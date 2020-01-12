EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  10721  268
Матеріали за темою:
Все про:Меркель (599) Путін (4785) Донбас (12918) мінські угоди (1681) нормандська четвірка (964)

 Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін

Президент РФ Володимир Путін обговорив із канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію в Україні.

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами президента РФ, Берлін згоден, що Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для врегулювання ситуації в Україні.

Читайте також: Усі сторони нормандського саміту налаштовані домогтися подальшого прогресу в реалізації Мінських угод, - Меркель

"Важливо, щоб конкретні завдання, поставлені під час наших недавніх зустрічей у "нормандському форматі", втілювалися в життя. Ми сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати домовленості щодо політичного врегулювання", - підкреслив Путін.

"Продовження закону про особливий статус Донбасу - це хороший крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, як і передбачено в Мінських угодах", - додав він.

Читайте також: МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів "нормандської четвірки" - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.

Відповідно до домовленостей, зокрема, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169420
 
 
 Топ коментарі
 
Ось так і відбувається,коли у країні нема президента,тоді різні Ху"йли вирішують які закони треба приймати.А Зелєбоба грає на роялі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ні. Завдання Зеленському було поставлене до квітня. Автономія і передача областей згідно їх адміністративних кордонів.
 показати весь коментар
 
 
9 мая победа союза 3 стран у хла намечена.
 показати весь коментар
 
до квітня такими темпами вісляча влада може не дотянути, так що буде турборежим Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин - Цензор.НЕТ 6344
 показати весь коментар
 
 
если не успеет то ему еще одну подлянку хло сделают типа самолет или другое
 показати весь коментар
 
 
Ну так недарма ж беркутятам Авакова проводять тренінги як стріляти по натовпу.
 показати весь коментар
 
 
натовп вже не той що в 14 був, в беркутят полетить вже не каміння
 показати весь коментар
 
 
Гюльчатай відкрила свою справжню мордяку?! Хвайно...
 показати весь коментар
 
Особливий статус лугандону в Конституції має три пункти: 1. Заборона в'їзду на території України; 2. Лугандонці не є громадянами України, українських паспортів не мають, й участі у виборах не приймають; 3. Лугандон економічно повністю незалежний від України.
 показати весь коментар
 
 
Это ВЫ написали так , как осел наступил себе на хвост и кричит -ИА
 показати весь коментар
 
Он все правильно написал.Сталин бы тебе наступил на хвост,и орал бы ты "иа" на Соловках,если бы перечил данному предложению
 показати весь коментар
 
Неужели МЫ ляжем окончательно под @йла . Очень тревожно , имея такого «пианиста» у руля государства , плюс его окружение, что так и станится . Как обидно за державу. Вывод: проголосовали про приколу, то мы и заслуживаем ( по морде сапогом).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Підсовуй пику, продажний, мародерський троль. Я вже чобота взув
 показати весь коментар
 
 
Не зрозуміло лише чому цей чобіт більше схожий на презерватив і чому ти його ваня одягнув на голову 😕
 показати весь коментар
 
 
А особливого статусу для колишньої ГДР путін не хоче?
 показати весь коментар
 
 
Ти, пуйло, дурня не валяй, бери гроші, що там в тебе ще залишились, і годуй лугандонів. Охмурив дебілів, наобіцяв оженитись, тепер годуй. Лугандони, звісно, дебіли, але це тебе не виправдовує, а лише ще більш обтяжує твій злочин, пуйло. Обманювати дебіла - гріх, бо дебіл довірливий і вірить у все, що ти йому не скажеш.
Тому дупою не крути, пуйло, українців ти так не надуриш, як ти надурив дебільних лугандонів. Думай як і чим будеш розраховуватись. Час пішов.
 показати весь коментар
 
 
Меркель с Пуйлом назначили гауляйтера. Которій будет шептать нам у фейсбучике поздравления с очередной очевидностью - например повышением пенсий на 90% от уровня повышенія цен.
 показати весь коментар
 
 
От ЛДНР нужно отгородиться и сделать серой зоной, и отправлять туда на ЗОНУ всех кто не на видит Украину,а оттуда как с ЗОНЫ принимать исправившихся со знанием украинского языка.,истории Украины и Гимна Украины.У Московии своей земли до хрена и содержать эту колонию с халявщиками ей надоест. Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін - Цензор.НЕТ 5391
 показати весь коментар
 
 
Таких бабок со сдвигом по фазе или аналогичных везде много хватает для нужной картинки. А за ними большинство под расписку добровольно принудительно. Это те же 100гр. бабки
 показати весь коментар
 
 
не надо сказки рассказывать! Таких нет нигде!
 показати весь коментар
 
 
Фрау Риббентроп обсудила с Путиным Украину, хочет срочных изменений в Конституцию Украины,и полностью поддерживает требования Путина. Очень довольна перемирием, после Нормального формата. Всего то трое убитых и два десятка раненых украинцев. Главное рузьге не пострадали.
 показати весь коментар
 
 
Це буде останнє,що зробить ЗЕ-більна влада.
 показати весь коментар
 
 
Выберем Зеленского - хоть поржем.
Поржали?
 показати весь коментар
 
 
НЕ думай що навкруги лише такі ЗЕбільні ідіоти як ти. Твоя Моніка Віслюк-Оманська намагатиметься зробити його постійним. При Петрі це був дуже короткий компроміс, щоб юридично відокремити окуповані території під час війни. А ***** і ЗЕбіл хоче це зробити постійним.
 показати весь коментар
 
 
дві неділі

В смысле за два воскресенья? Не, мордва, не слышал...
 показати весь коментар
 
 
Утю-тю! Ба як зарепетувало! Дні твоєї Монікі Віслюк-Оманської вже перелічені. Будуть вас гнати сраною метлою! Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін - Цензор.НЕТ 3128
 показати весь коментар
 
 
Зебілушка порох визнав пізніше що обіцяв за 2 тижня це була помилка і він неодноразово особливо в кінці терміну повторював не можливо закінчити бо Україна її не починала а твій Вовка ибн Оманський яраз казав та дорікаі пороха і що він як стане президентом закінчить війну просто перестать стреляти так чого ж досі вбивають і поранені? вже й зустрівся з ботокcним вже й пороха нема отмазки та "раздражителя" для пуйла вже принизливо відвели війська свої вже їм міст побудовали а вони не закінчують і вимагають "бессрочний термін" і як казав порох що коли він прописував Мінськ там не було цих умов про формулу вона була в пакеті а "бессрочний" то вже видумки пуйла який Зебіл хоче исполніть хателку
 показати весь коментар
 
 
Вокруг и раде "простой нароТ" который в государстве не знает толк, и хапает все что дают и не дают. Даже теще дотацию за жилье перечисляют и тому подобное
В раде один секс разный извращенный.
 показати весь коментар
 
За цим законом вибори в ОРДЛО призначені на грудень 2014 року. Це добре для України, нехай спробують провести, якщо винайдуть машину часу. А кодла янелоха хоче провести їх у цьому році і легітемізувати окупацію (новий закон про ОРДЛО з постійним статусом).
 показати весь коментар
 
 
Я не здаюсь 2 не включай дурника притягнути і втілити в життя голосами дві великі різниці і забудь про мальдіви попосові що туди кожна селфи дура їзде навіть я можу звичайний офісний планктон можу дозволити і позасмагати це не зрівняти з твоїм президентом "українським патріотом" Бубочкой-Оманським та з Куршевельским Бакановым і Сентропезьким Богданом
 показати весь коментар
 
одне иншого варткє... педро почав зеля продовжує... ВОНИ ОБИДВА НЕ ГІДНІ УКРАЇНИ !!!
 показати весь коментар
 
вони один одного вартує... педро почав, зелі продовжують ... ЖОДНН З НИХ НЕ ГІДЕН УКРАЇНИ !!!
 показати весь коментар
 
зе, якщо його хоть як-небуть хвилює Україна, повинен негайно УМОВИТИ порошенка знову попрацювати міністром закордонних справ, хоча б поки фрау при владі. Більш нема кому відстоювати Україну за кордоном
 показати весь коментар
 
 
Вы наверно с паРАШКИ хла и не вкурсе где какая начинка чоколада. Лучше читай и позновайте.
 показати весь коментар
 
 
Путин может не будешь указывать что какой стране делать и какие законы им принимать, а заберешь всех своих убийц и займешься своими рабами
 показати весь коментар
 
 
Необхідно терміново відрядити Віслюка Апокаліпсису з візитом до *****. Тоді цього плішивого козла вже точно шляк трафить
 показати весь коментар
 
 
Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін - Цензор.НЕТ 1186
У себя на паРаше командуй, таварисчь Ху...ло!
 показати весь коментар
 
 
***** идет нах. Никаких особых статусов на постоянной основе. Если Зеленский вздумает такое протолкнуть - до Ростова не добежит
 показати весь коментар
 
 
Особый статус прописан в "минске" = значит придётся выполнять. Не Зеленский это придумал.
 показати весь коментар
 
кроме зедебила никто не выполнял его. Только он прокремлевский прихвостень будет выполнять игнорируя выведения вооруженных формирований рефии с территории Украины.
 показати весь коментар
 
К ***** могиле не заростьот фекальная тропа!
 показати весь коментар
 
 
Встречное предложение - послать Владимира Апокалипсивича до г. Москвы отдохнуть.
 показати весь коментар
 
 
вова заслужил маладець...луччяя пахвала від наставніка
 показати весь коментар
 
Звичайно Європа боїться СИЛЬНОЇ УКРАЇНИ !!! Їм не потрібні КОНКУРЕНТИ ! Дуже швидко Європа забула про Другу Світову війну, або як УКРАЇНЦІ, ще раніше, зберегли їх від навали орди... ЗАРАЗ ВОНИ ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ ТІЛЬКИ ЗА СЕБЕ !!! Я бачу цю ситуацію так - ЗАБУТИ ПРО ІСНУВАННЯ ЛУГАНДОНІЇ років на 20 - 30 (а там побачимо)!!! ЗАЙМАТИСЬ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ !!! СТАВАТИ УСПІШНИМИ !!! ПЕРЕМОГ !!! СЛАВА НАЦІЇ !!!
 показати весь коментар
 
это так никогда не закончится! пианист у руля заведет свой рояль в империю зла и страха которой управляет плешивый царек! а сам пианист потом срыгнет на историческую родину. я давно говорил что только стена и ров с крокодилами....
 показати весь коментар
 
Позорная команда товарища коломойского, скоро вместе с пушилиным будет возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотроле.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.
 показати весь коментар
 
Марк Шагал в 1911 р. написав картину "Зеленый осел" - він знав що так буде !!!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору