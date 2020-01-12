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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель

Іран повідомив Європейському Союзу про катастрофу Boeing рейсу PS752 Міжнародних українських авіаліній і пообіцяв провести повне розслідування.

Про це написав у твітері високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав листа від (міністра закордонних справ Ірану. - Ред.) Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування", - написав Боррель.

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Він упевнений, що "необхідно вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася".

Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив близьких.

Іран направив ЄС листа щодо катастрофи літака МАУ, - Боррель 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169418
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще-то гады эти аятолы со своими КСИРами. В кли-то веки Наш Народный Президент ладимСсаныч вырвался на заслуженный отдых и на тебе! Всё испортили! Та ещё и спужали мальчёнку не по детски.
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Ой, шо-то Иран засцал кипятком без очереди и принародно! -- такое, хто-то ещё, где-то помнит?
-- точняк, за РФ, грудями на пулемёт бросаются... ...аж интересно мне стало.
Правда, это всем -- удобней всего -- ...бобик сдох и хрен с ним.
Моё мнение -- типа жлобского ИМХО: Зеля поехал в Оман денежные вопросы решать -- Беня послал.
Эти вопросы не совпали с вопросами от хуйла. Там же Геополитическое, а не шкурное!

И на обратном назаде, Зелю просто шуганули, кинули в воронок и свозили в парашу на свиданку с пристрастием ... -- всё толком там объяснили и отпустили опять на травку...
Щас будет, где-то с месяц, тихо из Офиса -- кина не будет, короче...*)
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NinaBoi

@artnataliwood5

·16 ч

Просто хочу і згадати, і уявити собі цю ситуацію в минулі часи. Порошенко в Конгресі США. Клімкін не вилазить з Брюсселів. Постійні контакти і узгодження позицій зі штаб-квартирою НАТО і Європарламентом. Миттєві засідання Радбезу ООН. Чергові інфаркти для чергового Чуркіна,
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Вообще-то гады эти аятолы со своими КСИРами. В кли-то веки Наш Народный Президент ладимСсаныч вырвался на заслуженный отдых и на тебе! Всё испортили! Та ещё и спужали мальчёнку не по детски.
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Ой, шо-то Иран засцал кипятком без очереди и принародно! -- такое, хто-то ещё, где-то помнит?
-- точняк, за РФ, грудями на пулемёт бросаются... ...аж интересно мне стало.
Правда, это всем -- удобней всего -- ...бобик сдох и хрен с ним.
Моё мнение -- типа жлобского ИМХО: Зеля поехал в Оман денежные вопросы решать -- Беня послал.
Эти вопросы не совпали с вопросами от *****. Там же Геополитическое, а не шкурное!

И на обратном назаде, Зелю просто шуганули, кинули в воронок и свозили в парашу на свиданку с пристрастием ... -- всё толком там объяснили и отпустили опять на травку...
Щас будет, где-то с месяц, тихо из Офиса -- кина не будет, короче...*)
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Нехай тепер Іран розслідує і визнає, що це не була помилка, а був спланований злочин.
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Спланований ? А чому ви так вирішили ?
Яка їм користь від цього ?
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нехай спочатку визнають що тор обслуговував кацапський екіпаж...
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NinaBoi

@artnataliwood5

·16 ч

Просто хочу і згадати, і уявити собі цю ситуацію в минулі часи. Порошенко в Конгресі США. Клімкін не вилазить з Брюсселів. Постійні контакти і узгодження позицій зі штаб-квартирою НАТО і Європарламентом. Миттєві засідання Радбезу ООН. Чергові інфаркти для чергового Чуркіна,
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Нежданчик:
Маргарита Симоньян:
Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.
Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться.
Иначе совсем задушат и 'будет только хуже'.
Ну, и вообще потому что 'ибо неча'.
Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу.
Другая религия считает, что надо как Иран.
Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.
А вот будет ли ему теперь за это только хуже, сейчас увидим. Как проснутся там, на том берегу.
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Иран добавил бьі себе врагов Канаду и Україну на ровном месте.
Опьіт по мн17, подсказьівает, что он бьі все равно не вьікрутился.
Проще и бьістрее замять конфликт так.
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ну ЕС они оповестили. а про Украину не забыли?
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Терористи збивають літаки,звідки у них ці комплекси.Доки існує московська держава,яка підтримує терористів по всьому світу,будуть гинути цивільні люди.
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