 В Ірані працюють два експерти Міноборони, мають сертифікацію IKAO з розслідування авіакатастроф, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу сказати, що з Міністерства оборони ми відправили до Ірану найкращих наших фахівців. У головній інспекції Міністерства оборони є частина, яка розглядає інциденти з військовими літаками. Крім самого літака і екіпажу, ми відправили туди двох дуже кваліфікованих осіб", - сказав він.
"Один з експертів розглядав 15, а інший - 17 інцидентів, вони сертифіковані IKAO (Міжнародна організація цивільної авіації. - Ред.). У одного - 30 років льотного стажу, інший - інженер з авіатехніки. Вони брали участь у розслідуванні всіх резонансних подій, які були до цього".
"Тому у нас немає сумнівів, що з усієї інформації, яку вони зможуть отримати, ми отримаємо найоб'єктивнішу", - зазначив Загороднюк.
За його словами, зараз Україна очікує висновків експертизи, яка визначить справжню причину катастрофи.
"Ми знаємо, що вони визнали факт того, що збили Boeing 737. Але одна річ - політичне визнання факту, а інша - як це все було, і висновки експертизи. Тобто ми зараз чекаємо на висновки експертизи", - наголосив міністр.
Загороднюк зазначив, що Іран повністю співпрацює з Україною в цьому питанні, і якщо українські фахівці отримають всю необхідну інформацію, вони точно встановлять причину падіння українського літака.
"Наші фахівці знають усі ракетні системи - російського, українського та інших виробництв, вони зможуть чітко визначити все. Тобто ми не маємо жодних сумнівів, що після надання достатніх даних, ми визначимо причину", - пояснив Загороднюк.
Тим більше, цей генерал знав про збиття через декілька хвилин після влучення, якщо не секунд. І дуже спокійно мовчати. Пока вже не додавили з усіх боків.
Якщо рашки набагато гірші, це не значить, що в того виродка є якась честь.
Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
https://www.rbc.ru/society/28/05/2012/5703f82f9a7947ac81a686a7
https://www.newsru.com/russia/04Oct2001/tu154_pu.html
Интернет помнит фсьо.
Пуйлостан, підозрюють, мав удалений доступ до керівництва ТОРом. Тому, перед судом по МН17, вибрали ціленаправлено літак МАУ.
https://rg.ru/2012/12/11/samolet-site.html
https://www.newsru.com/russia/04Oct2001/tu154_pu.html
Интернет помнит фсьо.
-- есть такая тема у блатных -- взять чужое на себя -- будут и дачки, и грев, и адвокаты и УДО за примерное поведение...
Ничто не ново в этом мире
Хотя и грош ему цена,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна. (с)
Оператор иранской системы ПВО принял украинский "Боинг" за ракету и сбил
Иранская система ПВО приняла украинский самолет, который потерпел крушение под Тегераном, за крылатую ракету ....
Случайно прервалась связь с самолётом;
Случайно требование Хаджизаде прекратить авиасообщение не было выполнено;
Случайно откуда-то поступило сообщение о запущенной крылатой ракете;
Случайно прервалась связь расчёта с штабом узла ПВО;
Случайно после подбития самолёт сделал полный разворот...
K04EGAR IV
В эти секунды тысячи разгневанных иранцев вышли на улицы с требованием отставки главнокомандующего Хасана Рухани, отдавшего приказ уничтожить украинский Боинг.
Шугали конкретно Украину! -- те, кому это выгодно.
Згадався онехдот. В купе, де їдуть негри, заходить провідник. Хлопці, шо тут горіло що ви такі чорні?