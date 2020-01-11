 ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.
Організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.
Нагадуємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.
2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначений Олександр Буряк, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.
всех преступников уйло отдали!
Очень хочется знать.
Поведай, шумахерша
...а портрет Главного Приказчика -- всё время висел над Институтской... ...но ему тоже ничего будет....потомки, разве что, осудят -- если последыши не возвеличат...
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
Timer UA
Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
11.01.2020 17:36
qwer qwer d5889667
и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту
В нашем случае, на месте родственников "небесной сотни" сейчас бы оч напрягся - это ж явно они все совершили.
Во всяком случае наша ментовка мыслит именно так.