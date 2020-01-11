 У районі проведення ООС на Луганщині військовослужбовців ЗСУ нагородили відзнаками Верховної Ради. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Нагороди отримали військовослужбовці частин та підрозділів, залучених до проведення операції Об'єднаних сил.

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"Вітаю кожного, хто захищав та захищає нашу незалежність, хто забезпечує мир та спокій, тут в районі бойових дій, - зазначив Сергій Гайдай у зверненні до воїнів. - Щира вдячність Вам за сумлінну та віддану службу, мужність та відвагу".

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