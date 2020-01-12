 Посла Великої Британії Макейра затримали під час протестів у Тегерані

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.
Посол перебував перед тегеранським університетом імені Аміра Кабіра, коли там відбувалась акція. Його заарештували за "підбурювання до протестів".
Зазначається, що через кілька годин дипломата відпустили, проте незабаром його викличуть для подальших роз'яснень.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
До сих пор, правила могли нарушать только русские.
Тут напомнили, как советские спецназовцы уничтожили президента Афганистана Хафизуллу Амина.
А теперь вдруг получается, что вам в бункере отсидеться не удастся.
Только им можно творить беспредел, а как к ответу террориста призвали - так вселенский плач начался.
Вы стесняетесь указать, сколько сирийцев погибло во время ваших ковровых бомбардировок?
Замечу, что в статье Википедии на английском языке потери гражданского населения указаны.
P.S. Я не поддерживаю войну в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Мне, гражданке Австралии, не нужна сирийская, ливийская и иракская нефть, в Австралии достаточно своей нефти и газа. Я, как налогоплательщик, совершенно не согласна оплачивать Лукойлу - главному бенефициару войны в Ираке - разработку месторождений Ирака. Я считаю, что 4 триллиона долларов (стоимость войны в Ираке) Лукойл должен был заплатить сам, "из своего кармана"
Еще есть вопросы, "кацапчек"(С) ?
А по ділу - не іранці вибрали владу аятоли, диктатуру встановили внаслідок перевороту! От хай би провели чесні вибори в Ірані за участі прозахідних сил - тоді б і побачили справжні їхні погляди!
Шо б его не побили и не убили -- случайно -- желаю!
...это личные впечатления...
Но все люди братья и сёстры! -- негры и индейцы -- дончане и украинцы -- луганчане и фины -- чукчи и англичане -- медведи и пингвины... *)
ПХАХАХАХААХАХ!!!!! башку не пробовал лечить?
Вот когда Организация Освобождения Палестины и лично сам Ясер Арафат приехали помогать исламским революционерам Хомейни революцию устраивать, то это нормально, это не подстрекательство.
Только вот какое дело, арабы Арафата приехали в Иран устраивать, как Вы высказались, переворот, еще до того, как шах уехал в Египет к Садату.
Такие дела.
У него это на лоце написано, что он посол?
У него огромный бэйдж?
Полицейские должны в лицо всех знать представителей этой категории?
Быстро отпустить, согласно закона, это да...
Дипломата можно арестовать просто так, потому что мимо проходил?
Какие конкретно законы Ирана нарушил посол?
"Больше трех не собираться"?
Если посол законов не нарушал, то был совершен произвол в отношении лица, имеющего дипломатическую неприкосновенность.
Сейчас несколько иные времена, чтобы брать в заложники 52 дипломатических работника.
Другое дело, что посла всё равно не имели права задерживать
Но рашу надо валить сначала
"Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…" (с)
- Звони в "0-3"! (c)
Дипломатический этикет не позволяет.
Для этого существуют тайные агенты.
Очевидно, британский посЁл преследовал цель, чтобы его как можно скорее выпроводили из этой страны в более цивилизованную? Ситуацию с Грибоедовым англичане хорошо знают.
Вы новость дополняйте информацией про протесты, а не про сбитый боинг!
А для Ірана це не вперше - вони персонал американського посольства скільки місяців у заручниках тримали?? Країна тупо плює на міжнародне право!