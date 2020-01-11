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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (451) Данілов (35) Іран (308)

 Україна мала докази ракетного удару по літаку "МАУ" ще до заяви Ірану - секретар РНБО Данілов

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до того, як Іран взяв на себе провину за трагедію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "ВВС.Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав він.

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана:

"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили".

Саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, вважає пан Данілов. І Тегеран в результаті змінив позицію.

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"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, - нам це не до вподоби", - сказав секретар РНБО.

Українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи, оперативно передавали інформацію в Київ. За його словами, ці ж спеціалісти мали досвід роботи після катастрофи MH17 на Донбасі.

"Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік", - пояснив він.

"Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому разі  ми мали ці (докази. - Ред.) вже на українському боці".

За словами пана Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота:

"Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, - вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і  вирішив, що  об'єкт, який наближався, - це ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169386
 
   
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Инцидент с фрегатом «Старк» произошёл в Персидском заливе во время Ирано-Иракской войны. 17 мая 1987 года самолёт «Мираж F1» иракских ВВС по ошибке атаковал двумя противокорабельными ракетами (ПКР) «Экзосет AM.39» американский фрегат USS Stark (FFG-31). В результате нападения возник пожар, корабль получил тяжёлые повреждения, 37 военных моряков погибли и 21 были ранены. Иракское правительство впоследствии принесло извинения, которые были приняты американской стороной. Это был первый в истории случай успешной атаки ПКР корабля ВМС США.
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А уже через год...
Катастрофа A300 над Персидским заливом - крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США «Vincennes». Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек.
Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана. Американское правительство заявило, что авиалайнер Iran Air по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана.
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Клоуни, вони що в Україні клоуни, що в Омані, що в куршавелі. Трамп і Трюдо своїми заявами підштовнули Іран зізнатися, якби вони вели себе так як клоуни, то запий холодною водою правду про причину катастрофи.
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А хіба українські спеціалісти були на місці катастрофи MH17?
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а вы представляете .если бы вместо Зеленского был бы какой то осел ?
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А может Зе искреннен и ему просто " какая разница"почему он загорелся и упал?"Какая разница"-"почему погибли люди-жалко кончено, но их уже нет"? Все в соответсвтии с главным посылом его президенства -"какая разница". ЕГО цель на этот период "каникул" достигнута- офшор успешно посетил, жену с тещей на курорт свозил, с кураторами-кремлядями встретился, оплату (аванс?) за услуги получил. А что вы ( украинцы) про это думаете - "какая разница"!
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А зєля не знав, бо він не є українською стороною, бо вiн вже в союзе рф и бднр.
Все сходиться.
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Началась любимая забава украинцев-кидание какашками на всех и вся,кто принадлежит к власти.Лично я доверяю главе СБУ .Иран по началу предоставил только часть обломков,именно ту часть в которой не было следов от поражающих элементов(по мнению иранцев).А кабину придержали,но украинские эксперты нашли дыры от шрапнели.Возможно так.Но почему столько негативных эмоций вызывает нынче любое выступление людей у власти?А это следствие той лжи и манипуляций которые были все эти пол года(не говоря уже о последних годах,когда уничтожали Порошенко).Ну казалось бы,вот слетал президент в Оман на отдых,ну что тут такого?Так надо же все покрыть тайной и явной ложью!Вот и результат -полное недоверие к власти!Вы поняли ,что вы зелёные профаны наделали?
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Ви довіряєте тому самому голові СБУ, котрий попри страшливу катастрофу, яка потенційно могла бути спрямованою військовою атакою на український літак не повернувся в Україну з відпустки в Куршавелі?! І чого після цього є варті ваші глибокодумні роздуми?
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Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов.

А чому мовчали і не оприлюднювали? Чому посольство України в Ірані, президент та дристайка кілька діб підряд озвучували маячню? Чи вам усім там язики до дуп позатягувало або просто брешете як собаки.
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Знали но молчали ,, патамушо - а вдруг Ираннападьот . .
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Ну и правильно. Пусть туда едет Пытро и привезет кацапам Томос. Радости то будет...
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Кто против меня?
Я!
А ты кто такой?
Я - Вася!
Кто против нас с Васей?
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те страны,которые имели доказательства , обвиняющие Иран в ракетном ударе по украинскому пасажирскому самолету ,их опубликовали, не дожидаясь заявлений иранской стороны...
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пруф на публикацию доказательств тех стран которые их имели. На оригинал публикаций с доказательствами.
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просты вы ссыкливые чмыри зеленые боялись сказать это?да?
в отставку валите!зеЛеные дегенераты
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Що ж ви цю інформацію не оприлюднили? Мали...
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"Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран"

Але бубочка їм сказав: "Дайте докази". А коли Іран, щоб уникнути санкцій і мінімізувати негативні наслідки вирішив визнати свою вину, проте наголосив що це була випадковість, аж тоді слуги розродились заявами. Вчора весь день піддавали сумніву дані розвідки США, Канади і Великобританії і схилялись до іранської версії про "технічну несправність". Вірогідно весь цей час велись переговори з Іраном про відкупні. І той пообіцяв добре відшкодувати за літак і сім'ям загиблим, може й щось відстібнув Зе-переговорникам щоб вони не піднімали це питання у міжнародних судах і в ООН. Зразу після катастрофи, якось дуже підозріло полетів літак з Москви в Оман. Чи не на переговори з Зеленським? Бо весь день, коли західні лідери повторювали про іранську ракету російського виробництва, було видно, що Бубочка Оманський на боці Росі й Ірану.
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Султан Оману Кабус бін Саїд помер після п'ятдесяти років правління, і після візиту зеліdeath

фуйло в паніці, 9 травня судний день.
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" Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он."
Гм.....
От неуважаемых партнёров из Расии?
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Эффективная площадь рассеивания крылатой ракеты "Томагавк" (специально привел пример дозвуковой ракеты), равняется 0,1 кв.м.
ЭПР пассажирского самолета, варьируется от 70 до 100 кв.м.
Следовательно, спутать Боинг с Томагавком, маловероятно и не важно в какой проекции локатор подсветил цель.
А возможность достаточно точно идентифицировать тип цели (истребитель, бомбардировщик, ракета) появилась у радиолокаторов еще в 60-х годах прошлого века.
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Учи матчасть. Идентификация целей по типу возможна только широкополосными РЛС. ЗРК "Тор-М1" оснащён когерентно-импульсной РЛС сантиметрового диапазона.
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Ну так вернись к данным о ЭПР Боинга и ракеты, уровень сигнала, явно будет отличаться.
Или папуасы из Ирана, решили что США нанесли по ним удар при помощи ракеты "Сатурн" из лунной программы?
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Для того чтобы объяснить почему то что ты пишешь является бредом мне придётся лекций двадцать по основам радиолокации запостить, делать это мне откровенно лень, учебников по этой теме в интернете полно, в том числе и на русском языке, скачай какой нибудь, прочитай и не позорься...
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Да вы шо, так может и про Шеремета вы вкурсе, просто вам надо поработать, ведь Украина очень сложная страна.
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Угу, трындеть не мешки ворочать.
Почитайте заявы "типо дипломатов"
После пожара и хрен насос.Идиоты зеленые.
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Не гони, брехло, все уже видели что вы там расследовали, мерзавцы.
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Ну если такие страны как США , Канада , Англия , Австралия сразу заявили , что самолёт сбили ракетой ( двумя ) , то уже было всё понятно . На таком уровне ( президентов - премьеров ) голословными заявлениями не бросаются . Одна раша пока ещё дурака включает . Но это и прогнозируемо , ведь продавать оружие террористам - значит быть спонсором терроризма , а путину - ***** ой как этого не хочется .
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Ну і що після оцього зізнання ми маємо думати про цього клоуна Данілова???? Тільки одне. Він або ще від новорічний свят не відійшов, або ж вчасно не похмилився. Вибирайте одне з двох бо третього варіанту в мене немає. Які ж клінічні ідіоти знаходяться зараз біля керма державою Україна.
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-Господин премьер министр ,вы первым в мире заявили что украинский самолёт был сбит ПВО Ирана ,,cкажите , как вы узнали . ?

-Мне сказал по телефону президент Украины Зеленский . .
.
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Они это из фейсбука узнали. Страна в смартфоне. Здобули. Дякую, зелебобики.
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О і ще одне. десь я вже таке читав. В Советскому Союзі вийшла колись книжка одного геніального полководця Називається Воспоминания и размышления. Там він також розповідає як він все знав і все предвідев. То із той же опери.
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коментар відмічено як спам  
 
Ищу КЭГЭБИСТСКОГО УБЛЮДКА под ником гавфаш! Но он зассал появляться потому приведу некоторые факты без него. В одной ветке раньше,я немного пошатал его нервную систему,и он,с пеной у рта,начал выть мне любимую песню всех гэбистов и обожателей сссры про " сссры тебе бесплатное образование дал! сссры тебе бесплатную квартиру дал! (не дал,-вышвырнул из очереди с двумя маленькими детьми на руках! А дом мы купили всей семьей,за громадные в то время деньги) и всякое такое..." То есть,этот УБЛЮДОК,(который был,и наверное есть и сейчас СТУКАЧ кгб) пишет на сайте одно,а в мыслях совсем другое! Этот ВЫРОДОК БЕЗМОЗГЛЫЙ,"забывает",что перед тем как что-то дать,-советская власть,у людей ВСЕ ОТОБРАЛА! Вот такой подонок среди нас есть! Так сказать,информация к размышлению.
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Судячи з ніку це запаребрік. В спам і всі діла.
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да здесь он форуме, в соседних ветках еще 30 минут назад тусовался
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вы знали... а прЗЕдент знал?
или не хотел знать!
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Вот теперь президент выглядит еще глупее, чем раньше. Ведь после слов Трампа и Макрона он отказался поддержать позицию, что наш самолет был сбит ракетой. Таким образом, он показал не спешит солидаризоваться со своими западными партнерами, объявившими, что с высокой долей вероятности причиной крушения было поражение ракетой. И это значит, что либо глава РНБО врет, либо Зеленский ему не доверяет, либо Зеленский знал о том, что боинг был сбит ракетой, но решил не говорить об этом. Даже не знаю какой из этих вариантов хуже.
Boryslav Bereza, Jan 11 at 18:03
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а чого мовчав на прес конференції з гончаруком? страшно було чи привикли бикувати
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Так давно про це знали, що аж в генеральну прокуратуру повiдомити забули

Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752
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Зебилы, вы видите что ваших ботов в разы меньше нормальных людей? Смердючки кацапские.
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Збито Боїнг. Посольство: Це не ракета. Поломка. Зе: вже лічу! ГПУ відкрий справу! Зникає на день. ГПУ заводить справу на екіпаж. Союзники: Збив Іран. Зе: Спекуляція! Какіє ваші даказатєльства? С: Точно Іран. Зе: Нє палітізіруйтє! Іран: Я збив. 1+1: як мудро повів себе презедент! Україна мала докази ракетного удару по літаку "МАУ" ще до заяви Ірану - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1089
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ти ба яка офігітєльна у нас нова молода команда на чолі з Шмарклею... Весь світ навколо них крутиться... )) Оце млять клоуни...
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Украина имела...ещё до заявления Ирана.Очень даже красиво!!! Но если имела,то где же была адекватная реакция???!!! Ожидали,когда чужие люди,(по несчастью имеющие погибших в этом случае) обвинят преступников в преступлении?!А если бы вдруг на борту находились исключительно граждане Украины,тогда бы как? Языки в задницу... Вот такого при Петре Алексеевиче Порошенко действительно не было и быть не могло.Думай-те!!!
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А может все в соответствии с главным посылом его президентства -"какая разница". Пофигизм теперь государственная цель. Это то,что нас объединит по-Зеленскому?
Он долго молчал про Боинг, не спешил в Украину - ему просто " какая разница" .
Почему Боинг загорелся и упал? -"Какая разница".""Какая разница " почему погибли люди-жалко кончено, но их уже нет"?
ЕГО цель на этот период "каникул" достигнута- офшор успешно посетил (внес-взял?), жену с тещей на курорт свозил, с кураторами- кремлядями встретился, оплату (аванс?) за услуги получил. Методичку с Медведчуком согласовал. А что вы ( украинцы) про это думаете - "какая разница"!
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Данілов, Ау !!! Так що там за ракета, хто власник і в кого купили ???
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Бути і здаватися президентом - какая різниця.
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Такое чувство вислюк согласовал союзный договор рф+бел.+укрн в сауне в омане тому нет штандартов подготовка к союзу.
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Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран
...а Зеля, просто вызвал огонь на себя...
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Знайомий триндьож. От цікаво, щоб він сказав, якби не було заяви Ірану сьогодні?
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Трагедия с Боингом - это еще и национальный позор Украины!
Властям всё равно, какую «правду» говорить, и под кого ложиться - под Штаты, россию, Иран, или под кого скажут…
Национальный позор. Всё, что можно сказать про трагедию с украинским «боингом».(с)
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Зеленский должен выгнать за авиакатастрофу четверых руководителей - и виновные должны быть уволены даже если это друзья. - Глава СБУ. Глава СВР. Глава Госавиаслужбы. Глава пресс-центра ОП.
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Ти дебіл, Данілов? Докази збиття Боінга іранською ракетою були у відкритій мережі.
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Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию
Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является попадание ракеты, и повлияли на Иран.
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Источник: https://censor.net.ua/n3169386
Источник: https://censor.net.ua/n3169386Источник: https://censor.net.ua/n3169386
Все под контролем, панове (ссылка)
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зеленский лег под роиссю и ниего не признавал. данилов может говорить что хочет. ВАВА! Послушай папу, бросай ету фигню!!!Идив кинорежисеры, пока непоздно. Пока народ не решил что тебя надо повесить вниз головой (муссолини), вверх головой (саддамушка) или в жопе пора ножом поковыряться( каддафи). Пока есть время уйти. СЛУШАЙ ПАПУ, он же проффффесор!
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