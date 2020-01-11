 Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми говорили про проєкт "Північний потік - 2". Цей проєкт за допомогою нового європейського законодавства легітимізований. Нам потрібно довести його до кінця", - зазначила вона
Країни Європи виграють від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", заявила Меркель.
"Німеччина та інші європейські країни виграють від "Північного потоку". "Північний потік - 1", звісно, працює. "Північний потік - 2" ще не готовий", - сказала вона.
"Усі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, і вони продовжуватимуть працювати у цьому напрямку, однак це дуже важливий проєкт", - додала Меркель.
Газопровід "Північний потік-2" можна побудувати, незважаючи на санкції США, і Берлін продовжуватиме підтримку цього проєкту", - заявила Меркель.
Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - це неправильний шлях і тому ми надалі підтримуватимемо цей проєкт, як ми це робили в минулому", - додала вона.
Крім того, Меркель наголосила, що "Північний потік" - "передусім економічний проєкт, це правильний проєкт і підприємства, що беруть участь, неодноразово виступали за те, щоб реалізувати його".
Зі свого боку президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зможе самостійно закінчити будівництво газопроводу "Північний потік-2", проте терміни його завершення буде посунуто.
Водночас він висловив сподівання, що "до кінця поточного року, або в першому кварталі наступного року роботу буде завершено".
Нагадаємо, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачені санкції проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Наступного дня трубоукладач "Північного потоку - 2" - швейцарська компанія Allseas - оголосила про припинення робіт і вивела кораблі із зони будівництва газопроводу. До завершення газопроводу будівельникам залишилося прокласти 160 км труб. Пізніше Держдеп США повідомив, що підрядники мають згорнути роботи до 20 січня.
Звісно продалися, але головне владі яка різниця.
Прошу продовжити логічний ряд:
1. Літак би не збили, якби Іран не був на стрьомі
2. Іран не був би на стрьомі, якби не бомбив бази США
3. Іран не бомбив би бази США, якби Трамп не вбив Сулеймані
4. Трамп не вбив би Сулеймані, якби не псіханув через імпічмент
5. Імпічменту не було б, якби не розмова з Зе
6. Розмови з Зе не було б, якби Зе не вибрали гідрантом
7. ...
Yaroslav Davydchuk
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Так буде тобі "конєц", товариш Меркель.
Бухари в своей предвыборной кампании обещал покончить с коррупцией и вернуть в казну всё то, что было украдено из бюджета Государства.
И как бы удивительно это не звучало, но он действительно выполнил своё Обещание.
За минувший год правительству удалось вернуть в бюджет Нигерии... 9 МИЛЛИАРДОВ 300 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.
Большинство из этих денег, изъяты у экс-чиновников и связанных с ними Структур.
Также часть средств была изъята у компаний, которые не платили налоги, но их вынудили покрыть все прежние Задолженности.
Просто фантастический результат, за очень короткий Срок.
Я искренне надеюсь, что ребята из нашей новой власти возьмут пример с Африканских коллег и начнут возвращать в бюджет Украины все то, что власть предыдущая, так усердно раскладывала по своим Карманам.
Ведь суммы которые там фигурируют в разы больше Нигерийских. Речь идёт о десятках, а то и сотнях МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ...
Михаил Шнайдер©
и накатит на беню с ахметкой чтобы пополнить бюджет ?
но президент Нигерии
не марионетка кремля и коломойского
как наш поцЗедент
А спам у прахосмоктов заменяет моск!
Есть в Украине ГТС. Для Европы более, чем достаточно. Вместо того, чтобы вкладывать средства и энергию на источники возобновляемой энергии, или LNG-терминалы для газа из США немцы решили конкретно присесть на газовую иглу *****. Это не бизнес. Это самоуничтожение.
вот запутался я читая недовольные коменты....
кто пояснит в чем дело?
Мы клянем не оккупированную рашей Германию за ее желание качать раше-газ, потому что тогда этого раше-газа будет проходить меньше по оккупированной путиным Украине, да?
Даже не кажется - уверен...
и в то время, пока Украина физически, ценой десятков тысяч жизней останавливала навалу реальных террористов, вооруженных кремлевским оружием, Европа имела возможность поставить кремль на колени экономически : просто сменить поставщика газа и нефти, наложить на рф санкции и "взорвать" эрэфию изнутри социальными бунтами
что делает меркелиха вместо этого ? подкидывает кремлю деньжат для новых геополитических авантюр, следующей вероятнее всего будет демонтаж лидирующих позиций Германии в Европе, укрепление кремлевских агентов влияния в Берлине и последующий за этим распад "Евросоюза" , ведь без распада ЕС невозможно создать евразийскую конфедерацию - мечту дугина и ввх
геополитическая ошибка меркель всего ли в краткосрочном моменте создает определенные экономические сложности одному из ведущих экономических секторов Украины, но это уже другая история : история про "Черных лебедей" ...
-- для каждого вора, бандита и жулика -- любой лох -- экономический проект!
Наша Доярка, хочет хорошо кончить!
...но это уже врядли... -- зря переизбиралась, тем более, что и не сильно честно. Там вторым номером был алкаш и "зеля". -- да народ не дурак -- выбрал из двух зол привычное...
Щас бы, хотя бы Дядю Коля, на худой конец... ...за Конрада Адэнауэра или Вилли Брандта, я ваще мовчу...
Мечты, мечты. Где ваша сладость? *)
Слава Україні панове!