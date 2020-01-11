 На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні близько 14:15 до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Шевченко стався вибух. Як з’ясувалося, у сільськогосподарському приміщенні, де на той час перебував 24-річний чоловік, пролунав вибух. Його почули родичі, які й викликали швидку медичну допомогу та поліцію.
Поліцейські попередньо встановили, що загиблий знайшов постріли від РПГ-7 за межами села та приніс його додому. В результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвалося. Від травм потерпілий помер на місці.
Вирішується питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України (з приміткою "нещасний випадок").
Путин заявил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования на Донбассе, то нужно идти по пути реализации минских соглашений." - Слушайте путина- век воли не видать!!!
интересно, а что скажет на это наш бyбочка оманский, а зелебобики?
Шо тогда полез?
Алюминия хотел добыть дурачок.