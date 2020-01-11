 Офіс Генпрокурора змінив кваліфікацію злочину, за яким розслідується аварія українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ОГПУ.
"За результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора ухвалено рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.
Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
8 січня Офіс Генерального прокурора почав досудове розслідування авіакатастрофи за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей), досудове слідство було доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
он и сам не знает-то ли он голоборотько, то ли клоун!
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом". Источник: https://censor.net.ua/n3169389»
«В Госдуме РФ раскритиковали Иран за признания своей вины в крушении Boeing.
11 января, Признание иранскими властями вины за крушение украинского Boeing в Тегеране вызвало критику со стороны российской Госдумы. По словам заместителя председателя парламентского комитета по обороне Юрия Швыткина, ответственность за авиакатастрофу необходимо возложить на США.
Вчіться писати грамотно.
Молодець проти овець
7 годин тому Політика 3 056 308 4 17
Трагедія загибелі українського «Боїнга» стала першим серйозним іспитом для президента Зеленського. Корабель як відомо, перевіряють штормом, а офіцерів - боєм. Політиків, аби знати їм ціну, перевіряють кризовими ситуаціями. Що показав у кризовій ситуації Зеленський?
Про загибель українського «Боїнгу» компанії МАУ преса повідомила 8 січня біля 6-ї години ранку. Приблизно двома годинами пізніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу - з Маскату (Султанат Оман) де перебував на скандальному відпочинку, який ОПУ старанно називає «робочою поїздкою». Буквально через 15 хв. видання «Daily Mail» повідомило, що український літак міг бути збитий. Ще через 15 хв. Зеленський заявив, що припиняє «робочу поїздку» в найдорожчий готель Оману і терміново вилітає до Києва.
Отут і почалися дива. «Терміново» у виконанні Зеленського - це через 18 годин. До Києва Зеленський прибув о 2.30 ночі 9 січня приватним літаком. Видання «Тексти» встановило, що літак був замовлений і прибув до Маскату ще до аварії, тож затримала Зеленського не відсутність транспорту. Що конкретно - не зрозуміло.
По прибуттю до Києва Зеленський провів нараду в своєму офісі, на якій були відсутні голова СБУ Баканов і голова ОПУ Богднан. Обоє все ще перебували на відпочинку. Існує інформація, що лише увечері 9 січня з відпочинку повернувся міністр інфраструктури Криклій, в підпорядкуванні якого знаходиться Державіаслужба. Незрозуміла інформація по міністру МВС Арсену Авакову - схоже він відпочиває ще й досі.
Далі більше. До вечора 9 січня керівники Британії, Канади і США зробили заяви про те що український літак схоже був збитий іранською ракетою. Україна… промовчала. Про можливість ракетної атаки президент заговорив лише о 9-13 10 січня. Нагадаю, вперше про можливість ракетної атаки преса повідомила через 2 години після аварії. Але й це не межа. У Верховній раді де у президентської сили монобільшість, на момент написання цих рядків не відбулося засідань комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з іноземних справ. Це - у парламентсько-президентській республіці.
І на біс. СБУ так і не відкрило справу про теракт - МВС натомість шукає помилку пілотів «Боїнга».
Аби зрозуміти те що сталося, я наведу простий приклад - уявіть собі загострення на фронті, під час якого начальник Генштабу - на пляжі, командувач ООС - у відпустці, командири бригад - на дачах, і що в неповному складі їх вдається зібрати лише через 18 годин після події, а МО загострення взагалі ігнорує. Питання на кмітливість - де на той час уже буде ворог? Очевидно, свій перший справжній іспит президентська команда провалила з тріском, виставивши себе - негідною, а країну - незахищеною.
Колишні працівники адміністрації президента уже пишуть, як з початком війни з Грузією (!) у Києві на Банковій вони зібралися через дві години - прямо з курортів. Це - за «слабкого» Ющенка. Коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, про агресію Росії президент Порошенко заявив того ж 25 листопада 2018 р., у ніч на 26-е засідало РНБО, а о 16-й 26 листопада Верховна Рада вже зібралася по питанню впровадження Воєнного стану. Порівняно з нині… Як там кажуть прибічники Зеленського? «Дайте йому ще 100 днів - навчиться»? А не запізно вчитися?
Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік - ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий - той самий президент тягне час, чекає доказів, з'являється в столиці через 18 год. після катастрофи - і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.
Про таке український народ від роду віку казав: «Був молодець проти овець, а зустрів молодця - і сам як вівця».
АПДЕЙТ. А тим часом вже й сам Іран визнав що український літак був збитий іранською ракетою.
может лучше все же терроризм?тогда сбу
нє всьо так адназначна
Украинский блогер, ветеран АТО, бизнесмен Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что важно обратить внимание - про обстрелы, раненых и трех погибших с начала года - полная тишина со стороны военно-политического руководства страны, полный игнор, никаких «расследований» и «брифингов», никаких высказываний сочувствия и реакции на действия оккупанта.
«Перемирие», нет никаких оснований продолжать враждовать с Россией, ведь этого же хотели 73%.
Валерий Прозапас отмечает, если бы не сбитый в Иране самолет и международный резонанс - представители власти и до понедельника с отпусков не вернулись, настолько им плевать на войну и армию.По словам ветерана АТО, нам рассказали про «перемирье», перед Путиным прогнулись, по телевизору показали, предшественников заклеймили, попиарились - и в Оман при первой же возможности. С таким равнодушием к стране не то, что не воюют, но и за мир не борются.
это просто бизнес на крови!
Кому воно потрібне, отой Крим, Донбас, Маріуполь, Миколаєв, Одесса, Харків, Причорномор'є...
а здесь они заколачивают бабло!
при первом "шухере" их не найдешь в Украине!
-- фууу -- Совком зашмэкало -- коллективной ответственностью стрелочников...
Це наші порушили-екіпаж та пасажири??
🤔
нтересно, кто из великих воинов Аллаха, нажимавших педаль пуск, подходит под это определение?
У ВМС ЗС України визначились з майбутніми артилерійськими установками до патрульних катерів "Слов'янськ" та "Стробільськ" типу Island.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на прес-службу Командування ВМС ЗС України.
На два переданих від США патрульних катери типу Island будуть встановлені стволи та автомати з 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М.
Очікується, що гармати будуть встановлені на лафети від артилерійських установок MK-38 Mk.0 котрі були на катерах типу Island.
Тобто на катерах залишиться артилерійська установка з ручним наведенням без стабілізатора.
У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію. Також розглядається доотримання аналогічних установок і на "Старобільськ" та "Слов'янськ", проте остаточного рішення не прийнято.
Щас соя разнесет в пух и прах зебилов😷
Не терористичний акт???