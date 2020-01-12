 Продовження закону про особливий статус Донбасу - крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, - Путін

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками переговорів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За словами президента РФ, Берлін згоден, що Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для врегулювання ситуації в Україні.
"Важливо, щоб конкретні завдання, поставлені під час наших недавніх зустрічей у "нормандському форматі", втілювалися в життя. Ми сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати домовленості щодо політичного врегулювання", - підкреслив Путін.
"Продовження закону про особливий статус Донбасу - це хороший крок у правильному напрямку, але закон має стати безтерміновим, як і передбачено в Мінських угодах", - додав він.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбувся саміт лідерів "нормандської четвірки" - президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, президента РФ Володимира Путіна і федерального канцлера ФРН Ангели Меркель.
Відповідно до домовленостей, зокрема, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Тому дупою не крути, пуйло, українців ти так не надуриш, як ти надурив дебільних лугандонів. Думай як і чим будеш розраховуватись. Час пішов.
Поржали?
В смысле за два воскресенья? Не, мордва, не слышал...
В раде один секс разный извращенный.
У себя на паРаше командуй, таварисчь Ху...ло!
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.