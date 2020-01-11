 Офіс Генпрокурора змінив кваліфікацію злочину, за яким розслідується аварія українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ОГПУ.

"За результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни, Офісом Генерального прокурора ухвалено рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

8 січня Офіс Генерального прокурора почав досудове розслідування авіакатастрофи за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей), досудове слідство було доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

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