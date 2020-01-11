 Випадкові люди гинуть через російську зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі, - авіаексперт Лукашевич

Про це він написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, влада Ірану в своєму визнанні про катастрофу літака МАУ не обійшлася без брехні. Це стосується, насамперед, звинувачень США в провокаціях.
"Іран виявився куди розумнішим (хитрішим) і дальновиднішим за Росію, чий" Бук "зі складу 53-ї зенітно-ракетної бригади 20-ї загальновійськової гвардійської армії Західного військового округу збив 17 липня 2014 року рейс МН17 "Малазійських авіаліній" з української території. Іран чітко зважив всі "за" і "проти" варіанту визнання провини за ненавмисне знищення лайнера з виплатами компенсацій "зараз" проти глухого невизнання нічого з дуже великими проблемами "потім", - зазначає експерт.
На його переконання, головна мета Ірану - володіння ядерною зброєю, і заради неї можна і "пожертвувати пішаком" - визнати загибель лайнера.
Лукашевич вказує, що після визнання Тегерана технічне розслідування багато в чому втрачає сенс.
"Визнання Іраном своєї провини - це спосіб закрити тему перекладанням справи з міжнародного на внутрішній, закритий і контрольований Іраном рівень, а виплата компенсацій - прийнятна для Ірану плата за це. Росії, до речі, цього дуже б хотілося - як уже заявив глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачєв", - підкреслив експерт, здивувавшись словами того, що "всім сторонам слід винести уроки з цієї трагедії".
Безпосередня вина Ірану за незакриття повітряного простору очевидна, впевнений Лукашевич.
"Навіть якщо тебе спровокували, вбив ти з власної дурості. Схожу картину ми бачимо і в справі МН17: водночас,як Росія звинувачує Україну в моральній відповідальності в незакритті повітряного простору над зоною АТО, судити будуть Росію за те, що її "Бук" збив малайзійський "Боїнг", убивши 298 осіб на його борту. Відчуйте різницю. І зверніть увагу, що у нас з офіціозу ніхто навіть ні пискнув про вину Ірану за незакриття повітряного простору - гадаю, що і питання з українською відповідальністю в липні 2014 року відтепер закрите, надто вже у Ірана рильце в пуху", - звернув увагу Лукашевич.
Він заявив, що якщо Росія визнає провину США в ескалації напруженості в ірано-американських відносинах, "то тоді потрібно визнати і нашу моральну відповідальність за поставки зброї повним мудакам, здатним збивати цивільні літаки на вильоті з власного аеропорту".
"Ми реально допомагаємо зброєю всяким міжнародним відморозкам - режимам, які, за нашим прикладом, і самі не живуть, і не дають жити іншим. Тепер іранці "оновлять свої системи ППО, щоб запобігти подібним "помилкам" в майбутньому". Тобто закуплять у нас нові, більше їм ніхто не продасть. Що там Косачєв говорив про "засвоєння уроків з цієї трагедії"? Це не про нас. І тому випадкові люди гинуть через нашу зброю, що поставляється різним виродкам у всьому світі" , - пише Лукашевич.
На його думку, ЗРК "Тор-М-1" був переведений в автоматичний режим на час ранкового намазу. Комплекс виявив повітряну ціль, що летить в його напрямку, і котра не відповіла на запит "свій-чужий" і зробив пуск. "Якщо я правий - нікого не покарають", - припускає експерт.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.
1) эмиграция из Ирана не запрещена.
2) И талантливые студенты это еще не ученые.
3) И Канада не разрабатывает яд. оружие.
4) И реальным разработчикам в Иране платят так, что в Канаде им не будут.
5) И говорит тебе это человек, который уже 30 лет работает в науке за рубежом и знает процесс не понаслышке.
6) Я лично встречал на западе талантливых Иранских ученых и знаю высокий уровень подготовки там.
В сбитом самолете МАУ погибли канадские ученые
На сбитом украинском самолете летели канадцы, которые были частью "огромной утечки мозгов" из Ирана.
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А как изволите трактовать Вас?Вы предполагаете что зенитчики хотели убить именно этих людей? Бред!! IMHO Это случайность
НО... Это вопрос (и продолжение) с подвохом.
Копенгаген решил отозвать из Ирана своего посла и добиться введения Евросоюзом новых санкций в отношении Тегерана. С таким заявлением выступил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, пишет Reuters.
Дипломат заявил, что иранское правительство стоит за попыткой нападения на иранского оппозиционного активиста. Кроме того, он обвинил иранские спецслужбы в незаконной деятельности на территории Дании.
В датской разведке заявили, что на территории страны хотели убить лидера датской ветви группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Эта организация поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Тегеран внёс её в список террористических.
Ранее в шведском Гётеборге задержали подозреваемого в причастности к подготовке покушения. Им оказался гражданин Норвегии иранского происхождения.
1) эмиграция из Ирана не запрещена.
2) И талантливые студенты это еще не ученые. -- научитесь читать внимательно.
3) И Канада не разрабатывает яд. оружие. -- это к чему такой бред ? Учёные интересны только те Ирану , которые разрабатывают яд оружие ?
4) И реальным разработчикам в Иране платят так, что в Канаде им не будут.-- можно этому доказательства? А то , только слова , пустые.
5) И говорит тебе это человек, который уже 30 лет работает в науке за рубежом и знает процесс не понаслышке. - это наглая ложь . Не может быть такой тупой учёный за границей с 30-ти летним стажем
6) Я лично встречал на западе талантливых Иранских ученых и знаю высокий уровень подготовки там.- вы их в канадских университетах встречали ? Там же ясно написано , что канадские , то есть люди уже получили кроме иранского образования и канадское ? И студенты которые учатся в Канаде и это уже другой уровень чем в Иране ?
Вывод : ты русский варвар , дикарь ненавидящей людей .
Странно, не правда ли?
И еще я заметил, что некоторые, ну вы поняли, форумчане поддерживают их умозаключения.
Странно?
Уже нет.
В издательстве Йельского университета (США)
вышла книга израильских историков
Гидона Ремеза и Изабеллы Гинор
под названием
«МиГ-25 над Димоной: советская ядерная игра»
В 2008 году книга («Foxbats over Dimona»), написанная Э. Гинор была переиздана.
Советские истребители МиГ-25 пролетали над Димоной . готовы были к контрудару и бомбардировке ядерного реактора в Димоне.