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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (4106) Іран (345) Хассан Рухані (2)

 Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Ірану Хасан Рухані під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським офіційно попросив вибачення у всієї України і родичів загиблих і визнав факт того, що Іран збив український "Боїнг-737".

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, опублікованій його пресслужбою, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна і та ж тактична ситуація, яка призвела до втрати командиром розрахунку ракетного комплексу розуміння того, що відбувається, - Бутусов порівняв авіакатастрофи в Ірані та на Донбасі. ВIДЕО

Він також детально і покроково розповідає про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня.

"Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України.

На місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані.

Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи.

До неї ввійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та представники компанії МАУ.

Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.

Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.

9 січня, о 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи.

У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, "чорних скриньок", записів радарів і диспетчерів з центру управління польотами.

Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.

Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії.

Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".

Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.

Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.

10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.

Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані.

Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.

І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.

Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.

Зараз група українських експертів продовжує свою роботу.

Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.

Наразі вони намагаються реконструювати літак.

Повертаючись до розмови з президентом Ірану.

Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.

Це має статися найближчим часом.

Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – "чорних скриньок".

Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.

Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.

Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.

Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.

Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.

Заради людини, яка має у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі.

Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика"- заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169403
 
 
 Топ коментарі
 
Зелена мерзота вперше за півроку президентства з'явився на фоні державної символіки.
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А где настоящий президент? что это за кловун не понял...
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Парламент Канады зарегистрировал петицию, в которой предлагается признать президента РФ Владимира Путина военным преступником. Петиция размещена на сайте канадского парламента. -



Вера Измайлова

@veraizmaylova41
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Я не зрозумів, Ви поважний пане, можете уточнити який виступ якого Петра Алєкаєєвіча коментуєте і для чого це тут!?
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe

А український "президент" єдиний серед всієї світової спільноти, ще й встиг подякувати Ірану...
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Оно подякувало и ПОЗДРАВИЛО *****, которое уже убило тысячи украинцев за 7 лет! Чему еще можно удивляться...
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Росіяни дали вже багато прикладів того, що Зеленський для них не партнер, а об'єкт маніпуляцій - Ростислав Павленко

Команда президента Зеленського і він сам мають нарешті зрозуміти, що з росіянами не можна домовитись. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ і вся Україна. Тож для Зеленського продовжувати малоросійську політику означає допомагати Росії вести Україну до поразки. Таку думку висловив депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко на сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Доля країни реально залежить від того, наскільки швидко Зеленський і компанія, які взяли за неї відповідальність, перестануть жити власними ж міфами. А натомість будуть здатними сприймати реальність такою, як вона є», - зазначив він.
Депутат підкреслив: «Війна триває не через «партію війни» в Україні. Такої партії в Україні немає. Просто є ті, хто розуміє: мир «за будь-яку ціну», через капітуляцію - це не мир. І ті, хто засліпляє себе міфами і казками русского міра».
Він також зауважив, що соціологія показує, що перших в Україні більшість - їх значно більше, ніж капітулянтів, і ці позиції не збігаються з політичними уподобаннями. «Тих, хто тверезо оцінює стан справ, достатньо в усіх політичних таборах. Окрім відвертих прибічників Москви - але таких в українському суспільстві таки нечисельна меншість», - додав він.
«Зеленському варто бути із українським народом, а не з казочками і казкарями, які переконують, що з росіянами можна домовитись. Начебто треба лише приструнити «націоналістів» і виконати всі московські умови. Це нездійсненно. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ. І вся Україна», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Депутат зауважив, що у Москви, за словами радник президента Путіна Суркова, «природний експансіонізм».
«Чим швидше це зрозуміє Зеленський і його оточення, тим більше шансів залишиться, що Україна все ж встоїть», - переконаний Ростислав Павленко.
Він зауважив, що росіяни дали вже багато прикладів того, що Зеленський і його команда для них - не партнер, а об'єкт маніпуляцій. Його не шанують. Його свідомо підставляють.
«З ним не говорять на рівних, а ведуть за сценарієм, який передбачає або пряму капітуляцію, або хаос і втручання Росії», - зазначив він.
Депутат підкреслив, що прикладів такої поведінки Росії достатньо. «Команда Зеленського погодилась на «формулу Штайнмаєра», намагаючись це приховати від українського суспільства. Російські ЗМІ публікують всі деталі і навіть текст. Команда Зеленського погодилась на невигідний Україні розмін у газовому питанні, не повідомивши про сам факт двосторонньої зустрічі у Відні. Російська сторона офіційно повідомляє світові про цю зустріч», - перерахував він.
Ростислав Павленко також зауважив, що про виліт Зеленського в Оман, можливо, для переговорів з представниками Росії, також повідомили промосковські ЗМІ, опублікувавши фото, і даючи старт першому скандалу 2020-го.
«І так буде далі. Такий підхід у відносинах. Зеленський - лише перехідний етап, який сприймається як зручний слабший об'єкт. Тому продовжувати у малоросійському угодовському стилі, в якому діє оточення Зеленського - це допомагати Росії вести Україну до поразки», - зазначив представник «Європейської Солідарності».
«Тож вертайтесь в Україну, Володимире Олександровичу. Ви виграли посаду Президента - то будьте гідні цього. Ворог не в Києві, Львові, Харкові чи деінде в Україні, він - у Кремлі. Усвідомте це, поки не пізно. І женіть тих, хто каже інше», - зауважив він.
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Многочисленные нестыковки в падении украинского самолета свидетельствуют о том, что в этой истории что-то нечисто… Есть ли злой умысел в кавардаке мнений и заявлений, противоречащих друг другу насчет крушения самолета в Иране, мы выясним уже в ближайшее время. Потому что правда тут неизбежно вылезет на поверхность, так как гибель людей и катастрофа авиалайнера произошла не в море, где трудно достать обломки, а на суше. И потому логика, по которой она произошла, неизбежно станет понятной и тогда же все ложные версии тоже отпадут. Вопросов к произошедшему много, но лично у меня больше вопросов к нашим властям - гражданским, военным, разведывательным - специалистам, которые заведомо знали, что в Персидском заливе назревает некая конфронтация, произошли удары, не приняли никаких мер по тому, чтобы этот борт не покинул аэропорт. Это было уже само собой опасно, и произошедшее с самолетом - не иначе, как преступление самих должностных лиц. (с)
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Так ніхто з зейло посіпак і не ригалете, де він король був 8-го січня, з ким базарив... цікаво, хто прилетів до Оману 8-го з масква-бада, а потім туди повернувся???
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Ну що ж, після іранського зізнання прийшов час підбити підсумки й порівняти результати попереднього аналізу і висловлених у попередні дні гіпотез із фактичною ситуацією.
1. Чи підтвердився факт, що наш цивільний лайнер збили іранці ракетою ППО російського виробництва? Безумовно.
2. Чи підтвердився факт проведення одразу ж після цього операції з інформаційного прикриття катастрофи, що сталася? Так, поза всяким сумнівом.
3. Чи брала українська влада (принаймні, певні її представники) участь у цій операції)? Ніякого сумніву. І приліт чартерного борту з Москви в Оман до Зеленського, що затримало на багато годин його повернення в Україну, очевидно, був частиною цієї операції.
4. Чи можна вважати, що цю спецоперацію проводили не іранські, а саме російські спецслужби? З максимальною вірогідністю - так.
5. Чи є причиною такої активності факт, що розрахунок батареї ППО міг бути російським? Така гіпотеза підтвердження не знайшла (принаймні, наразі). Виявилося інше: в автоматичному режимі за певних умов (при застосуванні РЕБ) ця система ПВО не розрізняючи цивільні цілі від військових просто збиває все, що рухається в небі. Таким чином, росіяни є не менш відповідальними за катастрофу що сталася, ніж іранці, їхнім позиціям на ринку озброєнь, зокрема, продажів систем ППО, завдано серйозного удару. Як на мене, суті питання ця подробиця (помилка російських інструкторів чи недосконалість російської військової електроніки) не міняє.
П.С. Оскільки мій попередній аналіз практично повністю підтвердився, дозволю собі ще одну невеличку спекуляцію: нас вдруге врятував збитий літак. У 2014 катастрофа зупинила заплановану військову інвазію в Україну. На цей раз вона виявила такий параліч державних інституцій і відкриту колаборацію з ворогом на найвищих рівнях влади, що це не може не обмежити коридор можливостей Зеленського в компромісах із Кремлем, котрі він вважає «пошуком миру», а ми - здачею українських національних інтересів.
Можливо, це було навіть початком зворотнього відліку зеленого етапу нашої історії.

Карл Волох﻿, - https://spektrnews.in.ua/news/priyshov-chas-p-dbiti-p-dsumki---karl-voloh/91287
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получил методичку из кремля
поц-Зе-дент сраный

Даже нехватает слов чтобы выразится..
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Клоун продолжает строить из себя президента. Ты не способен быть им, ты и твоя команда - лузеры.
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Elena Schetenskaya - Чому не прес-конференція і не в прямому ефірі?
Відчуй-ТЕ різницю, як покладає квіти народний керівник держави...

Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3694
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Зебіла-ходячу неприємніть уже знають за кордоном, вітаю малоросів з черговим досягненням!
Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8925

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"Я поверну всіх загиблих близьким і родичам" ©В.О.Зеленський Да прідьот спасітєль, Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2458 !!! Як ти повернеш????
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а что финансовый курьер коломойского расскажет про оман?
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Ну якщо вже Зевіслюк нарешті з'явився на фоні державних прапорів, то мабуть таки дуже вони всі там всралися за останні три дні.
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И апять записал видео. Новая серия. Видео-недо-президент. А пресс-конференцию - зассал? Спросют про Оман.
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Вкотре впевнююся,що боти-каліки,яких понабирав пригожин,щоб за баланду тут гавкали на Зелю,не варті нічого у порівнянні з чумною циганською поросенковою свинофермою з м.Бендери Придністровья.
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Чим стаття державна зрада для Януковича відрізняється від статті 111 ККУ для Зеленського? СБУ, ОГПУ, ДБР, там скрізь його чуваки.
А що робимо ми???

Переговоры с Сурковым таемно. Сбитый самолет для устрашения.
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Російська делегація прибула в Оман о першій годині ночі. Через три з половиною години збивають наш боїнг. Як я це бачу? Вони зустрілися, обговорили, але не добилися якихось відповідей, які хотіли б. І перенесли зустріч на ранок. І для того, щоб бути більше переконливими, а росіяни ******* говорити зі сторони сили, вони роблять такий теракт. На ранок видають вимоги
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Слуги народа, они все - абсолютно случайные люди во власти. Они не государственники, никогда ими не были и никогда не станут. Они и есть воплощение тех свиней у корыта, о котором все 27 лет говорил "простой нарот"™.
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Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет
Мнения 11-янв, 21:209 77 0

Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "Дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет.

Зеленский - это вывеска.

Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу".

Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.

И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов.

Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много.

Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют.

Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт.

20 часов, которые Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше.

ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?

И что еще должно произойти, чтобы стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?

Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым.

И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании.

Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.

Светлана Самборска
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Про це всі так і думають...кремль вважає за пре...не можна навіть вимовити -овоча.Де чучма,перший хто віддав Україну...слідуючі були похідні.....?А тепер тут тільки смотрящі чечено-кремлівської мафії.
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Може це наводчик зДОХИй КАТАР ***** підсвічував *******?А інакше для чого гнати літак мертвячука маршрутом К-О-М-К тоді,коли плануються такі заколоти,воєнні дії?Звичайно-Трамп ці плани терористів розбив-декілька виродків ліквідував,а ті у відповідь знищили сотні своїх заручників,приплівши сюди ще й многостраждальну Україну,але хіба не зрозуміло,що були б українці єдині-ніхто б їх у свої криваві плани не втягнув.
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А теперь смотрите за руками-оказывается они знали що сбили так в Омани вислюка предупредил Сурков, а если знали,тогда почему звучали такие дебильные заявления?
-знала о ракетном ударе по авиалайнеру еще до того,как о нем начали говорить партнеры из других стран.Об этом заявил секретарь СНБО Данилов
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Да подтверждением был звонок стюардессы.
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Героїчна заява, не побоявся, не віступив, а навпаки, он як заявив... на 4 добу...
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Я думал Янык это дно и позор Украины, как же я ошибался... Вот оно новое днище "преЗЕдент".
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Голос за кадром Кеши Кошевого - жесче, жесче лицо делай. С таким лицом скоро вылетем в Магадан. Ты шо, осел, в Магадан хочешь?
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

Після звернення Зеленського нарешті з'ясувалась геополітична роль України. Якщо завтра Третя світова- США битимуть ракетами, Канада-давитиме дипломатією, Велика Британ-розвідкою, Ізраїль-спецопераціями, ЄС-грошима, ну, а Україна зніматиме ролики про те, як вона це все робить сама.
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«Мігавоє саобщєства « розбереться і без тебе, лох.
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зе-зараза гэть вид украинського прапору
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Чётко сказал, как фугу на рояле…
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Зеленський витримав екзамен цією трагедією-дочекався-таки зізнання ,а тоді почав звинувачувати.Видно остання довіра авакам у звинуваченнях підозрюваних у справі Шеремета чомусь-таки навчила-не бовкав зайве.
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до он отлично поотдыхал кода в стране война, и когда убивают граждан......
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Войну обьявили?Во,блин -13 462 жертвы уже-а оно на яхте "Марина" Доха Катар.
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говоряща голова овоща?
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Мене в Зеленському кумарить те що він постійно бреше і та самореклама.
А те що він їздить на мерседесах чи десь там відпочиває то на це мені якось пох.
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Однозначно пуTлеряка винний у всьому,козел,але його служаки ПЕС(ПетухиЕхидноСоєві) та жОПи, Зелю тут чехвостять так,що катсапні куди вс...атись-не доросли ні рилами,ні хвостами.Всілякі Вони,підспівувачі Гулосі перевершили навіть козломордих -тому-хто є більший ворог України та її Президента-московські воші,чи українські гниди-це ще питання!
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хоч би сам себе не срамив таку дурню писати,, ти точно на всі 100% довбой#б
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давай так: його всю дурню - спамимо. Може, адмін побачить і зацінить... Заспамлення брехні на сайті не карається.
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так це брехня чи таки дурня ? як по мене то навіть зеленський на цей психоз харкатись буде
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А мені-ні.Останній відпочинок Галабародька ,десь так тищ на 150 $ потягнув мінімум.Для мільярдера-норм,але він поки що мільйонер.Не напряжно йому такі сумми викидать ?
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Він не бреше-така у нього роль-він грає:це стьоб...
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Хочу нагадати українській 8%-ій свиноті,що саме у розмові Зелі з Помпео терорист №1 почув загрозу для своїх мерзенних терористичних планів.Підтримка Америки у боротьбі з тероризмом українським Президентом не могла лишитися поза увагою *****-цей шакал і вибрав український літак сакральною жертвою,щоб хочя б трохи відтягнути погибель ядерної програми у свого радикально-ісламістського спільника та залякати Україну.Не врахував він тільки те-що спільник швидко зізнається,а імідж *****,як спонсора тероризму, виросте до №1 у світі.
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Україна як геополітичний гравець скрізь відзначилась. Прямо світовий лідер якийсь.
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а де беня каломойський, всрався? чи з під VPN на цензорі стдрочить?
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Ермак живет с тещей оманского? Ну, раз член семьи...)
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Лучше бы это дерьмо вообще не показывали по зомбоящику.
Кроме отвращения оно никаких чувств не вызывает.
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Показалось что концовка речи переделана из речи Черчилля в фильме "Тёмные времена". Особенно там где слова: "на землі, в воді, чі в повітрі".
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У меня один вопрос , а где водолазка , почему в костюме😁,или в водолазке он больше похож на gandon😂
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Вобщем, полоижили они там уже глаз на на деньги, которые Иран будет выплачивать родственникам погибших...
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Мировое сообщество отреагировало раньше тебя, Осёл. Призыватель ты хренов.
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Секретарь СНБО: "Мы знаем, какая это была ракета и у кого ее купили"
12 января 2020
Украинская сторона обладала доказательствами ракетной атаки на самолет МАУ еще до того, как Иран признал свою ошибку.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе интервью для корреспондента ВВС заявил, что украинская сторона практически знала о том, что это был именно удар ракеты ПВО, еще до того, как иранская сторона выступила с официальным признанием. "Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.
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"Он выдал "страшную тайну" по "Боингу":
Березовец объяснил, почему Данилов может уйти в отставку

"Выступление Зеленского вынуждены были срочно переписывать из-за комментариев Данилова, которыми он выдал "страшную тайну".
Украинские специалисты установили основную версию тогда, когда Зеленский все отрицал", - отметил политолог.
"Вроде как Зеленский пришел в ярость от откровений Данилова. Всю коммуникацию по катастрофе вел Андрей Ермак. Он же настаивал на том, что Зеленский должен молчать до последнего.
Но в отставку уйдет не Ермак, а Данилов, который единственный из всех был в Украине и дал возможность спасти лицо", - резюмировал Тарас Березовец. Заявления Данилова были единственным, благодаря чему наша государственная власть хотя бы отчасти сохранила лицо в этой крайне непростой ситуации.


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никто уходить не будет, это шобла швондеров.
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Лаконічно,достойно...на помилках всі вчаться....і стібеться вся країна..95 квартал...кругом.
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