 Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, із забороненого мінськими угодами 120-мм міномета противник випустив три міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою і зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу с. Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів 11 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Нагадаємо, 10 січня найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення мають троє українських військовослужбовців.