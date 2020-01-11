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Все про:сказ (14) Миколаївська область (441) ЦГЗ (4)

 Чоловік захворів на сказ після укусу безпритульного собаки на Миколаївщині, - ЦГЗ

31-річного чоловіка в серпні 2019 року вкусив бездомний собака. 11 січня 2020-го його госпіталізували. Зараз у хворого спостерігаються гідро- й аерофобії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я, чоловік ще влітку звернувся за допомогою, але від профілактичних щеплень відмовився.

Його направили до травматолога, але на прийом не з'явився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

Спостерігання за собакою не проводилось: тварина втекла.

11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом "сказ. Маніфестна форма" тяжкої форми перебігу. Нині у хворого спостерігається гідро- та аерофобія.

У ЦГЗ акцентують: "якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря! 

У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.

У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі затримки з наданням квалфікованоі медичної допомоги смерть неминуча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупила 93 тисячі доз вакцин для профілактики сказу, - МОЗ

Початкові симптоми сказу - підвищення температури і біль, відчуття поколювання, пощипування або печіння в місці пошкодження".

Чоловік захворів на сказ після укусу безпритульного собаки на Миколаївщині, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169392
 
 
 Топ коментарі
 
Тому їх потрібно підгодовувати і бажано- під дитячими садками та школами.
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а ты попробуй что нибудь сделать - типа отстрел или ещё о том чтобы потравить - тут педерасты диванные такой вой подымут об "издевательстве над животными" и срок впаять могут больший чем за убийство человека....
дебилыбля...©...

тут было менты нашли мешок с 2-мя дохлыми собаками так форумчане чуть не поусирались от негодования...
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А в Бундесе, бездомные животные, только дикие. А что бы из приюта взять кошечку, или собачку -- собеседование, экзамен и испытательный срок! Не осилишь, останешься без домашнего скота...*)
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С кошками и собаками нужно очень осторожно,-я недавно слышал про случай,когда в семье двоих детей оперировали (печень,легкие,..) огромные опухоли полученные инфекцией от домашних животных (кажется экинококк)...
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Нічого дивного, ми ж країна третього світу, тому від цієї хвороби будуть гинути і люди, і тварини. Це у Великобританії сказ подолений, там можна не хвилюватись, але туди і жодну тваринку не пропустять без карантину. Система працює та всіх захищає, нам до такого рівня ще далеко.
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Отказался значит, а он может подтвердить что отказался от прививок, или сказали что прививок нет, а в журнале записали что отказался. Сам с таким сталкивался.
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Кстати, в Николаеве любители бродячих собак устроили травлю, вплоть до увольнения, на местного чиновника, который посмел бороться с этой проблемой .
Спасибо этим любителям освенцима для животных
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У нас я тоже встречал "комсомолок шестидесятых" которые ходили и кормили бродячих собак,а потом везде визжали,что весь город полон собак!
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Его звали гавфаш! А ну-ка голос УБЛЮДОК!
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А что там по этому случаю антивакцинаторы скажут?
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Самовпевненість боком виходе Чоловік захворів на сказ після укусу безпритульного собаки на Миколаївщині, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4173
Зробити профілактичні щеплення не так вже і важко, а тепер 50/50 виживе чи ні.
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