 Тегерану слід зробити правильні висновки та вжити заходів, щоб це не повторилося, - Маас про катастрофу літака МАУ

Про це заявив у суботу глава відомства Гайко Маас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тегерану слід зробити правильні висновки після розслідування цієї катастрофи та вжити заходів, щоб це більше ніколи не повторилося", - заявив міністр.
Маас знову висловив співчуття рідним жертв у постраждалих країнах.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.
А як же галасував ти...
Покаєшся?
Ага, траур...
Для тих, хто вже давно (історично) знає, що Орді ніколи, ні в чому, ні при яких обставинах не слід вірити , а тим більше довіряти, ця вибірка вважатиметься просто зайвою тратою часу…
-Не полінувався і витратив масу часу для того, щоб зробити вибірку з реакції Орди на Трагедію українського літака біля Тегерану. Правда, зробив вибірку лише з одного сайту Орди, публікації в якому не носять однозначно пропутінського «одобрям-с» - з сайту Newsland. (див. нижче). Але і на цьому сайті публікації про трагедію також носять брехливий, відверто антиамериканський і антиукраїнський характер.
Орда, як завжди, - бреше, юлить, відкидає вину від себе і її сателітів і намагається спихнути її на інших … Всі винні, а вона «пухнаста».
Але…
Нині уряд Ірану вже визнав, що український Boeing-737 був «випадково» збитий в Ірані двома ракетами ( Тор -1) російського виробництва. І світові ЗМІ поспішили пітвердити саме «випадковість» цієї трагедії… Але я наголошую на поспішність у визначенні саме «випадковості»…
А. Те що Іран бульдозерами терміново зачистив місце падіння Боїнга, а літак летів за курсом вказаним іранським диспетчером, ТРИ дні мовчав поки зізнався , свідчить про неоднозначність визначення «випадково»… А вести стрілянину в районі злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту можна тільки в самих важких обставинах. Лише тоді мали стріляти , коли уявна «загроза» прямувала б на Тегеран, а не відлітала з Тегерану… Причому з небойовою швидкістю цілі уявної загрози ( 900 км/год і вище), характерною для ******** зброї, - а в діапазоні 200- 400 км /год. Але те, що в збитому літаку були в більшості іранці - також ставить під сумнів, що літак збили саме іранці. а не ординські оператори "Тор-1"... Але , можливо, іранці беруть вину на себе, мабуть розуміючи, що для них таке "Визнання", є меншим злом, ніж відкрити повну правду... - щоб не розгнівати Орду ?
Б. Те що Орда не тільки продає зброю злочинним режимам, з якого потім вбивають невинних людей, але й в більшості випадків саме ординці цією зброєю і керують…. теж не дозволяє поспішності в однозначному твердженні про «випадковість». Бо збити літак, що вилетів зі свого столичного аеропорту, над своєю столицею ординськими ракетами без координації з тими ж військовими - неможливо. Значить ті військові були самовласними, а в іранській армії таке можливе? Значить збили саме ординці! На користь цієї гіпотези говорить і те, що ординські цивільні літаки, які вилітали в цей же час з того ж аеропорту не обстрілювалися і не обстрілюються й донині. Більше того - ординські ЗМІ (вже тепер) звинувачують Іран, що він не закрив повітряний простір, але ординські цивільні літаки численних ординських авіакомпаній (знаючи небезпеку) літають і сьогодні до Тегерану. Значить «випадковість» катастрофи для них як не загрожувала, так і не загрожує. Це означає лише одне - для операторів «Тор-1» існувала і існує нині чітка вибірковість при «виборі цілі».
-Тому скажу західним ЗМІ - в даному випадку випадковістю «не пахне».
-Пропаганда Орди облажалася і не знає, що придумати новеньке. Як завжди звалили все на «Омєріку». Блазні. Ординські авіакомпанії продовжують рейси в Тегеран - це засвідчує саме про ЗМОВУ Тегерану з Ордою…
Ось зазначена вище вибірка публікацій з сайту Newsland
-«В крушении самолета в Иране может быть замешан БПЛА США» ЗМІ Орди вони пишуть: - «В любом случае, как бы не сложилась ситуация, вину обязаны взять на себя «должны» владельцы и руководители авиакомпании. Они, зная накаленную обстановку в регионе, должны были запретить этот рейс. Многие компании уже сделали это». https://newsland.com/…/v-krushenii-samoleta-v-irane…/6990123
-«В Киеве не исключают, что украинский самолет столкнулся с американским дроном» https://newsland.com/…/v-kieve-ne-iskliuchaiut-chto…/6987200
-«Волков выслуживается на трагедии Boeing 737» https://newsland.com/…/volkov-vysluzhivaetsia-na-tr…/6987633
-« Непопулярная версия крушения украинского Boeing 737» newsland.com/…/nepopuliarnaia-versiia-krusheniia-uk…/6987719
-«Западная разведка назвала свою версию катастрофы украинского Боинга в Иране» newsland.com/…/zapadnaia-razvedka-nazvala-svoiu-ver…/6988122
-«Иранская авиакатастрофа…» https://newsland.com/…/iranskaia-aviakatastrofa-ska…/6988129
-«Российская «оппозиция» о трагедии Boeing-737: виноват Иран, а не США» https://newsland.com/…/rossiiskaia-oppozitsiia-o-tr…/6988147
-«Тор» хотят сделать козлом отпущения» https://newsland.com/…/tor-khotiat-sdelat-kozlom-ot…/6988544
-«США «умылись» на Ближнем Востоке - эксперт» https://newsland.com/…/ssha-umylis-na-blizhnem-vost…/6988591
-"Эксперт объяснил расхождение позиций США, Канады и Британии по авиакатастрофе в Иране". https://newsland.com/…/ekspert-obiasnil-raskhozhden…/6989175
-"Психологическая манипуляция США". Иран ответил западным лидерам» https://newsland.com/…/psikhologicheskaia-manipulia…/6989077
-«США используют Канаду для обвинений в адрес Ирана за сбитый «Боинг» https://newsland.com/…/ssha-ispolzuiut-kanadu-dlia-…/6989086
-«Эксперт назвал виновников
И пальчиком так грозно покачать ...
Как считает Меркель, трубопровод легитимирован посредством нового европейского законодательства. "Нам необходимо довести его до конца"...
Потому что России санкции совершенно ни к чему, а убытки Ирану она уж как-нибудь возместит.
Про це повідомляє The Guardian.
«У Twitter з'являються повідомлення про вуличні протести в Тегерані проти іранської влади після того, як вона визнала, що український літак помилково збили іранські військові», - йдеться в повідомленні.Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.
Повідомляється, що, судячи з постів у Twitter та коментарях до них, протестують переважно студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані.
Деталі з'ясовуються.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853959-u-tegerani-pocalisa-protesti-pisla-viznanna-vini-za-zbitta-litaka-mau.html
Как передает Радио Свобода, они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО. На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета
У мендель личная трагедия, коллегу убили.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян…