 Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: "Підтримую вас від самого початку свого президентства"

Він написав твіти англійською і фарсі, інформує Цензор.НЕТ.
"Відважним, багатостраждальним людям Ірану: я підтримую вас від самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і нас надихає ваша сміливість", - заявив Трамп.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Простим её
Применяемая правительством Ирана тактика прекращения акций протеста включает общенациональное отключение интернета и стрельбу по демонстрантам с крыш, вертолётов и с близкого расстояния из пулемётов. По словам горожан, правительственные силы затем конфисковали тела погибших демонстрантов и вывезли их, чтобы замаскировать истинное количество жертв и серьёзность протестов. Amnesty International писала, что правительство угрожало семьям убитых демонстрантов, если те выступят в средствах массовой информации или устроят похороны. Правительство убило 1500 иранских граждан.
Подавление акций вызвало бурную реакцию протестующих, которые разрушили 731 правительственный банк, включая центральный банк Ирана, девять исламских религиозных центров, снесли антиамериканские рекламные щиты, а также плакаты и статуи Верховного лидера Али Хаменеи. 50 правительственных военных баз были также атакованы протестующими. Эта серия протестов была отнесена к категории самых жестоких с момента возникновения Исламской Республики Иран в 1979 году.
Сколько там погибло молодых в войне между Ираном и Ираком?
Нефтяных вышек на всех не хватит, потому и утилизировали молодых, чтобы не бузили.