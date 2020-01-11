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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук. ВIДЕО

Український уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі лайнера в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

Про це повідомляє в телеграм пресслужба прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Цензор.НЕТ.

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"Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих.

Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову.

Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу.

Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони", - зазначається в повідомленні.

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Сімї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169404
 
 
 Топ коментарі
 
сцуко!.. один твой модный самокат стоит 200 000 грн..
спасибки, родной!
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Почему все на Гончарука накинулись? Мало? Да почему государство вообще должно выплачивать компенсацию семьям погибших? У Коломойского свои деньги закончились? МАУ - не дешевый авиаперевозчик. Пусть платит со своих и требует у Ирана компенсаций. Да и со страховкой там должно быть все нормально. А если у государства есть лишние деньги, то купите лучше АТОшникам протезы.
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яким законом регламентуєця така допомога? Пілоти заробляли для МАУ, то хай вони платять. Мені особисто яка радість від такої щедрості?
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Самолет принадлежит не государству, а компании Коломойского.... А платит почему-то государство... И после этого кто-то еще будет отрицать, что клоун это просто слуга Коломойского?
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да уж. а ливия 30 лет назад заплатила по 10 лям баксов за каждого погибшего
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Погибшие в авиакатастрофе получат страховые выплаты, компенсации от МАУ, компенсации от Ирана и еще по 200 тыс. от государства. А ЧТО ПОЛУЧАЮТ ТЕ, КТО ЗАЩИЩАЯ НАШУ РОДИНУ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОГИБАЮТ НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ? Вєлику подяку?
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УКРАИНА МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПО 200 ТЫСЯЧ ЗА КАЖДОГО !!!
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Ок. Сегодня ливидируем усих коррупционеров - а завтра усих кто приде на их похороны.
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Для него Коломойский - это государство
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Что там со страховкой, выплатят или это не страховой случай?
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