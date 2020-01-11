 Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, опублікованій його пресслужбою, інформує Цензор.НЕТ.
Він також детально і покроково розповідає про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня.
"Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України.
На місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані.
Відбулося позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи.
До неї ввійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та представники компанії МАУ.
Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз.
Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи.
9 січня, о 3:30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи.
У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, "чорних скриньок", записів радарів і диспетчерів з центру управління польотами.
Вранці 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, зокрема про можливість збиття українського літака ракетою.
Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів. Зокрема бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.
Я провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, й наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії.
Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського "Боїнга".
Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію.
Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.
10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування.
Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.
Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані.
Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду.
І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі.
Цьому також безперечно сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу.
Зараз група українських експертів продовжує свою роботу.
Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій.
Наразі вони намагаються реконструювати літак.
Повертаючись до розмови з президентом Ірану.
Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну.
Це має статися найближчим часом.
Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – "чорних скриньок".
Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.
Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.
Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.
Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.
Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.
Заради людини, яка має у цьому бурхливому світі почуватися безпечно – на землі, воді чи в повітрі.
Бо людина і її життя мають бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика"- заявив Зеленський.
А український "президент" єдиний серед всієї світової спільноти, ще й встиг подякувати Ірану...
Команда президента Зеленського і він сам мають нарешті зрозуміти, що з росіянами не можна домовитись. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ і вся Україна. Тож для Зеленського продовжувати малоросійську політику означає допомагати Росії вести Україну до поразки. Таку думку висловив депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко на сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Доля країни реально залежить від того, наскільки швидко Зеленський і компанія, які взяли за неї відповідальність, перестануть жити власними ж міфами. А натомість будуть здатними сприймати реальність такою, як вона є», - зазначив він.
Депутат підкреслив: «Війна триває не через «партію війни» в Україні. Такої партії в Україні немає. Просто є ті, хто розуміє: мир «за будь-яку ціну», через капітуляцію - це не мир. І ті, хто засліпляє себе міфами і казками русского міра».
Він також зауважив, що соціологія показує, що перших в Україні більшість - їх значно більше, ніж капітулянтів, і ці позиції не збігаються з політичними уподобаннями. «Тих, хто тверезо оцінює стан справ, достатньо в усіх політичних таборах. Окрім відвертих прибічників Москви - але таких в українському суспільстві таки нечисельна меншість», - додав він.
«Зеленському варто бути із українським народом, а не з казочками і казкарями, які переконують, що з росіянами можна домовитись. Начебто треба лише приструнити «націоналістів» і виконати всі московські умови. Це нездійсненно. Бо Москві потрібен не «зговірливий президент» у Києві. Москві потрібен Київ. І вся Україна», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Депутат зауважив, що у Москви, за словами радник президента Путіна Суркова, «природний експансіонізм».
«Чим швидше це зрозуміє Зеленський і його оточення, тим більше шансів залишиться, що Україна все ж встоїть», - переконаний Ростислав Павленко.
Він зауважив, що росіяни дали вже багато прикладів того, що Зеленський і його команда для них - не партнер, а об'єкт маніпуляцій. Його не шанують. Його свідомо підставляють.
«З ним не говорять на рівних, а ведуть за сценарієм, який передбачає або пряму капітуляцію, або хаос і втручання Росії», - зазначив він.
Депутат підкреслив, що прикладів такої поведінки Росії достатньо. «Команда Зеленського погодилась на «формулу Штайнмаєра», намагаючись це приховати від українського суспільства. Російські ЗМІ публікують всі деталі і навіть текст. Команда Зеленського погодилась на невигідний Україні розмін у газовому питанні, не повідомивши про сам факт двосторонньої зустрічі у Відні. Російська сторона офіційно повідомляє світові про цю зустріч», - перерахував він.
Ростислав Павленко також зауважив, що про виліт Зеленського в Оман, можливо, для переговорів з представниками Росії, також повідомили промосковські ЗМІ, опублікувавши фото, і даючи старт першому скандалу 2020-го.
«І так буде далі. Такий підхід у відносинах. Зеленський - лише перехідний етап, який сприймається як зручний слабший об'єкт. Тому продовжувати у малоросійському угодовському стилі, в якому діє оточення Зеленського - це допомагати Росії вести Україну до поразки», - зазначив представник «Європейської Солідарності».
«Тож вертайтесь в Україну, Володимире Олександровичу. Ви виграли посаду Президента - то будьте гідні цього. Ворог не в Києві, Львові, Харкові чи деінде в Україні, він - у Кремлі. Усвідомте це, поки не пізно. І женіть тих, хто каже інше», - зауважив він.
1. Чи підтвердився факт, що наш цивільний лайнер збили іранці ракетою ППО російського виробництва? Безумовно.
2. Чи підтвердився факт проведення одразу ж після цього операції з інформаційного прикриття катастрофи, що сталася? Так, поза всяким сумнівом.
3. Чи брала українська влада (принаймні, певні її представники) участь у цій операції)? Ніякого сумніву. І приліт чартерного борту з Москви в Оман до Зеленського, що затримало на багато годин його повернення в Україну, очевидно, був частиною цієї операції.
4. Чи можна вважати, що цю спецоперацію проводили не іранські, а саме російські спецслужби? З максимальною вірогідністю - так.
5. Чи є причиною такої активності факт, що розрахунок батареї ППО міг бути російським? Така гіпотеза підтвердження не знайшла (принаймні, наразі). Виявилося інше: в автоматичному режимі за певних умов (при застосуванні РЕБ) ця система ПВО не розрізняючи цивільні цілі від військових просто збиває все, що рухається в небі. Таким чином, росіяни є не менш відповідальними за катастрофу що сталася, ніж іранці, їхнім позиціям на ринку озброєнь, зокрема, продажів систем ППО, завдано серйозного удару. Як на мене, суті питання ця подробиця (помилка російських інструкторів чи недосконалість російської військової електроніки) не міняє.
П.С. Оскільки мій попередній аналіз практично повністю підтвердився, дозволю собі ще одну невеличку спекуляцію: нас вдруге врятував збитий літак. У 2014 катастрофа зупинила заплановану військову інвазію в Україну. На цей раз вона виявила такий параліч державних інституцій і відкриту колаборацію з ворогом на найвищих рівнях влади, що це не може не обмежити коридор можливостей Зеленського в компромісах із Кремлем, котрі він вважає «пошуком миру», а ми - здачею українських національних інтересів.
Можливо, це було навіть початком зворотнього відліку зеленого етапу нашої історії.
Карл Волох, - https://spektrnews.in.ua/news/priyshov-chas-p-dbiti-p-dsumki---karl-voloh/91287
поц-Зе-дент сраный
Даже нехватает слов чтобы выразится..
Відчуй-ТЕ різницю, як покладає квіти народний керівник держави...
А що робимо ми???
Переговоры с Сурковым таемно. Сбитый самолет для устрашения.
Мнения 11-янв, 21:209 77 0
Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "Дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"
Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет.
Зеленский - это вывеска.
Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу".
Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов.
Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.
И сделано на этом поле уже очень много.
Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют.
Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт.
20 часов, которые Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше.
ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтобы стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым.
И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании.
Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.
Светлана Самборска
-знала о ракетном ударе по авиалайнеру еще до того,как о нем начали говорить партнеры из других стран.Об этом заявил секретарь СНБО Данилов
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Після звернення Зеленського нарешті з'ясувалась геополітична роль України. Якщо завтра Третя світова- США битимуть ракетами, Канада-давитиме дипломатією, Велика Британ-розвідкою, Ізраїль-спецопераціями, ЄС-грошима, ну, а Україна зніматиме ролики про те, як вона це все робить сама.
А те що він їздить на мерседесах чи десь там відпочиває то на це мені якось пох.
Кроме отвращения оно никаких чувств не вызывает.
12 января 2020
Украинская сторона обладала доказательствами ракетной атаки на самолет МАУ еще до того, как Иран признал свою ошибку.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе интервью для корреспондента ВВС заявил, что украинская сторона практически знала о том, что это был именно удар ракеты ПВО, еще до того, как иранская сторона выступила с официальным признанием. "Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.
Березовец объяснил, почему Данилов может уйти в отставку
"Выступление Зеленского вынуждены были срочно переписывать из-за комментариев Данилова, которыми он выдал "страшную тайну".
Украинские специалисты установили основную версию тогда, когда Зеленский все отрицал", - отметил политолог.
"Вроде как Зеленский пришел в ярость от откровений Данилова. Всю коммуникацию по катастрофе вел Андрей Ермак. Он же настаивал на том, что Зеленский должен молчать до последнего.
Но в отставку уйдет не Ермак, а Данилов, который единственный из всех был в Украине и дал возможность спасти лицо", - резюмировал Тарас Березовец. Заявления Данилова были единственным, благодаря чему наша государственная власть хотя бы отчасти сохранила лицо в этой крайне непростой ситуации.