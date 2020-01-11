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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (345) Загороднюк (105)

 В Ірані працюють два експерти Міноборони, мають сертифікацію IKAO з розслідування авіакатастроф, - Загороднюк

Двоє експертів Міноборони, що мають сертифікацію IKAO, перебувають в Ірані в складі української групи для розслідуванням причин аварії літака МАУ.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що з Міністерства оборони ми відправили до Ірану найкращих наших фахівців. У головній інспекції Міністерства оборони є частина, яка розглядає інциденти з військовими літаками. Крім самого літака і екіпажу, ми відправили туди двох дуже кваліфікованих осіб", - сказав він.

"Один  з експертів розглядав 15, а інший - 17 інцидентів, вони сертифіковані IKAO (Міжнародна організація цивільної авіації. - Ред.). У одного - 30 років льотного стажу, інший - інженер з авіатехніки. Вони брали участь у розслідуванні всіх резонансних подій, які були до цього".

"Тому у нас немає сумнівів, що з усієї інформації, яку вони зможуть отримати, ми отримаємо найоб'єктивнішу", - зазначив Загороднюк.

За його словами, зараз Україна очікує висновків експертизи, яка визначить справжню причину катастрофи.

"Ми знаємо, що вони визнали факт того, що збили Boeing 737. Але одна річ - політичне визнання факту, а інша - як це все було, і висновки експертизи. Тобто ми зараз чекаємо на висновки експертизи", - наголосив міністр.

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Загороднюк зазначив, що Іран повністю співпрацює з Україною в цьому питанні, і якщо українські фахівці отримають всю необхідну інформацію, вони точно встановлять причину падіння українського літака.

"Наші фахівці знають усі ракетні системи - російського, українського та інших виробництв, вони зможуть чітко визначити все. Тобто ми не маємо жодних сумнівів, що після надання достатніх даних, ми визначимо причину", - пояснив Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169395
 
 
 Топ коментарі
 
Іран поривався зізнатися зразу, але в нього ушло три дні, щоб переконати Зеленського...
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Яка честь може бути в генерала, який стріляє по цивільних літаках? Або допускає, щоб все було так організоване під його керівницітвом, що люди яким цей генерал дав зброю або дозволив приїхати з рашкі і використовувати на території Ірану зброю.
Тим більше, цей генерал знав про збиття через декілька хвилин після влучення, якщо не секунд. І дуже спокійно мовчати. Пока вже не додавили з усіх боків.
Якщо рашки набагато гірші, це не значить, що в того виродка є якась честь.
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Прочитав заяву іранського генерала. Заява чоловіка, який має честь. Заяви ж московських виродків, як завжди - намагання уникнути відповідальності, й підставити ближнього. Виродки, яких більше в світі ніде немає. Нація виродків. Це я про рускій мір.
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Прочитав заяву іранського генерала. Заява чоловіка, який має честь. Заяви ж московських виродків, як завжди - намагання уникнути відповідальності, й підставити ближнього. Виродки, яких більше в світі ніде немає. Нація виродків. Це я про рускій мір.
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Яка честь може бути в генерала, який стріляє по цивільних літаках? Або допускає, щоб все було так організоване під його керівницітвом, що люди яким цей генерал дав зброю або дозволив приїхати з рашкі і використовувати на території Ірану зброю.
Тим більше, цей генерал знав про збиття через декілька хвилин після влучення, якщо не секунд. І дуже спокійно мовчати. Пока вже не додавили з усіх боків.
Якщо рашки набагато гірші, це не значить, що в того виродка є якась честь.
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Наші також знали. Але наша влада боялася відкривати рота, доки іранці не визнали вини самі. Я переконаний, що зеленському путін наказав й рота не розкривати про якусь вину військових Ірану, а тим більше, кремля. І Бєня таке саме наказав. Хоч це і його літак.
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А когда Украина сбила,признали через 5 минут прям?
Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
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Украина не признала и в суде доказала свою невиновность, отказавшись выплачивать компенсацию за сбитый самолет. Зачем Кучма тогда подыграл Ху*лу знает только от сам.

https://www.rbc.ru/society/28/05/2012/5703f82f9a7947ac81a686a7
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Ракета была запущена с полигона ЧФ РФ. Путин не признал.
https://www.newsru.com/russia/04Oct2001/tu154_pu.html
Интернет помнит фсьо.
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https://www.flightradar24.com/37.13,39.14/5
Пуйлостан, підозрюють, мав удалений доступ до керівництва ТОРом. Тому, перед судом по МН17, вибрали ціленаправлено літак МАУ.
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Там никакой чести, там признание под давлением неопровержимых фактов. В отказ уже не пойдешь. Только крайним сделают какого-нибудь стрелочника оператора Алибабу. И что это за система ПВО, которая не может отличить транспондер гражданского борта от военного?
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А когда Украина сбила,признали через 5 минут прям?Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
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Не сри тут. Повторяю. Украина не признала и выиграв в суде доказала свою невиновность, отказавшись выплачивать компенсацию за сбитый самолет. Зачем Кучма тогда подыграл Ху*лу знает только от сам.

https://rg.ru/2012/12/11/samolet-site.html
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Ракета была запущена с полигона ЧФ РФ. Путин не признал.
https://www.newsru.com/russia/04Oct2001/tu154_pu.html
Интернет помнит фсьо.
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Видимо между Кучмой и Ху*лом была какая-то договоренность по просьбе самого Ху*ла. Но компания Сибирь зачем-то влезла в процесс, нарушив этот договор. Украина в суде доказала свою невиновность, выиграв все стадии процесса.
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"сказочному дятлу" тоесть тебе, TCAS есть на каждом самолете, определяется-чекается в секунде.
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Там дело больше не в чести, а в религии... КСИР, это по сути религиозные фанатики. Я не силен в исламе, но там вроде говорится что Аллах все видит и по этому врать не хорошо и за свои поступки надо отвечать.
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И чего это Иран так быстро лапки кверху задрал? -- точно, шо не из-за американских ракет и санкций. Там они насмерть стоять будут!
-- есть такая тема у блатных -- взять чужое на себя -- будут и дачки, и грев, и адвокаты и УДО за примерное поведение...
Ничто не ново в этом мире
Хотя и грош ему цена,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна. (с)
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Череда внезапных случайностей
Оператор иранской системы ПВО принял украинский "Боинг" за ракету и сбил
Иранская система ПВО приняла украинский самолет, который потерпел крушение под Тегераном, за крылатую ракету ....
Случайно прервалась связь с самолётом;
Случайно требование Хаджизаде прекратить авиасообщение не было выполнено;
Случайно откуда-то поступило сообщение о запущенной крылатой ракете;
Случайно прервалась связь расчёта с штабом узла ПВО;
Случайно после подбития самолёт сделал полный разворот...
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Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана, после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть .. Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке... (с)
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K04EGAR IV

 В эти секунды тысячи разгневанных иранцев вышли на улицы с требованием отставки главнокомандующего Хасана Рухани, отдавшего приказ уничтожить украинский Боинг.
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Іран поривався зізнатися зразу, але в нього ушло три дні, щоб переконати Зеленського...
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- Слабаки - подумал Путин и приказал на всякий случай еще глубже закопать трупы боевого расчета Бука, сбившего рейс MH17.
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Любителям Петушария и страны.уа посвящается В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3490

В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1966
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США,Украинв,Иран.Так всетаки ктото из вас ***** скажите какой самолет должен был по расписанию взлетать в это времья.
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Судя по написанию, ближайший по времени - турок ТК-899 в 5:50...
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Но не все ресурсы его выдают почему-то...
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А это уже теплее.Спасибочки хоть и за такую инфу...
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Российский комплекс ЗРК,который "не видит" какой самолёт летит, а виноваты американцы, логика дебилов.
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Іранський генерал визнав свою вину, і готовий нести покарання. Він не розводить лохів, як це робить наша влада, чи москалі. Тому й живемо так, що поняття честі, та гідності в нашого народу спотворені. Більший негідник не той, хто вбив невинну людину, і взяв на себе відповідальність. А той, хто вкусив, і зуби заховав.
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У исламских террористов нормально: Иди взорвись, а мы твою семью будем содержать! -- из Рая сам всё увидишь...
Шугали конкретно Украину! -- те, кому это выгодно.
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иранский генерал не только признался, но и взял на себя все грехи рефии
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Дрочат,что ли?! Международное сообщество давно собрало улики,произвело анализ на всех уровнях и сделало единственный возможный аналитический вывод: Иран+РФ!
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Слагаемые местами поменять надо! ...тогда и сумма изменится.
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И сотый раз хочу дознаться,кто должен был взлетать в это времья по расписанию?
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Два пассажира на этот рейс не явились...
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Ангелы-хранители у них хорошие, отвели от беды.
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Про взрыв изнутри возможно были бы претнезии для этих не явишихся на борт.Но здесь более глобальная причина и украинский самолет сбили случайно потому что в Ирана в свете последних событий небыло смысла это делать а на оборот.
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А де ти був в той день, чувак на самокаті і шо там у вас горіло що ти такий чорний?
Згадався онехдот. В купе, де їдуть негри, заходить провідник. Хлопці, шо тут горіло що ви такі чорні?
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Да уже вторые или третие сутки спрашиваю какой самолет должен был взлетать по графику в это времья но молчание уйобистое.Тишина как от Ирану так и от нашего уйобистого правительства,иначе как содрать налог на смерть от перевода назвать не возможно,да и сгладить убийство укранцев в политическом аспекте по совету ***** тоже варимент если учесть что Президент Украины насрал на всех 73 процентов избраших этого ******.
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Де заява Зеленського до міжнародної спільноти щодо вини путіна?
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Та шо там незрозумілого ? Росія постачала зброю , заборонену для постачання террористичним угруповуванням ... . Іран в цей перелік входить . Тепер іспит для демократичних держав : - чи будуть і надалі терпіти диктаторів і гратися з ними в демократію , чи таки припинять цей треш .
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Перша нормальна заява про наявність експертів. Бо по попереднім меседжам зрозуміло було лише одне- Зоряни і Шкіряки полетіли вести розслідування.
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