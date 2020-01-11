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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (597) Путін (4763) Донбас (12918) мінські угоди (1680) нормандська четвірка (963)

 Усі сторони нормандського саміту налаштовані домогтися подальшого прогресу в реалізації Мінських угод, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає "частково успішною" зустріч лідерів нормандської четвірки, що відбулася в грудні 2019 року в Парижі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз робляться зусилля щодо встановлення режиму припинення вогню. Це все правильно. Зараз ми продовжимо роботу, щоб на наступному саміті домогтися подальшого прогресу відповідно до Мінських домовленостей", - сказала канцлер Німеччини на пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у суботу.

Меркель зазначила: "у нас є ця основа, але у нас є і певні складнощі, які триватимуть. Однак у нас є до цього твердий намір".

Зі свого боку Путін закликав керівництво України почати реалізацію заходів щодо врегулювання ситуації на сході країни відповідно до Мінських угод, незважаючи ні на жодні внутрішньополітичні труднощі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Меркель обговорить із Путіним Україну, Іран і Сирію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169400
 
 
 Топ коментарі
 
после встречи с Меркель, хyйло заявило, что оно за бессрочный закон о особом статyсе Донбасса, а что скажет на это наш бyбочка оманский, не подскажите, дарагие зебилоиды?
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пока выродок ботоксный у власти и такие слизняки как меркель и макрон ничего не изменится, потому что пуйло прекрасно понимает как только с повестки дня будет снят вопрос даунбаза, все переключатся на крым, для этого ботокс и затеял всё там, посему рабсея ставит и будет ставить условия на которые мы не согласимся никогда и стреляли и будут стрелять, только бы о крыме ни слова
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Алкас, ти пиши не більше одного рядка. Цього достатньо щоби тебе обматюкали та відпрацили у спам. Як рябка безпородного. А ти собі можеш вибрати лише ошийник від бліх.
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Встретился с Макроном - сгорел Нотр-Дам.
Постоял с Меркель - у той приступ.
Поговорил с Трампом - импичмент.
Слетал в Оман - султан *********.
Вова! Езжай в Москву.
В Москву езжай, тебе говорят...
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Верните Бене самолёт, мы все простим...
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после встречи с Меркель, ***** заявило, что оно за бессрочный закон о особом статyсе Донбасса, а что скажет на это наш бyбочка оманский, не подскажите, дарагие зебилоиды?
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Говорить он не станет, просто отсосет, привычка...
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может и так, посмотрим как он это проглотит.
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У квартальщиков большая тренировка...
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отсосет и проглотит? уважение к клиенту...
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Он глотать не собирается. Его задача всё это претворить в реальности. Поверьте,так и будет, Украины не будет...
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СвыновиПЕСыкы, прикиньте, вас уже почти год гнёт, ломает, курочит, вы исходите желчью(ну и тем похожим на шоколад) и плюётесь ядом в Президента..... А ведь ещё(и это минимум) 4,5 года!!!! А там МЫ выберем другого и вам опять придётся исходить и плеваться! Да, на майдан не надейтесь, тикать пидётся вам....
И если дело так пойдёт и дальше..... В общем, берегите сабя, без вас жить будет скучно!
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Алкас, ти пиши не більше одного рядка. Цього достатньо щоби тебе обматюкали та відпрацили у спам. Як рябка безпородного. А ти собі можеш вибрати лише ошийник від бліх.
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Я выбрал тролить СвыноПЕСыкив!
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Молодець, Пінчер Чіхуахуаєвич! Голос! Голос! Хто більш гавка, в того вища ставка.
Бажаю тобі дорости до миски фокстер'єра.
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Всё сбывается, ото похожее на шоколад, уже потекло....
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Не сачкуй! Гавкай по нотах, а не канюч цукерку на арені.

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І що, виходить? 😁 Ти тут навіть не у ролі троля, до цього є розумніші. Ти тут у ролі місцевого блаженного. З чим тебе і поздоровляю. 😁 Твоя писанина окрім здорового реготу нічого іншого не викликає. Тому пиши більше і частіше, троль, блін. 🤣
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То ти ще й живеш у сраці? 🤣🤣🤣 Дійсно клоун!
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Вишь как классно питарда стрельнула....
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глисты в попе не стреляют, y них там родная говень.
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Правильно, Алкас, молодець. Твоє місце однозначно в дупі. Ніколи не чув щоби глистам давали імена. Тебе звуть Петарда? То ти дівчинка?
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Малоросс, тебе Портнов другое приказал, то, что по твоему уму, но ты, очевидно, только языком можешь размахивать, а не кулаками. :D
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Великороссс, ты дофига намахал кулаками? Баця тебя ох как имеет, а ты, по ходу, только подмахивать гаразд!
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Малоросс, я байки Портнова на форуме не рассказываю.
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Малоросс, Портнова то ты почему не слушаешь, но ведёшь священную борьбу за его зраду?
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alks ты клавиша от пианино на котором играл Ишак Оманский. Твоего тупого лба коснулся детородный орган ************
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Спокойне, прогоришь раньше времени!
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На Майдани виходили активні громадяни. Так було завжди. Але таких небагато. Фейсбучна аудиторія набагато більша. Вона й проголосувала за зеленського. Ті ж, хто виходив на Майдани за мишебрата не проголосує. Щодо ваших погроз. Коли підніметься новий Майдан, ви з своїх тхорячих нор носа не висунете. Все зміниться. Тільки не на вашу користь. Ви здатні тільки на форумах голос подавати.
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Это я угрожаю????? Да вы уже задрали всех воем про майдан. И летом собирали, три раза осенью, к Новому Году два, на весну шесть назначили..... А я угрожаю?
Да и сколько бомжей пришло на последний???
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alks вы уже не выберите другого президента ваш клоун не даст либо позволит поставить Мертвечука и 4.5 года это зеленое чучело не проправит судя по турборежиму, в этом году его уберут, уйдет сам, или вынесут в Ростов, так что курочит будет т**я от того что благодаря шеколадному и его честной власти без подкупов каруселей пришло к власти это зеленое недразумение, дол..** ты зеленый!!!
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Вони собі щось планкюують, про що ь домовояються, тільки ті, від кого це щпюплнжить, на них ложили. Наприклад, більшість українців.
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Та давайте вже вносьте в Конституцію входження дамбасітов на правах автономії.
Зелебобіки прагнуть відбудовувати дамбас за власний рахунок.
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Будет ещё "веселее" - они будут с ними на улице встречаться, куда их не пускала "партия войны"...
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пока выродок ботоксный у власти и такие слизняки как меркель и макрон ничего не изменится, потому что пуйло прекрасно понимает как только с повестки дня будет снят вопрос даунбаза, все переключатся на крым, для этого ботокс и затеял всё там, посему рабсея ставит и будет ставить условия на которые мы не согласимся никогда и стреляли и будут стрелять, только бы о крыме ни слова
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Ху*** уже уговорило Меркель и Оланда проводить выборы и Порошенко согласился, по-своему, начал приводить аргументы Меркель и Оланду, что без обеспечения безопасности их проведения и присутствия СМИ и партий на территории Лугандона выборы невозможны и они согласились, а Зелемойский выполняет Минские соглашения, не имея ума понять - что в них заложено да так, что Ху*** дал добро на их подписание...
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Штазі мінський процес розуміє так само, як і путін. Не дивно. Штазі й кгб - близнюки. Одноклітинні.
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В.Шендерович
Почувствуйте разницу

Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.
Наши виляют и врут шестой год, - и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.
Не то чтобы те были лучше - упаси боже! Не то чтобы менее опасны - о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто - почувствуйте разницу - над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.
А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное «гы-гы» и «а вы докажите»... А когда докажут и припрут к стенке, - угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмёшь…
У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, - пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, - потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.
А измененное сознание - вопрос времени.
Если что, можно обойтись и без гурий
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как куйло настроил в Минске трио, так оно и шесть лет частично играет "ла ла ла" ,и куда Ты их не отправь, или в Нормандию ,или на Марс оду миру, это французско-немецко - рашистское трио Украине не сыграет никогда...
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

🤑
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интересная у вас подача новостей то что "считает" Меркель не о чем пустышка почему вы не цитируете подачу с обох сторон Меркель и Пуйла?для обьективности а только Меркель-цитата без редактирования -"Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, передает «Интерфакс».Глава государства призвал руководство Украины начать реализацию минских соглашений, несмотря на внутриполитические проблемы. «Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации минских соглашений», - сказал Путин.Он также отметил, что на переговорах с канцлером Германии «подробно обсуждалось» урегулирование внутриукраинского кризиса.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Путин в Москве на совместной с Меркель пресс-конференции потребовал бессрочного особого статуса для ОРДЛО.

Фрау в это время задумчиво кивала.

Потом ботокс сказал, что верит в Зеленского и его "мудрость".
Фрау продолжала задумчиво кивать.
Завтра Мендель напишет, что только "порохобот" может быть против бессрочного особого статуса для ОРДЛО.
Фрау задумчиво поднимет глаза к потолку.
Порошенко был гвоздём в ботинке Путина, Зеленский стал его ортопедической стелькой. Мне нечего добавить к этим словам высокопоставленного кремлёвского чиновника.
Фрау, в принципе, неплохой человек, но кто станет считаться с ортопедической стелькой в ботинке Пу?
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А, Лугандонія є стороною? Бо коли я їв смачний пломбір у Луганську такої терористичної організації,що планує керувати моєю країною не було. Та я так думаю і в подальшому не буде.
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2. Это что беженцы с Сирии и Ливана снова не хлынули в Европу
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Как то позорно все выглядит, когда путин и меркель обсуждают, что должна делать Украина со своей Конституцией, как ее изменять. Это где такое в мире вообще есть. Страну горе-политики превратили в объект международного права.
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Это вмешательство во внутреннии дела государства или гибридная война
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Коли Німеччина і расєя у таких дружніх стосунках з кимось завжди так, Польща була розділена коли їх стосунки були саме такі...
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За какую цену интересно госпожа канцлерин продает Украину..... ?
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Статус Донбасса - в Конституцию. Путин и Меркель рассказали в Москве, о чем договорились по Украине.
Для Украины, угроза национальной безопасности есть мистер Бин.

Вы глубоко озабоченный товарищ коломойского, будете с сивохами возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотролы.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
С каждым днём вы скатываетесь и ведёте всех к бойне.
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Давно вже мова йде про те щоб обнести той лугандон парканом і покласти всі витрати на рашку але схоже нам цю пухлину впихнуть назад ... Схоже Ленін жил, Ленін жив, Ленін будет жить. А Україна за всі роки "незалежності" на це згодна.
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Хай виконають те, про що вже домовилися. "ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ, ОБМІН "ВСІХ НА ВСІХ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ, ПРО ЩО ДОМОВИЛАСЯ "НОРМАНДСЬКА ЧЕТВІРКА".
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