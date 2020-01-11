EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  2733  114
Все про:Меркель (599) Путін (4785) Північний потік (438)

 Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" має бути доведено до кінця.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про проєкт "Північний потік - 2". Цей проєкт за допомогою нового європейського законодавства легітимізований. Нам потрібно довести його до кінця", - зазначила вона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря

Країни Європи виграють від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", заявила Меркель.

"Німеччина та інші європейські країни виграють від "Північного потоку". "Північний потік - 1", звісно, працює. "Північний потік - 2" ще не готовий", - сказала вона.

"Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, і вони продовжуватимуть працювати у цьому напрямку, однак це дуже важливий проєкт", - додала Меркель.

Газопровід "Північний потік-2" можна побудувати, незважаючи на санкції США, і Берлін продовжуватиме підтримку цього проєкту", - заявила Меркель.

Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - це неправильний шлях і тому ми надалі підтримуватимемо цей проєкт, як ми це робили в минулому", - додала вона.

Крім того, Меркель наголосила, що "Північний потік" - "передусім економічний проєкт, це правильний проєкт і підприємства, що беруть участь, неодноразово виступали за те, щоб реалізувати його".

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зможе самостійно закінчити будівництво газопроводу "Північний потік-2", проте терміни його завершення буде посунуто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Меркель обговорить із Путіним Україну, Іран і Сирію

Водночас він висловив сподівання, що "до кінця поточного року, або в першому кварталі наступного року роботу буде завершено".

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачені санкції проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Наступного дня трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - оголосила про припинення робіт і вивела кораблі із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб. Пізніше Держдеп США повідомив, що підрядники мають згорнути роботи до 20 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169411
 
 
 Топ коментарі
 
Банківський рахунок фрау Рібентропп казково збільшився.
 показати весь коментар
 
Чергова "перемога" преЗЕдента.
 показати весь коментар
 
У немцев короткая память, забыли как США их после войны из советского дерьма вытащили и демократии научили, скучно им без фельдфебеля живётся.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
При Пеце СП-2 не строили. Его вообще не существовало. Верните Пецу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И бубочку и петыка на фиг. Два урода из одного огород
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так недарма ж ми презедента вибирали дупою...
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, що це не ми, а гєнітальний нарід з відсотковою ставкою 73%
 показати весь коментар
 
 
А что за Падлошенко голосовать нужно было? Выборы без выбора это лохотрон.
 показати весь коментар
 
Банківський рахунок фрау Рібентропп казково збільшився.
 показати весь коментар
 
 
"до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена"
Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель - Цензор.НЕТ 2690
 показати весь коментар
 
 
У Русни есть время, Зе заключил "выгодный" транзитный договор.
 показати весь коментар
 
 
Вони йдуть в напрямку протилежному розвитку суспільства.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Немцы первый раз с 1945 года тупо послали Штаты в эротическое путешествие. Куда катится мир?
 показати весь коментар
 
 
Плохо историю знаешь. Благодаря одному из таких посылов у Украины сегодня есть ГТС. Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 4776. А послушались бы тогда американцев....... не было бы у Украины ГТС. Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 4776

 показати весь коментар
 
Мюнхенский сговор,опять и снова..... историческая спираль
 показати весь коментар
 
 
Вообще то в Мюнхенском сговоре участвовали Британия, Германия и Франция. Но в школах сейчас учат непонятно чему...
 показати весь коментар
 
 
Ти уверен что твое Пуйло так же не доиграется как Адик, а **********?
 показати весь коментар
 
А що коли з вовкою-оманським ніхто не рахується, коли його не сприймають , і коли для нього,яка різниця.
Звісно продалися, але головне владі яка різниця.
 показати весь коментар
 
 
Любителям версії "якби США не воювали з Іраном"

Прошу продовжити логічний ряд:

1. Літак би не збили, якби Іран не був на стрьомі
2. Іран не був би на стрьомі, якби не бомбив бази США
3. Іран не бомбив би бази США, якби Трамп не вбив Сулеймані
4. Трамп не вбив би Сулеймані, якби не псіханув через імпічмент
5. Імпічменту не було б, якби не розмова з Зе
6. Розмови з Зе не було б, якби Зе не вибрали гідрантом
7. ...

Yaroslav Davydchuk
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
7. Зе не выбрали гидрантом, если бы Порошенко оказался не брехливым барыгой и вором.
 показати весь коментар
 
 
Если тебя дурака спросить = что украл Порошенко, ты прокукарекаешь про Свинарчуков из телевизора 1+1, больше нечего. Любой нормальный, тебе сегодня приведет сотню примеров, как зЕленая пархатая шобла за пол года переплюнула всех Свинарчуков вместе взятых за 5 лет, а оманская мародерша, тебе вишенка на торт.
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОБОТ! А ЗА ЧТО СТАРЫЙ КАБАН - ВОР ПОРОШЕНКО ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ? А КАК МИЛЛИОНЕРОМ СТАЛ ЕГО ВЫРОДОК - БОРОВ ПЕТЯ ?
 показати весь коментар
 
Какао Боб лахтинская свинособака, отрабативает гебнявую пайку.
 показати весь коментар
 
Якщо би не обрали Зе, то зебіли вихваляли би медведчука...
 показати весь коментар
 
 
У немцев короткая память, забыли как США их после войны из советского дерьма вытащили и демократии научили, скучно им без фельдфебеля живётся.
 показати весь коментар
 
 
Они помнят, что русня брала Берлин неоднократно, а американцы никогда.
 показати весь коментар
 
 
Да просто ходили туда-сюда по Пруссии от Кати-2 до Саши-1, а потом и грузин там отметился.
 показати весь коментар
 
Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 2451ойй,бл...,та ты тогда и про монголов вспоминать начинай-они вообще руснб в цивилизацию привели!а уж как побегали по русне...! Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 2451так ты ссышься от монголов,по своей же логике,мокшанин?
 показати весь коментар
 
Монголы брали Берлин? Лечи хромосомы, не запускай главное.
 показати весь коментар
 
Только у русни всегда есть лишнее мясо, шоб положить полмиллиона на взятии Берлина.
 показати весь коментар
 
 
Ну так. Кто ж скот считает, самки еще нарожают. От китайцев.
 показати весь коментар
 
 
а кроме русни никто не участвовал,а? Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 980вы всегда палитесь,потому что лишнюю хромосому не обойти
 показати весь коментар
 
Никто. Берлин брал Сралин, а Вы обратитесь к генетикам, если проблемы какие-то.
 показати весь коментар
 
 
Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 7663есть такая фишка у особо прохаваных-тупостью на комменты разводить-больше рубликов приплывет!слушай,а на кого здесь влиять пытаетесь,если на цн,в принципе,тугодумов типа зебилья,нет?фоните просто? Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 7663
 показати весь коментар
 
Ничего не понял, хромосома Вам мешает внятно изъясняться?
 показати весь коментар
 
Когда молодёжь с Московии и с колоний Московии приезжает в Германию,то понимает,что Германия победила СССР во Второй мировой войне Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 1717
 показати весь коментар
 
Понимает, а потом заглядывает в вики или любую энциклопедию, и с удивлением узнаёт обратное.
 показати весь коментар
 
Даже интересно каким образом оне их вытаскивали ,уж не тем ли ,что спецов немчурчских к себе забирали?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это справедливые слова. Для Украины - Ганьба, но что поделать - грызть бамбук. Печаль.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
паламар.ты обиделось?
 показати весь коментар
 
Я на дурачків, зєбілів і кацапів не ображаюсь.
 показати весь коментар
 
 
саня, правильно делаешь, лучше утром пару підвод дров перерубай, для здоров'я зиск..
 показати весь коментар
 
 
Все понятно. Кто то еще считает что Меркель и Макрон на стороне Украины на переговорах?
 показати весь коментар
 
 
Кто-нибудь считает, что Зелемойский на стороне Украины на переговорах, учитывая, что он помог Х**** избежать выполнение решения Морского трибунала, которое он должен был выполнить через неделю?
 показати весь коментар
 
 
Бабушка климакс работает на дедушку *****😂
 показати весь коментар
 
 
Как бы малые приступы эпилепсии у этой фрау не переросли в грандмали
 показати весь коментар
 
Новое законодательство - это коррупция в Германии.
 показати весь коментар
 
Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель
--------------------------------------------------------------------------------
Так буде тобі "конєц", товариш Меркель.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Друзья это недавно избранный президент Нигерии Мухаммад Бухари.
Бухари в своей предвыборной кампании обещал покончить с коррупцией и вернуть в казну всё то, что было украдено из бюджета Государства.
И как бы удивительно это не звучало, но он действительно выполнил своё Обещание.
За минувший год правительству удалось вернуть в бюджет Нигерии... 9 МИЛЛИАРДОВ 300 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.
Большинство из этих денег, изъяты у экс-чиновников и связанных с ними Структур.
Также часть средств была изъята у компаний, которые не платили налоги, но их вынудили покрыть все прежние Задолженности.
Просто фантастический результат, за очень короткий Срок.
Я искренне надеюсь, что ребята из нашей новой власти возьмут пример с Африканских коллег и начнут возвращать в бюджет Украины все то, что власть предыдущая, так усердно раскладывала по своим Карманам.
Ведь суммы которые там фигурируют в разы больше Нигерийских. Речь идёт о десятках, а то и сотнях МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ...
Михаил Шнайдер©
 показати весь коментар
 
 
Михаил Яковлевич Шнейдер - российский политик, сопредседатель Московского отделения «Партия народной свободы»
 показати весь коментар
 
 
про новую власть это ты про тех, кто богдана с портянко и зеленкой за яца подвесит вскоре ?

и накатит на беню с ахметкой чтобы пополнить бюджет ?
 показати весь коментар
 
все правильно
но президент Нигерии
не марионетка кремля и коломойского
как наш поцЗедент
 показати весь коментар
 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ неправильного мнения! Все мнения имеют право существовать!

А спам у прахосмоктов заменяет моск!
 показати весь коментар
 
Тоді моє "мнєніє", що у тебе нема "мнєнія"😊
 показати весь коментар
 
похоже, пока у них в том Балтийском море (заранее простите друзья прибалты) тот северный-хуйловый поток не *****, фрицы-************* не угомонятся
 показати весь коментар
 
ВСЕ ПОРОХОБОТЫ - ЭТО ЖИДКИЙ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ !
 показати весь коментар
 
Нужно признать что ***** умеет убеждать. Каким способом запугиванием и психологическими влияниями или подкупом ето уже загадка века. Но все кто ездил к ***** в Маскву на переговоры сразу же чудесным образом изменяли на 180 градусов свою политику и полностью ставали на сторону кремля. Отсюда вывод что никаких переговоров с *****м ни прикаких обстоятельствах вести нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Пенсії у тебе не вистачає на картоплю😱
 показати весь коментар
 
Фашист рашисту глаз не выклюет.
Есть в Украине ГТС. Для Европы более, чем достаточно. Вместо того, чтобы вкладывать средства и энергию на источники возобновляемой энергии, или LNG-терминалы для газа из США немцы решили конкретно присесть на газовую иглу *****. Это не бизнес. Это самоуничтожение.
 показати весь коментар
 
 
Немчура стока бала туда вбухала ,неужели теперь отказаться?
 показати весь коментар
 
 
Вот интересно. К 2021- му планируются поставки сжиженного газа из США в Европу. Танкеры на подходе.Та же Польша готовит терминал. Цены устаканят. О чем думает Германия??
 показати весь коментар
 
Ну наверное о том, что даже сжиженный газ из паРашки будет априори дешевле американского.
 показати весь коментар
 
Опять постфашисткая Германия и фашисткая РФ пытаются нагнуть Европу под свои интересы.Раньше они палили в печах евреев, расстреливали интеллигенцию в Сандромахах, а теперь просто душат подлыми экономическими антиэкологическими проектами пол Европы в прямом и переносном смысле. Да сейчас они не рубают головы, но после Сев.потока-2 возможно и начнут. Но вот что-то подсказывает что не выйдет в 21 веке у этих двух жестоких, кровавых стран снова изнасиловать соседей. Поменялись времена. РФ сама скорей сдохнет, а в Германии после старой коммуняки Меркель появится немецкая Грета Тунберг и отрезвит зажравшихся бюргеров.
 показати весь коментар
 
хи-хи Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель - Цензор.НЕТ 3824
вот запутался я читая недовольные коменты....
кто пояснит в чем дело?
Мы клянем не оккупированную рашей Германию за ее желание качать раше-газ, потому что тогда этого раше-газа будет проходить меньше по оккупированной путиным Украине, да?
 показати весь коментар
 
 
Да, Уася, да. ГТС Украины это в первую очередь безопасность Украины. Не энергетическая, а гарантия от полномасштабных военных действий, т.к. ЕС из кожи вон вылезут, но войны в Украине не допустят. С рабочим СП-2 им глубоко плевать будет, что в Украине происходит, и сколько территорий ***** заберет и сколько людей убьет.
 показати весь коментар
 
 
как то до этого не помешала труба оккупировать часть Украины...., и мне кажется, что если бои будут идти пускай и на улицах Киева украинская власть будет обслуживать эту трубу привлекая даже военных, что бы дорогие европейские партнеры не пострадали...
Даже не кажется - уверен...
 показати весь коментар
 
 
объясняю один раз : паРаша атаковала Украину (вопреки подписанным ею же договорам и меморандумам, но это лирика) , атаковала чтобы запугать именно Европу

и в то время, пока Украина физически, ценой десятков тысяч жизней останавливала навалу реальных террористов, вооруженных кремлевским оружием, Европа имела возможность поставить кремль на колени экономически : просто сменить поставщика газа и нефти, наложить на рф санкции и "взорвать" эрэфию изнутри социальными бунтами

что делает меркелиха вместо этого ? подкидывает кремлю деньжат для новых геополитических авантюр, следующей вероятнее всего будет демонтаж лидирующих позиций Германии в Европе, укрепление кремлевских агентов влияния в Берлине и последующий за этим распад "Евросоюза" , ведь без распада ЕС невозможно создать евразийскую конфедерацию - мечту дугина и ввх

геополитическая ошибка меркель всего ли в краткосрочном моменте создает определенные экономические сложности одному из ведущих экономических секторов Украины, но это уже другая история : история про "Черных лебедей" ...
 показати весь коментар
 
Обьясню коротко. Трольчатину на форуме Цензора готовят быстро и качественно.
 показати весь коментар
 
Ну вот, полезло немецкое гавно на ружу
 показати весь коментар
 
до конца текущего года Меркель должна уйти в историю
 показати весь коментар
 
Меркель подчеркнула, что "Северный поток", "в первую очередь - экономический проект

-- для каждого вора, бандита и жулика -- любой лох -- экономический проект!
Наша Доярка, хочет хорошо кончить!

...но это уже врядли... -- зря переизбиралась, тем более, что и не сильно честно. Там вторым номером был алкаш и "зеля". -- да народ не дурак -- выбрал из двух зол привычное...

Щас бы, хотя бы Дядю Коля, на худой конец... ...за Конрада Адэнауэра или Вилли Брандта, я ваще мовчу...

Мечты, мечты. Где ваша сладость? *)
 показати весь коментар
 
немецкая курва легитимизировалась ровно также как "ку,,,ло" оккупацией украинского Крыма
 показати весь коментар
 
 
Не очень дорого нынче стоят «европейские ценности», а самое интересное , что они продаются ! )
 показати весь коментар
 
 
Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок - вот только диверсификация это разные поставщики а не как в понятии фрау и руцких, когда газ от одного постащика, только по разным путьям, то это не диверсификация пставок а диверсификация путей доставки.
 показати весь коментар
 
 
Пусть Путин назад отдает Украине Крым и выводит свои войска с Донбассу и только тогда достраивает свой газо-провод, а украинский газопровод мы порежим на метал нах. он нам нужен и без него и без РФ как нибудь проживём.
 показати весь коментар
 
Україна пережила і Сраліних i чЛенiнiв - переживе i кацапське скотобидло.
Слава Україні панове!

 показати весь коментар
 
Проект "Северный поток-2", нужно довести его до конца, завопила лютый враг Украины - Муркель. потому что это очень финансово выгодно как для прокремлёвской антиукраинской германии так и для кровавой паРаши которая получит от" Северного потока-2" просто огромные германские средства для ведения своих кровавых оккупационных войн против многих стран в том числе и Украины. Также проклятая Муркель преступно получается ещё и поддерживает особый бандитский статус оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла части Донбасса и превращение её в кацапский бандустан в бандитскую резервацию "лугандония - ордло".....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору