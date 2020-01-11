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 Події, Фоторепортаж
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 На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області в результаті вибуху боєприпасу в приватному будинку загинув 24-річний чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 01

Сьогодні близько 14:15 до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Шевченко стався вибух. Як з’ясувалося, у сільськогосподарському приміщенні, де на той час перебував 24-річний чоловік, пролунав вибух. Його почули родичі, які й викликали швидку медичну допомогу та поліцію.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 02

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Поліцейські попередньо встановили, що загиблий знайшов постріли від РПГ-7 за межами села та приніс його додому. В результаті необережного поводження один з вибухових пристроїв розірвалося. Від травм потерпілий помер на місці.

На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 03
На Донеччині чоловік загинув через вибух боєприпасу від гранатомета РПГ-7, який він зберігав удома, - Нацполіція 04

Вирішується питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України (з приміткою "нещасний випадок").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169398
 
 
 Топ коментарі
 
На фото не граната от РПГ-7, это РПГ-22.
Алюминия хотел добыть дурачок.
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Мабуть болгаркою розпиляти намагався.
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Дарвин - он некоторых не просто ждет, он поджидает.
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надо же!!!! как такое может быть!!!! Интересно, долго это еще будет продолжаться???? Сколько еще дол....обов осталось???
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Ежедневная граната ? Я думаю ещё не один год будет продолжаться. Из АТО дофига натащили
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Мабуть, вирішив "от этой зелёной хмуйнёй гвоздь захмуярить в стену".
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"Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Москве на совместной с канцлером ФРГ Ангела Меркель пресс-конференции, передают российские СМИ.
Путин заявил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования на Донбассе, то нужно идти по пути реализации минских соглашений." - Слушайте путина- век воли не видать!!!
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Самое страшное оружие на украинских дорогах, это ночные телеги с бухими пассажирами, коняками и *********! -- с гранатомётами, всё ж полегче, пока что...
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Мабуть болгаркою розпиляти намагався.
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***** выстyпило за бессрочный закон о статyсе Донбасса.
интересно, а что скажет на это наш бyбочка оманский, а зелебобики?
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Так пуйло об этом уже 5 лет говорит. Сразу как Пеца подписал "минск". Шо не так ?
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Видать не был никогда гранатометчиком.
Шо тогда полез?
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это не страшно, если такие это у себя в собственном доме, но ведь всегда не так и вместо очищение от слабоумных может пострадать обсалютно не виные люди.
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На фото не граната от РПГ-7, это РПГ-22.
Алюминия хотел добыть дурачок.
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А почему не взрываються мои сораненные на ,,черный,,день?
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Дарвин - он некоторых не просто ждет, он поджидает.
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Учи матчасть - Главная заповедь искателя цветмета.
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