 Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, із забороненого мінськими угодами 120-мм міномета противник випустив три міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою і зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу с. Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів 11 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 10 січня найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення мають троє українських військовослужбовців.
https://www.facebook.com/makalevich/posts/2651547208254580?h c_location = ufi
Олексій Макалевичі
6 січня о 13:25 ·
12-го Січня о 23:00 запрошую усіх до себе на сторінку Facebook. Проводітіму "неофіційну" прем'єру Пакістанського кінорежисера Азіза Джіндані, мульт-Кіно "Король Віслюк" ... Саме тому, что его Офіційно зняла з перегляду та Кіно-прокату на территории України, наші новоспечені # ZEМанкурти ... Бо в Україні цею шедевр, # НоваВлада признал як "Документальний мультфільм" з політичним підтекстом ... 🤯🇺🇦☻ PS: Великий привіт # Казкова Русь студіі 95 Ґ + Ґ 😉
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1064634.0&fbclid=IwAR3BGqGLb7BX5sb9THa1seXaqTwWLO-UN_4BZ1ER5UiZ34q4TTCg0_N_w4w
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КАКАЯ РАЗНИЦА!
Маргарита СимоньянПодлинная учетная запись @M_Simonyan
Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье.
Вот уж выбрали президента, так выбрали...
Это цитата, или случайно в заголовок вырвалось?
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КОРОЛЬ ЗЕВІСЛЮК