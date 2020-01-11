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 Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич розібрав ситуацію з підбитим іранської системою ППО пасажирським літаком "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влада Ірану в своєму визнанні про катастрофу літака МАУ не обійшлася без брехні. Це стосується, насамперед, звинувачень США в провокаціях.

"Іран виявився куди розумнішим (хитрішим) і дальновиднішим за Росію, чий" Бук "зі складу 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї загальновійськової гвардійської армії Західного військового округу збив 17 липня 2014 року рейс МН17 "Малазійських авіаліній" з української території. Іран чітко зважив всі "за" і "проти" варіанту визнання провини за ненавмисне знищення лайнера з виплатами компенсацій "зараз" проти глухого невизнання нічого з дуже великими проблемами "потім", - зазначає експерт.

На його переконання, головна мета Ірану - володіння ядерною зброєю, і заради неї можна і "пожертвувати пішаком" - визнати загибель лайнера.

Лукашевич вказує, що після визнання Тегерана технічне розслідування багато в чому втрачає сенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

"Визнання Іраном своєї провини - це спосіб закрити тему перекладанням справи з міжнародного на внутрішній, закритий і контрольований Іраном рівень, а виплата компенсацій - прийнятна для Ірану плата за це. Росії, до речі, цього дуже б хотілося - як уже заявив глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачєв", - підкреслив експерт, здивувавшись словами того, що "всім сторонам слід винести уроки з цієї трагедії".

Безпосередня вина Ірану за незакриття повітряного простору очевидна, впевнений Лукашевич.

"Навіть якщо тебе спровокували, вбив ти з власної дурості. Схожу картину ми бачимо і в справі МН17: водночас,як Росія звинувачує Україну в моральній відповідальності в незакритті повітряного простору над зоною АТО, судити будуть Росію за те, що її "Бук" збив малайзійський "Боїнг", убивши 298 осіб на його борту. Відчуйте різницю. І зверніть увагу, що у нас з офіціозу ніхто навіть ні пискнув про вину Ірану за незакриття повітряного простору - гадаю, що і питання з українською відповідальністю в липні 2014 року відтепер закрите, надто вже у Ірана рильце в пуху", - звернув увагу Лукашевич.

Він заявив, що якщо Росія визнає провину США в ескалації напруженості в ірано-американських відносинах, "то тоді потрібно визнати і нашу моральну відповідальність за поставки зброї повним мудакам, здатним збивати цивільні літаки на вильоті з власного аеропорту".

"Ми реально допомагаємо зброєю всяким міжнародним відморозкам - режимам, які, за нашим прикладом, і самі не живуть, і не дають жити іншим. Тепер іранці "оновлять свої системи ППО, щоб запобігти подібним "помилкам" в майбутньому". Тобто закуплять у нас нові, більше їм ніхто не продасть. Що там Косачєв говорив про "засвоєння уроків з цієї трагедії"? Це не про нас. І тому випадкові люди гинуть через нашу зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі" , - пише Лукашевич.

На його думку, ЗРК "Тор-М-1" був переведений в автоматичний режим на час ранкового намазу. Комплекс виявив повітряну ціль, що летить в його напрямку, і котра не відповіла на запит "свій-чужий" і зробив пуск. "Якщо я правий - нікого не покарають", - припускає експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169401
 
   
 Топ коментарі
 
можешь показать скан документа с "двумя подписями Порошенко под текстом Минской капитуляции."?
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При поставках подобного вооружения обязательно в наличии если не сами расчеты, то инструктора из страны-поставщика. Т.е, все это блеяние за авто.режим во время намаза - жалкие попытки обелить московию.
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а тим часом......
Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільнений після п'яти років перебування у полоні терористів.
Порошенко разом із депутатами "ЄС" зустрівся з військовим та його дружиною Вікторією і особисто передав їм відповідні документи, повідомляє пресслужба партії.Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9906
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Молча , не скрипя зубами. А почему такой вопрос ? Обоснуйте
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Попутаюсь разжевать:
1) эмиграция из Ирана не запрещена.
2) И талантливые студенты это еще не ученые.
3) И Канада не разрабатывает яд. оружие.
4) И реальным разработчикам в Иране платят так, что в Канаде им не будут.
5) И говорит тебе это человек, который уже 30 лет работает в науке за рубежом и знает процесс не понаслышке.
6) Я лично встречал на западе талантливых Иранских ученых и знаю высокий уровень подготовки там.
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1) эмиграция из Ирана не запрещена. -- это к чему такой бред ? Как этот бред относиться к тому что я написал ?
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Danis Nelson: А была ли случайность?
В сбитом самолете МАУ погибли канадские ученые
На сбитом украинском самолете летели канадцы, которые были частью "огромной утечки мозгов" из Ирана.

---------------
А как изволите трактовать Вас?Вы предполагаете что зенитчики хотели убить именно этих людей? Бред!! IMHO Это случайность
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Я не предполагаю , а задаю вопрос . Имею я на это право ?
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Имеете.
НО... Это вопрос (и продолжение) с подвохом.
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Мы не знаем , что это были за ученые и что это были за студенты , и какой мог быть интерес к ним или одному из них или больше как одному из них со стороны властей Ирана , верно ? И если убивать этих учёных или одного из них если они граждане Канады , то санкции могут быть за это ? А так несчастный случай ? Почему такая версия не имеет право на жизнь ? Вот и потому без всяких утверждений я задал вопрос . Что не так ?
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Я имею право не рассматриваться вопрос - бред? Спасибо.
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Дания отозвала посла из Ирана и обвинила Тегеран в покушении на оппозиционера

Копенгаген решил отозвать из Ирана своего посла и добиться введения Евросоюзом новых санкций в отношении Тегерана. С таким заявлением выступил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, пишет Reuters.
Дипломат заявил, что иранское правительство стоит за попыткой нападения на иранского оппозиционного активиста. Кроме того, он обвинил иранские спецслужбы в незаконной деятельности на территории Дании.
В датской разведке заявили, что на территории страны хотели убить лидера датской ветви группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Эта организация поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Тегеран внёс её в список террористических.
Ранее в шведском Гётеборге задержали подозреваемого в причастности к подготовке покушения. Им оказался гражданин Норвегии иранского происхождения.
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Зачем Ирану скандал из за канадских ученных ? Так почему такая версия не имеет право на жизнь? Почему ?
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Иран просто не выпустил бы нужных ему учёных. И вряд ли он так боялся усиления Канады.
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Тогда были бы санкции со стороны Канады , а там НАТО , где НАТО , там в Америка, Европа . Канада это и Австралия , Англия . Зачем Ирану это ? И ещё , мы не знаем , что это за ученые и чем они занимались , может бы был большой скандал . Все зависит , что за ученые.
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Я ничего не доказываю , но такой версии я бы не исключил
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Я бы тоже не исключил. Но эта версия примерно во второй сотне версий по логичности.
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Попутаюсь разжевать:
1) эмиграция из Ирана не запрещена.
2) И талантливые студенты это еще не ученые. -- научитесь читать внимательно.
3) И Канада не разрабатывает яд. оружие. -- это к чему такой бред ? Учёные интересны только те Ирану , которые разрабатывают яд оружие ?
4) И реальным разработчикам в Иране платят так, что в Канаде им не будут.-- можно этому доказательства? А то , только слова , пустые.
5) И говорит тебе это человек, который уже 30 лет работает в науке за рубежом и знает процесс не понаслышке. - это наглая ложь . Не может быть такой тупой учёный за границей с 30-ти летним стажем
6) Я лично встречал на западе талантливых Иранских ученых и знаю высокий уровень подготовки там.- вы их в канадских университетах встречали ? Там же ясно написано , что канадские , то есть люди уже получили кроме иранского образования и канадское ? И студенты которые учатся в Канаде и это уже другой уровень чем в Иране ?

Вывод : ты русский варвар , дикарь ненавидящей людей .
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Мы не знаем , что это были за ученые и что это были за студенты , и какой мог быть интерес к ним или одному из них или больше как одному из них со стороны властей Ирана , верно ? И если убивать этих учёных или одного из них если они граждане Канады , то санкции могут быть за это ? А так несчастный случай ? Почему такая версия не имеет право на жизнь ? Вот и потому без всяких утверждений я задал вопрос . Что не так ?
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Я заметил, что на цензоре все чаще звучат голоса росейских эуспертов, адвокатов, политиков....
Странно, не правда ли?
И еще я заметил, что некоторые, ну вы поняли, форумчане поддерживают их умозаключения.
Странно?
Уже нет.
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73 % населения деградировало ниже плинтуса, то что вы хотите ? Американцев ждёте здесь?
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Ты хочешь моего вон в рот ? Я не понимаю о чем ты мечишь
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Ты не стесняйся . Со и си , да помалкивай
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Кремлевские параноики людоеды, поставляют уголовникам ракеты не только на восток Украины. Как то все быстро подзабыли историю с торговцем оружием, "предпринимателем" В. Бутом. Открыл в Швейцарии транспортную фирму в которой было несколько грузовых самолётов, и снабжал горячие точки своеобразных "лугандонцев" по всему миру, в том числе и тяжелым вооружением. В конце концов ФБР взяло за попочку ГРУшного уголовника, и суд определил "бизнесмену ихтамнету" четвертак отсидки в Алькатрасе. ПС. Теперь очередь за ГААГОЙ, и Пыней Таврическим, на котором тысячи томов уголовных дел.
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ну кацапы на то и паразиты что бы смертью торговать ....со зверей и спроса нет ...
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чем то похоже на шестидневную войну 1967 года. израиль бомбил египет, а арабы в это время намаз читали. и потом колонны трофейных совковых танков, захваченных во время намаза прошли на параде в иерусалиме )) во были времена.
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05 июня1967 года ..
В издательстве Йельского университета (США)
вышла книга израильских историков
Гидона Ремеза и Изабеллы Гинор
под названием
«МиГ-25 над Димоной: советская ядерная игра»
В 2008 году книга («Foxbats over Dimona»), написанная Э. Гинор была переиздана.
Советские истребители МиГ-25 пролетали над Димоной . готовы были к контрудару и бомбардировке ядерного реактора в Димоне.
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На тот момент у Израиля действительно не чем было сбить МиГ-25.
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У МИГ-25 много рекордов и некоторые не побиты до сих пор.
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Торгівлю зброєю Україні забороняєш??
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Не удивлюсь, если там не только ракеты кацапские , но и инструкторы
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конечно они там есть, кто ж такое оружие поставляет без инструкторов, я бы больше сказала, они первое время и стреляют, например, когда пользователи заняты, у них, например, намаз...
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Ихтамнеты уже стали 'авторежимом' себя называть? Кто бы сомневался
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"Торы" стоят на вооружении от Греции до Китая. Слабо верится, что в каждой машине сидит кацап. Странно, что к каждому калашу руснявый инструктор не прилагается
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я не пойму, оператор 1ый раз в жизни пошел читать намаз??? почему раньше во время чтения намаза автоматически не запускались ракеты в гражданские самолеты аэропорта? почему 1ый раз в жизни - и в наш???
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похоже что выгораживают русских этой басней
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Московити самі терористи і виродки роду людського.
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Фуйло з кацапами терорист №1 в світі, про це знає кожна собака, в Гаагу виродків.
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Я так понимаю то, что ЗРК "ТОР-М-1" "не видит" транспондер гражданского самолёта и это считается нормальным, тогда трагедии будут везде там, куда продала РФ свои "чудо"ЗРК разных систем.
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Случайностей не бывает! Летать самолетами самого большого мошенника современности Коломойского - опасно для жизни. Как и работать на его предприятиях и телеканале.
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