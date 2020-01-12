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 "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту. ВIДЕО

У різних містах Ірану в суботу відбулись акції протесту. Їх спровокувало зізнання влади щодо істинних причин катастрофи літака Міжнародних українських авіаліній 8 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

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Кореспонденти зазначають, що таке зізнання - нова причина не довіряти аятоллі Алі Хаменеї, верховному лідеру Ірану, та іншим офіційним особам.

На відео очевидців протестів можна чути крики: "Хаменеї - убивця!"

"Смерть брехунам! Смерть диктатору!" - кричали іранці, які зібралися на площах у столиці Тегерані.

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Багато протестувальників несли свічки та покладали квіти до воріт університетів та інших громадських місць.

Іранці звинуватили владу в навмисному введенні в оману громадськості з приводу того, як трапилася авіакатастрофа.

Також зафіксовано факти розправи над демонстрантами.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169412
 
   
 Топ коментарі
 
Много русского стада вышло протестовать сбитие вами малазийского Боинга?
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Ты плохо читать умеешь, русмартышка? Я написал - русское стадо
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Ну, и умишка у тебя еще меньше, чем у мартышки. Истинный русский "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 1010
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Протесты и митинги вспыхнули уже в шести иранских городах из за крушения Украинского МАУ Boeing 737.

Двое ведущих пропагандиста с иранского ТВ подали в отставку под давлением общественности за публичную ложь о крушении украинского самолета.
Скабеева, Киселёв, а вам слабо?
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А кто-то помнит? Выходили русские на подобные массовые протесты, когда Россия сбила МН17? Навальный там? Эхо Москвы? Шендерович, Белковский? Хотя тогда тоже с самого начала понятно было, что это преступление Путина...

Так что как не крути, иранцы почеловечней оказались за русских....
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Выходили, кричали антиукраинские лозунги и раша вперде
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Шендерович выходил, один - против захвата наших моряков в Керченском проливе и за овсобождение всех политзаключенных
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Так запитання було чи виходили "русские", а ви про Шендеровича !
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Так Шендерович и есть самый настоящий русский без кавычек.А остальное это одичавшие племена
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А чего тут удивительного - если бы в Иране жили только тегеранцы , то никаких бесноватых аятулл там бы сроду у власти не было .
Но беда этой страны , что значительное большинство живёт там в глухих ауллах ...
Поэтому , любые демократические и свободные выборы будут ещё долго за муллами , если не всегда , учитывая достижения современной медицины , позволяющее наиболее отсталым и тёмным слоям населения не только рожать в разы больше детей , но и их доживать до пубертатного возраста и опять же плодить себе подобных избирателей .
У ********** в этом тоталитарном плане куда больше шансов выбрать вменяемую власть , бо есть водка и отсталые меньше размножаются и больше спиваются , чем люди с просветвлённым умом .
А в исламских странах религиозные фанатики плодятся как навозные мухи на современной медицины . А нормальных всё меньше !
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Люди с просветлённым умом, как правило, уезжают в другие, нормальные страны. В этом самолёте как раз и летели иранские "мозги", которые жили и учились в Канаде. Так что, в странах-изгоях как ни крути, а быдла всегда будет больше.
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Чет не припоминаю, чтобы Навальный выходил на митинги с лозунгами "Власть хватит врать про МН17" или "Путин, имей смелость признать преступление за сбитый Боинг".....
Был разок митинг " против войны с Украиной" но потом чета все заглохло...Выходили только на свои локальные протесты...типо недопуска Навальнят в мос.гор.думу и все такое...
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Ну это наверное потому, что в самолете была большая часть этнических иранцев, а в MH17 - какие то непонятные кацапам голандцы.
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Курсу,Беслан... Русские и за своих тоже не выходят... У нас в 14 году студентов побили, на второй день Майдан был
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а кацапам все "непонятные" кто живет по человеческим канонам
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с какого это хрена фсб-шник Навальный должен выходить на настоящие протесты? он в кремлевский провокатор..
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Еще в 19 веке говорили "Русский либерал кончается на украинском вопросе". С тех пор мало ,что изменилось и в отношениях с Россией нам надеяться приходится только на себя и наших западных союзников.
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Не знаю как остальные, но первое видео ничего общего не имеет с заглавием. Даже наоборот тот репортаж о том как уничтожение иранского генерала разгневало иранцев которые вышли на улицу высказать своё ФЕ Америке.
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может быть ... ну на помойке рамблера все видио не имеют ничего общего с заглавием и с правдой
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навіть іранці то не сцикливі порохоботи
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Зараз влада у сміливих *********. Їм "какая разніца" хто збив український літак, головне: "подобострастно, как положено слугам, посмотреть в глаза кремлевскому хозяину", а якщо дозволить, то ще й сплясати перед ним.
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вот будет сюрпризом для расеи если снесут аятолу и развернуться на запад как в 70-тых, но это маловероятно, покрошат пару сотен человек и затихнет протест
...
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Ну, хотя бы предпосылки какие-то ...
" не все спокойно в ... королевстве" (с)
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
.....
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училки уже радуются, они за Зе кипятком писяли.
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А что вы хотите ...?
.
4000 доллоров на дороге не валяються..
.

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не будь таким меркальтильним, вони і не чули про ті обіцянки, бо не всі володіють інтернетом іне мають часу перелопачувать такий об"єм інфи, щоб натрапити саме на ті 4000 долярів. там простіше - надіємось на чудо! воно ж колись повинно настати.
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Справа у тому що у них мозок на 95% забитий материнським інстинктом разом з інстинктом розмноження, їм дату написати правильно важко,а обробка інформації відбувається у "двійковому коді" -подобається/неподобається. "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту - Цензор.НЕТ 9924
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Да им какая разница они тупое 73% стадо баранов, что скажут по телеку то и есть правда
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Така критика трохи однобока. З новою політикою у трудовому кодексі кожен трудівник буде триматися за місце і працювати добре і відповідально. Якщо він не може або не хоче, то його ніхто не буде лаяти, просто скажуть: "Пан завтра не вийде до роботи" і видадуть компенсацію за три місяці.
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оля, ось ти зараз навіть не допетрала, як правильно відповісти на коментар (запхала свою відповіть не у вже існуючу гілку, а зробила нову), вилітаєш з роботи.
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сумніваюся про компенсацію за три місяці. чого ти така примітивна?
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"Дело сделано , в Оман больше ни ногой", подумал главзебил, трогая пальцем дыру в нижней челюсти .🤔🤔🤔 ..
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в гомэрике пусть бастуют и
спомнят миллионы убитых индейцев
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А деяки скрепні хай памятають вони загеноциділи родичив індейців - чукч.
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Может пусть вислюк и в Кремль сгоняет ?
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рагуль также как и кацап - это не нация это временное недоразумение ))
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Смелые люди. Удачи им. Диктаторы должны висеть вниз головой, как Муссолини, или ставиться к стенке, как Чаушеску.
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Що ж... Україна ставши незалежною державою в 1991 році все більше стає впливовим світовим гравцем:
1. Відмова від ядерної зброї в середині 90-Х
2. Участь в збройному протистоянні з Росією в 1993 році, а саме Ерітрейсько-Ефіопська війна (прямі танкові бої між українцями і росіянами). Потім Війна Грузія-Росія. Війна в Чечні, Україно-Російська війна 2014-...
3. Поставки зброї
4. Імпічмент президентів в США
5. Натхнення на протесні демонстрації в Китаї (ніша прапори там постійно були)
6. Масові демонстрації в 2019 через український літак
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