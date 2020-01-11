 Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тегерану слід зробити правильні висновки та вжити заходів, щоб це не повторилося, - Маас про катастрофу літака МАУ

Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", – підкреслив Президент України.

Хасан Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані працюють два експерти Міноборони, мають сертифікацію IKAO з розслідування авіакатастроф, - Загороднюк

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.