EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  642  33
Матеріали за темою:
Все про:Правоохоронні органи (625) злочини проти Майдану (75) ДБР (763) Венедіктова (20)

 ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану"

32 кандидатури слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України погоджено до переведення на посади в Державному бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій. ФОТО

Нагадуємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначений Олександр Буряк, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родини героїв Небесної Сотні просять не призначати Буряка головою відділу ДБР у справах Майдану через конфлікт інтересів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169388
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов кожну кандидатуру перевірив і схвалив?
 показати весь коментар
 
Теперь скорость расследования возрастет
ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 2386
 показати весь коментар
 
Кремлівський недомірок на лабутенах.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Иране после заявления по сбитому украинском самолету теперь неспокойно. Самолёт украинский, большинство погибших в нем были иранцами. Люди протестуют в Тегеране и скандируют: «отставки недостаточно, нам нужна справедливость и долой диктатора».
 показати весь коментар
 
 
Схоже що Нелох з Оманії влаштував імпічмент не тільки Трампу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спробуй не писати, а тільки читати,бо коли пишеш то зразу видно що тог не нік ,а ціна твого розуму. ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 6340
 показати весь коментар
 
Портнов кожну кандидатуру перевірив і схвалив?
 показати весь коментар
 
 
какое раследование.
всех преступников уйло отдали!
 показати весь коментар
 
 
Эх, спецподразделение, это теперь у них спецзарплата будет... И на этом все!
 показати весь коментар
 
 
Кто же, все-таки, организовал эту бойню?
Очень хочется знать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
петя лижи новые купил?
 показати весь коментар
 
 
Тебе про пугабэ не понравилось? Обижают вождя?
 показати весь коментар
 
 
Что творят... Уже все заочные тюрьмы натрамбовали и всё лютуют..
 показати весь коментар
 
Теперь скорость расследования возрастет
ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 2386
 показати весь коментар
 
 
Какая скорость была при сыньоносом?
Поведай, шумахерша
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
свыночола свыня все делала чтобы не вышлю на банду- пашинских, пасторов и остальной гидоты
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
оно и щас,не стесняясь,это делает
 показати весь коментар
 
А-бе-бе-бе-бе-е-еее... Ве-ве-ве-ве-ве-е-еее... Варня-я-яяя...
 показати весь коментар
 
Ничего не поменялось. Зам.трубы буряк рулит,портнов дергает за нитки а венедиктова так...абы была.
 показати весь коментар
 
Никто, никому за бойню на Майдане, ничего не сделает -- все исполняли Приказ! -- такие исполнители нужны любой Власти...
...а портрет Главного Приказчика -- всё время висел над Институтской... ...но ему тоже ничего будет....потомки, разве что, осудят -- если последыши не возвеличат...
 показати весь коментар
 
Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
 показати весь коментар
 
Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
 показати весь коментар
 
 
и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту
 показати весь коментар
 
 
Таки так...І мали вигоду з цього-мародерством!
 показати весь коментар
 
Кремлеботы вас не смущает тот факт, что на ваших медальках "за освобождение крыма" стоит дата ДО массовых убийств на Евромайдане?
 показати весь коментар
 
А я вот успел скопировать, отличный образчик работы масковских специалистов, оцените логику, которую вам ненавязчиво предлагают:

Timer UA

Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
11.01.2020 17:36
qwer qwer d5889667

и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту

 показати весь коментар
 
 
Ну да...
В нашем случае, на месте родственников "небесной сотни" сейчас бы оч напрягся - это ж явно они все совершили.
Во всяком случае наша ментовка мыслит именно так.
 показати весь коментар
 
Теперь люди тех, кто приказывал убивать евромайдановцев будут расследовать эти убийства. "Пчелы против меда"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору