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 Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: "Підтримую вас від самого початку свого президентства"

Президент США Дональд Трамп висловив іранцям, які протестували проти влади, свою підтримку.

Він написав твіти англійською і фарсі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відважним, багатостраждальним людям Ірану: я підтримую вас від самого початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати підтримувати вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і нас надихає ваша сміливість", - заявив Трамп.

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Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: Підтримую вас від самого початку свого президентства 01
Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: Підтримую вас від самого початку свого президентства 02

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169415
 
 
 Топ коментарі
 
Вопросы к форумчанам. Кому из тех, кто планирует отдых с семьей приходит на ум Оман? Как должны расположиться звезды, чтобы во время отдыха туда же прилетел Мертвечук? И главное............ что должно было там происходить, если президент, несмотря на авиакатастрофу пассажирского самолета еще почти сутки не мог вывезти свое тело из Омана?
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На последний вопрос - может купальник Ленки не высох?
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Привет. Максим, боюсь, что вопрос бабок Бени сопутствующий всего лишь. Появление Мертвечука, сбитый самолет и невнятное поведение Нелоха в течение почти суток заставляют думать о другом.
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Вопросы к форумчанам. Кому из тех, кто планирует отдых с семьей приходит на ум Оман? Как должны расположиться звезды, чтобы во время отдыха туда же прилетел Мертвечук? И главное............ что должно было там происходить, если президент, несмотря на авиакатастрофу пассажирского самолета еще почти сутки не мог вывезти свое тело из Омана?
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На последний вопрос - может купальник Ленки не высох?
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Ленкин может быть и высох. А вот тёщин, судя по объёмам, до сих пор сохнет. Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: "Підтримую вас від самого початку свого президентства" - Цензор.НЕТ 9293
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Султан жеж был при смерти, а в Омане всем рулит именно султан.А у Бени в оманских оффшорах нехилое бабло. А как будет рулить новый султан - одному Аллаху известно, может, ему вздумается бабло прикарманить. Вот Дужедякула и полетел дела уладить.
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Привет. Максим, боюсь, что вопрос бабок Бени сопутствующий всего лишь. Появление Мертвечука, сбитый самолет и невнятное поведение Нелоха в течение почти суток заставляют думать о другом.
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Привет. Да, в этой истории понятно только одно - дело ясное, шо дело темное. И, к сожалению, докопаться до подробностей невозможно.
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До подробностей докопаться можно во всем, было бы желание. А вот этот фактор вызывает сомнения. Не верю я в такие совпадения.
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Дохтур шепчет, что это был act of intimidation.
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Замечательные слова. Один из признаков глупости - не видеть дальше своего носа. Вот только у Фрейда говорилось не о страхе, а о болезни. Мне больше нравится фраза Шекспира "Глупость и мудрость с такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни. Поэтому выбирай себе товарищей."
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А как это связано с обращением Трампа на фарси? Ну статья про это. Которую вы не читали но комментируете.
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Не нравится комментарий - не обращайте внимания. Трамп обратился к иранским демонстрантам на фарси: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства" - Цензор.НЕТ 9824
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Так же как и твои визги про Порошенко и зраду в абсолютно любой теме.
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Ирада, советую посмотреть ролик Павла Дальнобоя на ютубе. Там этот украинский американец подробно расскажет возможную версию
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Увы, ничего по теме у него не нашла.
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Похоже Трам-пам-пам решил подлить бензинчику, но как то неуклюже. Так и самому подгореть можно.
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А почему не поддерживал аыступления "желтых жилетов" во Франции.?
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Ага, в ноябре прошлого года уже был......

Применяемая правительством Ирана тактика прекращения акций протеста включает общенациональное отключение интернета и стрельбу по демонстрантам с крыш, вертолётов и с близкого расстояния из пулемётов. По словам горожан, правительственные силы затем конфисковали тела погибших демонстрантов и вывезли их, чтобы замаскировать истинное количество жертв и серьёзность протестов. Amnesty International писала, что правительство угрожало семьям убитых демонстрантов, если те выступят в средствах массовой информации или устроят похороны. Правительство убило 1500 иранских граждан.
Подавление акций вызвало бурную реакцию протестующих, которые разрушили 731 правительственный банк, включая центральный банк Ирана, девять исламских религиозных центров, снесли антиамериканские рекламные щиты, а также плакаты и статуи Верховного лидера Али Хаменеи. 50 правительственных военных баз были также атакованы протестующими. Эта серия протестов была отнесена к категории самых жестоких с момента возникновения Исламской Республики Иран в 1979 году.
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Брутальные ребята. Это ж они вроде в том году из-за подорожания яек на 10 центов устроили цирлих-манирлих?
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Не, в нефтедобывающей стране бензин подорожал на 200%.
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думаю іранцям начхати на його фарси, в них свої розборки
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Ну что, иранцы, получили вы бесплатный бензин, как вам было обещано, когда только начиналась Исламская революция в Иране? Трамп обратился к иранским демонстрантам на фарси: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства" - Цензор.НЕТ 5712
Сколько там погибло молодых в войне между Ираном и Ираком?
Нефтяных вышек на всех не хватит, потому и утилизировали молодых, чтобы не бузили.
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Трамп підписав собі вирок, як національному діячеві США, підписав вирок тим силам, котрі його лобіюють, висловом про випадкову іранську ракету.
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Путин обратился к украинским протестующим на мове: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства"
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