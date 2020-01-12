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Все про:авіація (470) Франція (814) чорна скринька (10)

 Розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані Boeing МАУ проводитимуть в Україні

Робота із розшифровки записів бортових самописців збитого іранською системою ППО літака МАУ проводитиметься в Україні.

Про це повідомляє Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації Франції у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифрування чорних скриньок. Ця робота буде зроблена в Україні. Будь-яка комунікація з приводу прогресу в розслідуванні - це відповідальність іранських уповноважених осіб", - йдеться в повідомленні.

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Розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані Boeing МАУ проводитимуть в Україні 01

Раніше глава відділу розслідувань подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар повідомив, що в Ірану немає необхідного обладнання для розшифровки бортових самописців збитого літака. Він заявив про прийняте п'ятьма країнами рішення передати чорні скриньки Франції, інформує DW.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169413
 
 
 Топ коментарі
 
Хотелось бы, чтобы эта расшифровка производилась в присутствии всех пострадавших сторон, включая представителя Боинга. А то что то не очень верится в обьективность наших зеленых рукамиводителей
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Я так зрозуміла, що там нема шо розшифровувати. Ракета одразу попала у кабіну пілотів та стався вибух. Вони ж просто зникли з ефіру та й усьо.
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Через неделю привезут- Вафле подарок к дню рождения, будет по телеканалам с ящиком ходить, делать вУмное рыло, изображать нелоха.
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Хотелось бы, чтобы эта расшифровка производилась в присутствии всех пострадавших сторон, включая представителя Боинга. А то что то не очень верится в обьективность наших зеленых рукамиводителей
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Я так зрозуміла, що там нема шо розшифровувати. Ракета одразу попала у кабіну пілотів та стався вибух. Вони ж просто зникли з ефіру та й усьо.
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Ну...вроде ж бортовые самописцы пишут не только лишь переговоры экипажа с диспетчерами и между собой, но и техпараметры полёта. Плюс их двп и они в разных частях самолёта. Потому расшифровывать однозначно есть что.

Хотя Иран признался и так.
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уже ж расшифровали одно из самьіх главньіх моментов - иранцьі врали, что самолет не вьішел на связь после взлета. а там бьіло все стандартно оказьівается: и связь бьіла и вьіход на ешелон и прощание в башней Тегерана.
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Эшелон повыше, чем точка сбития. Раз так в 6.
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башня отпустила самолет. значит все бьіло ок. только для дятлов на базе параноя привет прислала.
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Самописцы не в кабине пилота находятся. Flight data recorder вообще стандартно расположен в хвосте под внутренней обшивкой.
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Сейчас пересменка. Надо немного подождать.
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А что там уже расшифровывать ЗЕбилам сообщили? ))) жи-жи-жи-бух-бух-трах-хлоп. Все, что нужно было знать о причинах катастрофы, уже известно. Теперь, это как если твоей жене Коляну, разрешат промерять тебе пульс в морге, после вскрытия.
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Не сильно следил за событиями последние дни. Чет не понимаю зачем проводить расследование, если Иран признал свою вину и берет на себя ответственность за последствия???
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Через неделю привезут- Вафле подарок к дню рождения, будет по телеканалам с ящиком ходить, делать вУмное рыло, изображать нелоха.
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Никакая расшифровка уже не нужна. Есть доказательства сбития, есть признание. Зачем тратить миллионы на расшифровку того, что и так ясно?
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А може таке бути, що ТОР і після поставки в іншу країну може виконувати накази виробника?ну там вони щось вставили у програмування.
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скопіювати? ссилка просто не активована. у цензора у коментах таке є: не ставиш пробіл після вставляння ссилки, ссилка залишається простим текстом.
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то заморочно і не всі про неї знають.
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наш вчити? якби американці не ставили за ціль "просто і швидко" у розробці гаджетів, то ти б ще користувався мсдос командами.
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Тю. Тицьнув на опцію, відкрилось вікно з двома строчками. У верхню вставив посилання, а в нижній ще можна написати супровід до нього і він буде активним. Замість тих каракулів що в посиланні.
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Ну все...хана честному расследованию.
Зебил вылезет из кожи, чтобы отвести все подозрения от своего подельника х.уйла.
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Отож. Взяв бабло і тепер хош-нехош, а вдробляй. Жадібність фраєра згубила. Кривлявся б у своєму кварталі і горя б не знав.
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А на такій висоті ТЛФ працюють? В тому сенсі що до антен операторів кілометрів 10.
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В любом случае Иран повёл себя намного цивилизованнее, чем кремль с МН-17.
Московитам есть чему у иранцев поучиться.
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