 ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство", - заявила т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

Організаційні заходи з переведення працівників Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, здійснені на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

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Нагадуємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначений Олександр Буряк, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

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