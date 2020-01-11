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 У ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування обставин катастрофи українського літака

Європейський союз розраховує, що іранська влада буде продовжувати співпрацювати в розслідуванні обставин авіакатастрофи в Тегерані.

Про це в суботу, 11 січня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У поширеній пресслужбою відомства заяві наголошується, що в Брюсселі "очікують, що Іран продовжить співпрацю і проведе всеосяжне і прозоре розслідування" обставин трагедії. Крім того, у ЄС сподіваються, що це розслідування буде відповідати міжнародним стандартам.

"Ми шкодуємо через цю трагедію, що призвела до загибелі багатьох людей з різних країн, і висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям і близьким", - зазначається в заяві. Водночас у Брюсселі вказали на необхідність вжити належних заходів, щоб не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169406
 
 
 Топ коментарі
 
Ты сейчас проводишь параллели авиакатастрофы, в которой погибло 177 человек со сгоревшим домом воровки в бегах. Не надо так.
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"Мені з цією владою неясно лише одне - заспіває 95 квартал пісню про горів боінг палав чи ні? а все інше в принципі давно ясно"...
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"Мені з цією владою неясно лише одне - заспіває 95 квартал пісню про горів боінг палав чи ні? а все інше в принципі давно ясно"...
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Ты сейчас проводишь параллели авиакатастрофы, в которой погибло 177 человек со сгоревшим домом воровки в бегах. Не надо так.
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где решение суда, так просто можно всем дела шить.
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А если я тебе докажу что этот самолет сбила росия, ты перепишеш сою квартиру в маскве в пользу Украины?
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Я не игрок.
Значит у Вас ничего нет. Спасибо. Свободны.
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Я серьезно, факты в студию. Но только факты.
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Кацап, я по суботам вам не подаю. Гугли.... хочеш на шару все знать- плати. Я серьезно.
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Я читал эти теории. IMHO Они не выдерживают критики. Я думал у Вас есть что весомое.
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да мне плевать на твое ІМХО и твои познания. прочитай о подсветке цели.
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дурило , протри свої беньки опухші від боярки і прочитай! боже боже, і воно ще тут щось варнякає зєбілоїд.
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Никогда. Политика видите-ли.
Но компенсации уплатилит, правда после проволочек.
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Да какое расследование и к чему эти двуличные уроды призывают.Вы уроды ЕС-сники лучше бы помолчали,вы все только обещаете нашей стране угнетаючи ее как раба а не равноправного члена ЕС.Да Иранцы сбившые наш самолет больше имеют чести и совести признавши свою вину чем вы решившие лизать кацапам а не помоч Украине в войне и восстановить нам свои границы.
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Там вина не только Ирана, беда в том, что допотопная совковая техника не умеет определять тип самолета и любая ошибка персонала приводит к трагедии. Надеюсь, что после МН-17 и Боинга МАУ российскую технику покупать перестанут.
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Да нет,здесь всетаки вина Ирана есть не смотря из чего ни стреляли.Главное что они свою вину признали и готовы нести ответственность что еще ни одна страна в мире так не сделала.
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В Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Оман требует расследования ! 😎
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .

.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,1.1,1,1.....
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Победно пинать лежачего ногами- это так по-европейски. Нет, чтобы рашку пинать за сбитый пять лет как Боинг. Когда его рашка сбила, то все подумали, что все -им пришёл конец, сейчас санкции и изоляция. Но нет, рашка в радбезе оон имеет право вето , с ней строят потоки и туда идут инвестиции.

Здесь и без вас уже разобрались. Украина страдает из-за всех вас, из-за вашей всеобщей алчности, цинизма и ваших войн. Мы никому не причиняли вреда, мирно всегда жили, но у нас аннексирован Крым , наши граждане погибли тысячами на войне, наш самолёт сбит в Иране. За что нам всё это?
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Когда Франция выживала между Англией и Пруссией, Или Пруссия между Францией и Росейкой, они не спрашивали про помощь мирового сообщества. В этом мире каждый сам за себя.
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Мы и так сами за себя. Они делают вид, что нам помогают, своими обеспокаиваниями шесть лет пытаются победить путена якобы.

Не было бы путена, не было бы и этого сбитого самолета- это все звенья одной цепи.
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Не согласен. Вины ***** здесь не наблюдаю, скорее виноват его туповатый друган Трамп со своей предвыборной компанией. Если бы не он, на пару сотен трупов в Иране было бы меньше.
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Это риторический вопрос или приглашение к обсуждению?
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Если смотреть глубже- это пожелание путену сдохнуть в этом 2020.
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Посмотрите на себя со стороны. Вы вопрошаете к Небесам: за что нам это всё? Но сами не готовы ни к критическому мышлению, ни к диалогу. Так что Ваш вопрос риторический.
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Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's **** authorities.- BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero)
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Ежели Хомяк,очередной, иранский признал,так и будет!
Не ломайте копья и спамом моск, прахоботы!
🤑
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В Госдуме раскритиковали Иран из-за признания вины за сбитый украинский Boeing
"Не по понятиям" Вор в Законе никогда не должен идти на сделку со следствием, Это Западло!",- сказали в Российском парламенте
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Исламисткие фанатики и транспарентность контроверсивные понятия !
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Вдобавок конгруэнтное с точки зрения информационной наполненности.
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .

.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
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