 Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

Про це він написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влада Ірану в своєму визнанні про катастрофу літака МАУ не обійшлася без брехні. Це стосується, насамперед, звинувачень США в провокаціях.

"Іран виявився куди розумнішим (хитрішим) і дальновиднішим за Росію, чий" Бук "зі складу 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї загальновійськової гвардійської армії Західного військового округу збив 17 липня 2014 року рейс МН17 "Малазійських авіаліній" з української території. Іран чітко зважив всі "за" і "проти" варіанту визнання провини за ненавмисне знищення лайнера з виплатами компенсацій "зараз" проти глухого невизнання нічого з дуже великими проблемами "потім", - зазначає експерт.

На його переконання, головна мета Ірану - володіння ядерною зброєю, і заради неї можна і "пожертвувати пішаком" - визнати загибель лайнера.

Лукашевич вказує, що після визнання Тегерана технічне розслідування багато в чому втрачає сенс.

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"Визнання Іраном своєї провини - це спосіб закрити тему перекладанням справи з міжнародного на внутрішній, закритий і контрольований Іраном рівень, а виплата компенсацій - прийнятна для Ірану плата за це. Росії, до речі, цього дуже б хотілося - як уже заявив глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачєв", - підкреслив експерт, здивувавшись словами того, що "всім сторонам слід винести уроки з цієї трагедії".

Безпосередня вина Ірану за незакриття повітряного простору очевидна, впевнений Лукашевич.

"Навіть якщо тебе спровокували, вбив ти з власної дурості. Схожу картину ми бачимо і в справі МН17: водночас,як Росія звинувачує Україну в моральній відповідальності в незакритті повітряного простору над зоною АТО, судити будуть Росію за те, що її "Бук" збив малайзійський "Боїнг", убивши 298 осіб на його борту. Відчуйте різницю. І зверніть увагу, що у нас з офіціозу ніхто навіть ні пискнув про вину Ірану за незакриття повітряного простору - гадаю, що і питання з українською відповідальністю в липні 2014 року відтепер закрите, надто вже у Ірана рильце в пуху", - звернув увагу Лукашевич.

Він заявив, що якщо Росія визнає провину США в ескалації напруженості в ірано-американських відносинах, "то тоді потрібно визнати і нашу моральну відповідальність за поставки зброї повним мудакам, здатним збивати цивільні літаки на вильоті з власного аеропорту".

"Ми реально допомагаємо зброєю всяким міжнародним відморозкам - режимам, які, за нашим прикладом, і самі не живуть, і не дають жити іншим. Тепер іранці "оновлять свої системи ППО, щоб запобігти подібним "помилкам" в майбутньому". Тобто закуплять у нас нові, більше їм ніхто не продасть. Що там Косачєв говорив про "засвоєння уроків з цієї трагедії"? Це не про нас. І тому випадкові люди гинуть через нашу зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі" , - пише Лукашевич.

На його думку, ЗРК "Тор-М-1" був переведений в автоматичний режим на час ранкового намазу. Комплекс виявив повітряну ціль, що летить в його напрямку, і котра не відповіла на запит "свій-чужий" і зробив пуск. "Якщо я правий - нікого не покарають", - припускає експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.