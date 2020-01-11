 EASA закликає авіакомпанії уникати повітряного простору Ірану в світлі заяви про випадкове збивання пасажирського літака

Про це Європейське агентство безпеки польотів (EASA) заявило після визнання Ірану, що його збройні сили з необережності збили український авіалайнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Рекомендація розширює більш ранню, згідно з якою національна влада забороняє авіакомпаніям пролітати над Іраном нижче 25 000 футів. Вона була випущена "в світлі заяви Ірану про те, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.