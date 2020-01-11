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 Політика України
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 Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Розмова відбулася за ініціативою іранської сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тегерану слід зробити правильні висновки та вжити заходів, щоб це не повторилося, - Маас про катастрофу літака МАУ

Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій.

Він наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", – підкреслив Президент України.

Хасан Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.

Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані працюють два експерти Міноборони, мають сертифікацію IKAO з розслідування авіакатастроф, - Загороднюк

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169399
 
 
 Топ коментарі
 
Олександр Сурков
Вчера в 00:20

Пока мир разбирается с причинами гибели нашего самолета, один непреложный вывод уже можно делать.
Предыдущие сутки показали что наша нынешняя система государственной власти - президент, его офис, ключевые силовики и информационная служба, представляют собой сборище безответственных и некомпетентных авантюристов, которые в принципе не в состоянии организованно и осмысленно действовать в условиях реального форс-мажора.
Ритуальными фейсбучными проклятиями это не изменить, но нужно себе отдавать отчет, что в случае любого серьезного кризиса на территории Украины людей способных принимать решения на Банковой просто нет.
https://www.facebook.com/surkov.blog/posts/3665167230175124
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Возврат тел будет объявлен ошеломительной победой зелёной власти? Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января, - Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани - Цензор.НЕТ 5608
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Вся Украина увидела как примерно будет действовать Зевласть если Хуйло решиться на полномасштабное нападение регулярной армии.
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методично подводит себя под время когда надо будет сматывать удочки и валить в Ростов,все идет по расписанию
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молодец Зеленский,видно что "печется" об украинцах,я тоже укрианец и я потерпаю от нищеты,разрухи,ничтожных зарплат, когда вы оманский принц займетесь этими вещами? жду
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Схоже, російські парламентери в Омані настійно просили Зеленського не говорити, що літак МАУ збили іранською ракетою виробництва РФ
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В Иране студенты вышли на акции протеста из-за сбитого самолета и требуют наказать виновных Вечером 11 января сотни людей вышли в Тегеране на акцию протеста возле университета имени Амира Кабира, а также перед зданием Тегеранского университета, передает иранская служба Радио Свобода/Радио Фарда. В основном это были студенты обоих вузов, они требовали наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", в котором погибли 176 человек. Утром того же дня власти Ирана признали, что он был сбит ракетой, выпущенной военными Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). https://www.currenttime.tv/a/iran-samolet-protests/30372050.html?nocache=1&fbclid=IwAR3lsVUSg27ppjRM226XUIxkT3ozrnVY2HjyCirkSbQ8-PG4NfWqUYnRSTU
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Зеленский еще бы деньги заплатил этому уроду. Оно еще по телефону с этой тварью разговаривает!!!
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у него свойство блазня, вечно присмыкаться перед убийцами
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В Тегеране начались протесты В столице Ирана после заявления по сбитому украинском самолету стало неспокойно. Люди вышли на улицы протестовать. Толпа скандирует "Отставки недостаточно, нам нужно правосудие" и «Долой диктатора».
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Вчера один АНАЛитеГ утверждал, что Иран вообще не воспринимает Зе как политическую фигуру.

Сегодня.- "Рухани позвонил Зеленскому высказал соболезнования и пообещал жёстко наказать всех виновных в авиакатастрофе"
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Интересно,а "коронованный осёл" перед главбармалеем уже извинился?
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