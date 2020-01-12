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Все про:Велика Британія (1093) затримання (3091) Іран (345) посол (577)

 Посла Великої Британії Макейра затримали під час протестів у Тегерані

Посла Великої Британії Роберта Макейра затримали на акції протесту в столиці Ірану.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.

Посол перебував перед тегеранським університетом імені Аміра Кабіра, коли там відбувалась акція. Його заарештували за "підбурювання до протестів".

Читайте також: "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

Зазначається, що через кілька годин дипломата відпустили, проте незабаром його викличуть для подальших роз'яснень.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169422
 
 
 Топ коментарі
 
США? А в штаны тебе тоже лично Трамп срет? Причиной всех этих событий является естественные рукожопость, дебилизм и агрессивность всех диктаторских режимов.
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Действительно.
До сих пор, правила могли нарушать только русские.
Тут напомнили, как советские спецназовцы уничтожили президента Афганистана Хафизуллу Амина.
А теперь вдруг получается, что вам в бункере отсидеться не удастся.
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Ну, как обычно, ЗРК Тор производства США.
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в чем? Вину признали, выплатят компенсации и усьо, хиба нэ? И разве не США были причиной всех этих событий?
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Ну, как обычно, ЗРК Тор производства США.
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ни, американцы нарушили правила. А там правила существовали до.. Чего то до этого КСИР прекрасно вел переговоры и с США и с Ираком и амеров это не трогало, но ..
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Действительно.
До сих пор, правила могли нарушать только русские.
Тут напомнили, как советские спецназовцы уничтожили президента Афганистана Хафизуллу Амина.
А теперь вдруг получается, что вам в бункере отсидеться не удастся.
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вам австралийским ребятам очень удобно пачкать историю, но к сожалению Б.Восток и С. Восток находится в дерьме благодаря США. Афганистан, Ливия и Ирак благодарны некому OA за участие в их судьбе. Не стоит благодарностей.
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Да, но там зарабатьівают деньги на комментариях, используя свою дебильность, немногие.
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коментаторів вибирають серед тих, хто взагалі писати вміє.....
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Їх і в нас добряче. Рашиська тактика у таборах, яку описував Сенцов використовується ними і в Україні проти українців у тих сферах де є інтерес росії.
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Да, в РФ 95% населения таково.
Только им можно творить беспредел, а как к ответу террориста призвали - так вселенский плач начался.
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Да что вы , у орков таких большинство .
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Скажите мне, почему в статье Википедии на русском языке не указаны потери гражданского населения в войне в Сирии?
Вы стесняетесь указать, сколько сирийцев погибло во время ваших ковровых бомбардировок?
Замечу, что в статье Википедии на английском языке потери гражданского населения указаны.

P.S. Я не поддерживаю войну в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Мне, гражданке Австралии, не нужна сирийская, ливийская и иракская нефть, в Австралии достаточно своей нефти и газа. Я, как налогоплательщик, совершенно не согласна оплачивать Лукойлу - главному бенефициару войны в Ираке - разработку месторождений Ирака. Я считаю, что 4 триллиона долларов (стоимость войны в Ираке) Лукойл должен был заплатить сам, "из своего кармана"
Еще есть вопросы, "кацапчек"(С) ?
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А правила такі що, SS, пфу ти- стражі революції мають бути з верху.
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Когда наносят РАКЕТНЫЙ удар ( типа в суверенной стране Ирак) по колоне которая НЕ воюет с США это НОРМАЛЬНО? Это не причина ответить? А то что человеческая глупость привела к сбитие самолёта,так и американцы (над персидским заливом СБИВАЛИ ИРАНСКИЙ ПАССАЖИРИКИЙ самолёт! Там тоже РУКОЖОПЫЕ? Когда мощнейшая армия мира поднимает авиацию после ПРОВОКАЦИОННОГО УБИЙСТВА НА ЧУЖОЙ ТЕРРИТОРИИ у иранца,стоящего на боевом дежурстве и понимающего что в случае нападения жить ему несколько минут, конечно сдали нервы. Но причина НАГЛОЕ вмешательство США. Иран и его народ САМИ должны определять свое будущее,без "помощников".
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Ну надо подумать и почему эти ЗРК были в полной боеготовности.
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США? А в штаны тебе тоже лично Трамп срет? Причиной всех этих событий является естественные рукожопость, дебилизм и агрессивность всех диктаторских режимов.
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А кто дал право Вам быть судьей? Кто вы бог? Спросите у ЛЮБОГО ливийца когда они жили лучше при Каддаффи или сейчас? Но при ПРИДУРКОВАТЫХ суждениях,подобных Вашему,режим "человеческого оазиса" превратился в ГРАЖДАНСКУЮ войну. Кто дал право навязывать "демократию" бомбардировками Ливии? Где ж тут право народов на самоопределение? Иранский народ САМ разберётся КАК ему жить и если ему КОМФОРТНО жить при РЕЖИМЕ то почему такое положение вещей НЕ нормально? И Вам лично какое до этого дело? И почему лидиров Ирана БОМБЯТ на территории СУВЕРЕННОГО государства без ЕГО разрешения? Не,не странно для Вас?
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ЛидИров?))) Людина, яка не вміє грамотно писати, не має жодного права повчати інших!

А по ділу - не іранці вибрали владу аятоли, диктатуру встановили внаслідок перевороту! От хай би провели чесні вибори в Ірані за участі прозахідних сил - тоді б і побачили справжні їхні погляди!
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А в 1988 году, чья рукожопость сбила иранский лайнер? К слову тот рукожопый капитан, убивший 298 человек, был награжден орденом "Почетного легиона"
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Крутой Хлопец! -- ...я арабську тему знаю трошки -- там белых гасят в первую очередь ... ...как русских, при распаде СССР
Шо б его не побили и не убили -- случайно -- желаю!
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А по-моему он дал возможность верхушке персов орать на каждом углу о том , что протесты людей не что иное , как беспорядки устроенные британцами .
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Поймали спецом на входе в посольство... ...шо-то цыганить будут. Арабы -- суки!
...это личные впечатления...

Но все люди братья и сёстры! -- негры и индейцы -- дончане и украинцы -- луганчане и фины -- чукчи и англичане -- медведи и пингвины... *)
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Иранцы - не арабы, у них неприязнь к арабам... А то шо все люди - братья, все бабы -сестры...моря, пустыни, звезды - все меж собов раавня... Це каазламордый менталитет , и Васька не чешись...
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. А то шо все люди - братья,....Це каазламордый менталитет



ПХАХАХАХААХАХ!!!!! башку не пробовал лечить? Посла Великобритании Макэйра задержали во время протестов в Тегеране - Цензор.НЕТ 4029
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За казламордньіх абидна или и сам, того ... ?
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Это точно . Скольких не встречал все себя называют персами .
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Действительно.
Вот когда Организация Освобождения Палестины и лично сам Ясер Арафат приехали помогать исламским революционерам Хомейни революцию устраивать, то это нормально, это не подстрекательство.
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кто побеждает в перевороте тот правила и устанавливает. Не будь глупее чем кажешься.
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Да что Вы говорите.
Только вот какое дело, арабы Арафата приехали в Иран устраивать, как Вы высказались, переворот, еще до того, как шах уехал в Египет к Садату.
Такие дела.
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Шо, печеньки раздавал ? В Тегеране ? Под носом у КСИР ? Крутой парень ! Посла Великобритании Макэйра задержали во время протестов в Тегеране - Цензор.НЕТ 192
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По усім законам не можна було затримувати посла, тому Іран такими діями ізолює себе та це може призвести до припинення дипломатичних відносин з багатьма державами.
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Фиг его знает!
У него это на лоце написано, что он посол?
У него огромный бэйдж?
Полицейские должны в лицо всех знать представителей этой категории?
Быстро отпустить, согласно закона, это да...
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Простите, а что, при задержании документы полицейские в Иране не спрашивают?
Дипломата можно арестовать просто так, потому что мимо проходил?
Какие конкретно законы Ирана нарушил посол?
"Больше трех не собираться"?
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Еще раз: какие законы Ирана нарушил посол?
Если посол законов не нарушал, то был совершен произвол в отношении лица, имеющего дипломатическую неприкосновенность.
Сейчас несколько иные времена, чтобы брать в заложники 52 дипломатических работника.
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Скорей всего у них закон какой-то есть про незаконные протесты .
Другое дело, что посла всё равно не имели права задерживать
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Э... А батюшка самолично на колокольню полез, нерадивого звонаря поучить, да сорвался. А калоши целые остались. Прикинь...
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Гм... Смиксовать USA и UK и требовать прочувствовать разницу... А так ведь и сотворение мира, пальмовый лист и теорию относительности- все можно. Это типа, в оправдание за грабеж заявить, что тебя вчера тоже ограбили, будет норм, да?
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Так вбивство породило цілий ланцюжок, але не вбивство іранського Гейдриха, а вбивства що вчинив він разом з КСІР, а то ви ланцюжок з половини починаєте.
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Вбивства стражами сунітів були навіть в цьому році, давай тоді вважати вбивство Сулеймані Палеозоєм.
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Нагадати про американське посольство в Тегерані? Не вперше таке!
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Если диктатура чалмоносых седобородых папиков 40+ не будет уничтожена - эта зелёная гангрена уничтожит НАШ мир, на пару с Упырём. Уничтожить эти 2 раковые опухоли планеты можно - они ни разу не самоубийцы и все гебнявые кореша Упыря и все эти типо бородатые алахакбаровские фанатики - держат бабло , своих самок с выводками, виллы, тачки, яхты и прочее - на "богомерзком Западе" и даже не стесняются бахвалиться эти во вражьих соцсетях . И для этого не нужно Никакой войны и крестового похода. "Ёпнули Совок - ёпнем и Держiмордоръ с Ишакостаном" со всем их сладкими муллами (с) " Это сказал бы и сделал бы Ronnie R .(которого нет и не будет, увы) , а не этот продажный тупой рыжий барыга и вихлявые толерастные европедики на велосипедиках
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А сев.корея?? А за всем этим еще китай стоит.
Но рашу надо валить сначала
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Корейці сидять вдома і не планують захоплювати світ.
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Ну погрожують вони у відповідь на дії США, хіба ви чули, що вони претендують на території в сусідів?
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Такі претендують. Про Південну Корею ви забули?
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Cлова Трампа і дія посла Британії. Хто є реальним союзником України? Питання для дитини 5 років.
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Як прогулка посла перед університетом допоможе Україні?
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Іноді проста присутність відомої людини на виду у всіх може надихнути маси.
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Ждём посла россии на протестах ватников в Киеве. Посмотрим как вы тут петь будите, стадо зелёных порохоботов.
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Зелені порохоботи, це щось нове, мокшанін.
"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…" (с)
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А этот пацак всё время говорит на языках, продолжения которых не знает! (c) Кин-дза-дза
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Зелёные порохоботы - это обобщающий образ для украинсцев с умственным и эмоциональным развитием, как у тебя. Истерика, поверхностное мышление, навешивание ярлыков - это норма в этой стране 73% необычайно одарённых и шоколадных. Твой пост это доказал.
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- Товарищ, там человек говорит, что он - инопланетянин. Надо что-то делать…
- Звони в "0-3"! (c)
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Кацапосьол може легко отримати і камінцем в око.
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Не положено послам тереться и светиться среди протестующих, оказывать им материальную и психологическую поддержку.

Дипломатический этикет не позволяет.
Для этого существуют тайные агенты.

Очевидно, британский посЁл преследовал цель, чтобы его как можно скорее выпроводили из этой страны в более цивилизованную? Ситуацию с Грибоедовым англичане хорошо знают.
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А хто казав що він терся серед протестуючих? Може він в університет ходив? Тай, Грибоєдов кацапом був, а кацапи завжди сунуть ніс куди не просять. Грибоєдова не жалко.
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Я оце думаю, а якби постраждав кацапосьол в Україні, як отой Грибоєдов кому б його було жалко?
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Блин!
Вы новость дополняйте информацией про протесты, а не про сбитый боинг!
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Ані нацисти, ані навіть комуняки в 1917 не порушували дипломатичний імунітет!

А для Ірана це не вперше - вони персонал американського посольства скільки місяців у заручниках тримали?? Країна тупо плює на міжнародне право!
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