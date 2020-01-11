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 Політика України
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 2 167 офіцерських посад у ЗСУ замістять сержантськими

Під час реформи в Збройних Силах України понад 2 тис. офіцерських посад замістять сержантськими.

Пр це розповів головний старшина ЗС України, начальник Управління у роботі з сержантським складом Генерального штабу старший прапорщик Олександр Косинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За його словами, цей процес згідно з Дорожньою картою розпочався ще у 2017 році. Загалом на сержантські посади заплановано замістити 2 167 офіцерських. Це відбувається як у військових частинах ЗСУ, так і в органах військового управління різних рівнів. І коли вибирали ці посади, то до уваги передусім брали доцільність їхнього заміщення.

У 2017–2018 роках замінено 1 222 офіцерських посад (56% від визначеної кількості), торік – 819, і до кінця цього року буде заміщено ще 126.

"Якщо посада була вакантною, її намагалися замінити якнайшвидше, а якщо зайнята, то прораховували, скільки офіцерів ще перебуватиме на ній, а вже потім її заміщували", ‒ зазначив Олександр Косинський.

Важливо, що ці нові сержантські посади за своїми функціями тотожні офіцерським. Під них спочатку визначали військово-облікову спеціальність, штатно-посадову категорію і тарифний розряд. Після цього за кожним напрямком організували підготовку сержантів у коледжі або в навчальному центрі. Тобто перед тим, як стати на посаду, сержанти отримали відповідну освіту: більшість із них навчалися два з половиною роки в коледжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі проведення ООС на Луганщині військовослужбовців ЗСУ нагородили відзнаками Верховної Ради. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169393
 
   
 Топ коментарі
 
Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?».
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Сейчас есть главный мастер-сержант...а не старший прапорщик....
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Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский,Источник: https://censor.net.ua/n3169393

Какой такой старший прапорщик?? Такого звания в ВСУ уже нет....
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Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?».
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Другое вспомнилось.
4 часа я работаю на себя, 2 на хозяина и 2 на великую Японию
На себя я работаю, хозяев у меня нет, а нафига мне их великая Япония?
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це було б смішно якщо не було б так сумно. В тій же Японії близько 100 000 чиновників на увага!!! 140 000 000 населення, а от у нас понад 400 000 аж на трохи більше 35 000 000...
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Коли я читаю коментарі на Цензорі, мені здається, що я попадаю у раннє дитинство часів срср. Радянські анекдоти, жарти навколо фрагментів з фільмів 80-их років. Недолуга українська мова на фоні кацапського блатняка, який розповсюджують випускники військових проф-тех-училищ (по суті законспіровані співробітники спецслужб кацапії). Чергові коментатори, які працюють погодинно. По їхніх змінах можна коригувати всесвітній час.
Назад в минуле під виглядом руху в майбутнє?
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стривай, а перший пост від "іспанця" він що не про наше життя сьогодні? В нас сьогодення таке саме як в срср, тільки тих заводів в рази менше, а от "інженерів" все одно багато.

от наша реальність сьогодні в порівнянні з Європою, а ми вже поза СРСР понад 28 років між іншим
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До військ НАТО, а тим більш США ще дуже й дуже далеко. Декілька поколіть, а головне- правильний західний напрямок руху потрібні!
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Ну-ну. Мусоров уже в полицейских переделали. И губернаторы есть, и президент, и парламент, сейчас ещё префектуры будут. Всё, как на Западе. Наслаждаемся. Обезьяны, ****.
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У Нас дофіга генерал-лейтенантів-майорів-полковників..
Заберіть перше-генерал..
Буде справедливо!
🙌🏻
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В БРИТАНСКОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАНКОВ Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-britanskoy-armii-generalov-bolshe-chem-tankov.html
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Ось як би зменшили кількість єнералів, то було б добре. У нас спецслужбою командує цілий літінант і то нічо.
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Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский,Источник: https://censor.net.ua/n3169393

Какой такой старший прапорщик?? Такого звания в ВСУ уже нет....
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Сейчас есть главный мастер-сержант...а не старший прапорщик....
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Якщо ******** головнокомандувач - злісний дезертир, який шість разів ухилявся ПІД ЧАС ВІЙНИ від призову, і зеленого поняття не має про те, що таке армія, то зміна офіцерів на сержантів видається дитячими пустощами.
На жаль, це тільки початок.
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Срочно звоните Баканову! Скоро СБУшниками сержант командовать будет...
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Нє, ну сержант стоїть вище, ніж бригадир блазнів! Він хоч трохи в темі!
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Поставити "ещё в 14 году" деЗЕртира головнокомандувачем?
І що б тоді було?
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