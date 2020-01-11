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Все про:обстріл (5867) Донбас (12918) Об'єднані сили (420)

 Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, із забороненого мінськими угодами 120-мм міномета противник випустив три міни по наших позиціях поруч з Красногорівкою і зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу с. Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів 11 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі проведення ООС на Луганщині військовослужбовців ЗСУ нагородили відзнаками Верховної Ради. ФОТО

Нагадаємо, 10 січня найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення мають троє українських військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169394
 
 
 Топ коментарі
 
Кожного дня обстріли, а клоуни потвори знайшли вихід - брехати, в будь- якому випадку, що без втрат. А потім все одно інформація про втрати вилазить.
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Зачем ему? Он знает о ближайшем корпоративе своей квартальной шоблы и этого достаточно.
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Лидер нации знает об этом?
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Кожного дня обстріли, а клоуни потвори знайшли вихід - брехати, в будь- якому випадку, що без втрат. А потім все одно інформація про втрати вилазить.
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Зачем ему? Он знает о ближайшем корпоративе своей квартальной шоблы и этого достаточно.
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отут буде порохоботська вечірка

https://www.facebook.com/makalevich/posts/2651547208254580?h c_location = ufi

Олексій Макалевичі
6 січня о 13:25 ·

12-го Січня о 23:00 запрошую усіх до себе на сторінку Facebook. Проводітіму "неофіційну" прем'єру Пакістанського кінорежисера Азіза Джіндані, мульт-Кіно "Король Віслюк" ... Саме тому, что его Офіційно зняла з перегляду та Кіно-прокату на территории України, наші новоспечені # ZEМанкурти ... Бо в Україні цею шедевр, # НоваВлада признал як "Документальний мультфільм" з політичним підтекстом ... 🤯🇺🇦☻ PS: Великий привіт # Казкова Русь студіі 95 Ґ + Ґ 😉

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1064634.0&fbclid=IwAR3BGqGLb7BX5sb9THa1seXaqTwWLO-UN_4BZ1ER5UiZ34q4TTCg0_N_w4w


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главное не стрелять и отойти от линии разграничения!
КАКАЯ РАЗНИЦА!
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трошки офтоп

Маргарита Симоньян‏Подлинная учетная запись @M_Simonyan

Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье.
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Пока Сруль (Зе) не назовет в разговоре с Путлером вещи своими именами (Украина отражает нападение Московии), а будет продолжать мямлить про "ту сторону на яку має вплив росія) - ничего не будет. Сруль (Зе) должен сделать предметом переговоров не "развод воюющих сторон
Вот уж выбрали президента, так выбрали...
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В Минских соглашениях есть пункт о выводе всех иностранных военных с территории Украины, вот пусть с этого и начинает наша КВНовская власть..... А то Штайнмаер, выборы, и проч. глупости... Пока на Донбассе орудуют русские/братья - будет война. Примета такая: если куда-либо приходят русские со своим миротворчеством - будет бесконечная война, разруха, убийства и грабежи...
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вооруженные формирования Российской Федерации
Это цитата, или случайно в заголовок вырвалось?

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Розвод військ і всього народу в дії, кацапи стріляють ,як нічого не бувало, ложили вони на зенелоха.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам!!!!
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