EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  1235  50
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (451) Іран (345) авіасполучення (218)

 EASA закликає авіакомпанії уникати повітряного простору Ірану в світлі заяви про випадкове збивання пасажирського літака

Європейським авіакомпаніям варто уникати повітряного простору Ірану до подальшого повідомлення.

Про це Європейське агентство безпеки польотів (EASA) заявило після визнання Ірану, що його збройні сили з необережності збили український авіалайнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Рекомендація розширює більш ранню, згідно з якою національна влада забороняє авіакомпаніям пролітати над Іраном нижче 25 000 футів. Вона була випущена "в світлі заяви Ірану про те, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак".

Також дивіться: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169409
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался, шо у вонючей русни во всем виновата Америка EASA закликає авіакомпанії уникати повітряного простору Ірану в світлі заяви про випадкове збивання пасажирського літака - Цензор.НЕТ 1351
 показати весь коментар
 
перекривати мусив фуйло, бо він контролював небо над дамбасом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Аятоллы пошли в разнос...после зашквара с боингом арестовали британского посла фотографировавшего протесты

EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 4150
 показати весь коментар
 
 
Ну не посла только, а сотрудника посольства EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 4676
 показати весь коментар
 
Если верить FR то бортов, находящихся в воздушном пространстве Ирана стало значительно меньше.
 показати весь коментар
 
Да нет, они в основном сместились южнее, над Персидским заливом. Сейчас над ОАЭ вообще дурдом.
 показати весь коментар
 
 
Так есть история. Можно по времени глянуть + есть скорость изменения отображения истории.
 показати весь коментар
 
https://www.flightradar24.com/THY708K/237daf2a
классический пример. В Карачи было бы удобнее через Иран. Но нет, крадуться вдоль границы
 показати весь коментар
 
🐷 чого не перекрив небо з МН17?!
Оффщорив??
👹
 показати весь коментар
 
 
перекривати мусив фуйло, бо він контролював небо над дамбасом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та ВИ шо?? Він, *****, сам ВАМ це сказав??
Чи на Даунбасці ВИ "скакали"??
🤔
Ви забули наші домовленності??
😜
 показати весь коментар
 
 
і жодна свиня на жодній гілці не рохкала, що влада Ірану повинна була перекрити повітряний простір Ірану для цивільної авіації. Іран у них не винен, лише Зеля.
 показати весь коментар
 
 
Якщо іранські ідіоти ще й досі чекають відповіді США за ракетні обстріли їх баз, то де їх офіційні застереження?
А якщо вони вже не чекають відповіді від США, то чим вони керуються у прогнозах отримання / не отримання відповіді від США?
І останнє землянам потрібно, щоб в них була ядерна зброя або люба інша масового знищення?
 показати весь коментар
 
 
А что , разве еще остались долбо-дураки-авиокомпании которые в Иран еще летают !? EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 5579
 показати весь коментар
 
 
живут люди, строят планы и даже не подозревают, что Одна страна уже договорилась с КСИР другой страны, что надо сбить украинский самолет, чтобы подставить США и сделать необратимой войну в регионе, а так же обелить себя в деле МН 17. А в самолете сгорели судьбы сотни людей.
 показати весь коментар
 
 
разведки западных спецслужб проверяют биографии пасажиров боинга на предмет причасности к иранской ядерной программе если это подтвердится то ситуация может рассматваться под другим углом.....
 показати весь коментар
 
 
Ты бы лучше своё имя правильно научился писать, Воронцов. Если бы нужно было не выпустить участников ядерной программы, то их бы просто арестовали. А ещё проще - они все невыездные и не прошли бы таможню.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Иран ни причем. Американцы инициировали всю провокацию.
 показати весь коментар
 
Кто бы сомневался, шо у вонючей русни во всем виновата Америка
 показати весь коментар
 
 
У недалеких рашкоідіотів винен той хто не закрив небо.
А в далекоглядних рашкоідіотів винен той, хто зробив Боїнг!
 показати весь коментар
 
 
Итоги по сбитому Боингу : Только вдумайтесь - выбрали украинский самолет и двумя ракетами что бы наверняка, гибель 176 человек. Украинская сторона, имея как выяснилось точные данные гибели борта 3 дня !!! занимала позицию, близкую к Кремлю-Ирану - а не Канады, Британии, США !!! Потом Иран - ладно, это мы... Украина - да ладно - это они ! ... пздц..блдь..
 показати весь коментар
 
 
Похоже что да... И самое прикольное что Зе и сбу скорее всего знали о сбитом нашем самолете в Иране еще до того как его сбили...
 показати весь коментар
 
 
Украинский самолет сбили в Иране не случайно, а специально - мнение, https://uc.ink/1gxHIF?pub=link [Украинский самолет сбили в Иране не случайно, а специально - мнение - Экономика от Пророка]: Посмотри!

А че не такой вариант??))))
 показати весь коментар
 
я не читал, но я опираясь на обычную логику высказывал своё мнение что самолёт сбит спецом.

Как минимум отвлечь внимание от Оманского предательства зеленского.
 показати весь коментар
 
такая ерунда! это специально, чтоб Зе сократить отпуск и вынудить улететь неизвестно чем...прежде срока. шизо.
 показати весь коментар
 
по твоему зе-сопля в омане на пляже загорала вместе с Сурковым?

девочка - иди спать - детское время уже давно кончилось...
 показати весь коментар
 
Тут и без подметных сайтиков все ясно было с самого начала, что сбили сознательно русскими ракетами (у Ирана нет других) еще небось и по наводке из Кремля. Когда годами профессионально мониторишь тысячи новостей, то сразу видно по информационному полю, что происходит. Большие катастрофы вызывают "сбой в программе" появляется информация разная и часто ее не успевают зачистить в первые часы. Тут сразу сказали, что ракетой а потом начали сиси мять. Но сисемяние пошло по сценариям российских информационный войск, было видно как они прикрывают тему и как в ней заинтересованы имено кацабы. Кстати спрашивал пару журналистов у них тоже самой с первых минут было ясно что сбили и навреняка с кацапами вместе.
 показати весь коментар
 
Меня поразило, что Трамп уже в первый день, ещё до расследования, заявил, что , предположительно самолёт был сбит иранскими миссилями ***по ошибке*. И до последнего повторял *по ошибке. Это наводит именно на мысль о *договорённости версии*.
 показати весь коментар
 
 
Клюнул в жопу жаррреный петух...
На взлете еще никто не додумывался(в столичном аэропорту) гражданских сбивать..
А че усе то раньше промолчали или прецедента заранее
предполагали??
🤗
 показати весь коментар
 
 
пля, как же ж все прям всираются подчёркивают "в світлі заяви про випадкове збивання пасажирського літака"

Откуда вы твари знаете что оно " випадкове ". Или вам гнидам х.йло приказало они и дрыщут все.
 показати весь коментар
 
в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета
-- Больная, у вас триппер.
-- Доктор, это получилось совсем случайно...
-- Больная, у вас ещё и сифилис.
-- Доктор, это вы специально мне всё испортили!
(реальные байки бывшего уролога...) *)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору