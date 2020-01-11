 У ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування обставин катастрофи українського літака

Про це в суботу, 11 січня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У поширеній пресслужбою відомства заяві наголошується, що в Брюсселі "очікують, що Іран продовжить співпрацю і проведе всеосяжне і прозоре розслідування" обставин трагедії. Крім того, у ЄС сподіваються, що це розслідування буде відповідати міжнародним стандартам.
"Ми шкодуємо через цю трагедію, що призвела до загибелі багатьох людей з різних країн, і висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям і близьким", - зазначається в заяві. Водночас у Брюсселі вказали на необхідність вжити належних заходів, щоб не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.
Значит у Вас ничего нет. Спасибо. Свободны.
Но компенсации уплатилит, правда после проволочек.
😂😂😂
.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,1.1,1,1.....
Здесь и без вас уже разобрались. Украина страдает из-за всех вас, из-за вашей всеобщей алчности, цинизма и ваших войн. Мы никому не причиняли вреда, мирно всегда жили, но у нас аннексирован Крым , наши граждане погибли тысячами на войне, наш самолёт сбит в Иране. За что нам всё это?
Не было бы путена, не было бы и этого сбитого самолета- это все звенья одной цепи.
Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.
Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.
"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.
⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's **** authorities.- BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero)
Не ломайте копья и спамом моск, прахоботы!
🤑
"Не по понятиям" Вор в Законе никогда не должен идти на сделку со следствием, Это Западло!",- сказали в Российском парламенте
.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...