 У районі проведення ООС на Луганщині військовослужбовців ЗСУ нагородили відзнаками Верховної Ради. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Нагороди отримали військовослужбовці частин та підрозділів, залучених до проведення операції Об'єднаних сил.
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"Вітаю кожного, хто захищав та захищає нашу незалежність, хто забезпечує мир та спокій, тут в районі бойових дій, - зазначив Сергій Гайдай у зверненні до воїнів. - Щира вдячність Вам за сумлінну та віддану службу, мужність та відвагу".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3169391
за это:
"Статус Донбасса - в Конституцию!" Путин и Меркель рассказали, о чем договорились по Украине
https://www.obozrevatel.com/abroad/status-donbassa-v-konstitutsiyu-putin-i-merkel-rasskazali
Нагороджують, якщо вже писати східноукраїнським діалектом, знаками отличия!
Бо виходить моторошний біопанк: прописали ДНК-апґрейди, і вояки набули унікальних рис відмінності, подібних до Ківи, Яременка та інших патологічних персонажів... сумнівна нагорода...