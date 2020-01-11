 Україна мала докази ракетного удару по літаку "МАУ" ще до заяви Ірану - секретар РНБО Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "ВВС.Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", - сказав він.
Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана:
"Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили".
Саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на Іран, вважає пан Данілов. І Тегеран в результаті змінив позицію.
"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, - нам це не до вподоби", - сказав секретар РНБО.
Українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи, оперативно передавали інформацію в Київ. За його словами, ці ж спеціалісти мали досвід роботи після катастрофи MH17 на Донбасі.
"Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік", - пояснив він.
"Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому разі ми мали ці (докази. - Ред.) вже на українському боці".
За словами пана Данілова, на фото, які у суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота:
"Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, - вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.
Катастрофа A300 над Персидским заливом - крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США «Vincennes». Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек.
Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана. Американское правительство заявило, что авиалайнер Iran Air по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана.
Все сходиться.
А чому мовчали і не оприлюднювали? Чому посольство України в Ірані, президент та дристайка кілька діб підряд озвучували маячню? Чи вам усім там язики до дуп позатягувало або просто брешете як собаки.
Я!
А ты кто такой?
Я - Вася!
Кто против нас с Васей?
в отставку валите!зеЛеные дегенераты
Але бубочка їм сказав: "Дайте докази". А коли Іран, щоб уникнути санкцій і мінімізувати негативні наслідки вирішив визнати свою вину, проте наголосив що це була випадковість, аж тоді слуги розродились заявами. Вчора весь день піддавали сумніву дані розвідки США, Канади і Великобританії і схилялись до іранської версії про "технічну несправність". Вірогідно весь цей час велись переговори з Іраном про відкупні. І той пообіцяв добре відшкодувати за літак і сім'ям загиблим, може й щось відстібнув Зе-переговорникам щоб вони не піднімали це питання у міжнародних судах і в ООН. Зразу після катастрофи, якось дуже підозріло полетів літак з Москви в Оман. Чи не на переговори з Зеленським? Бо весь день, коли західні лідери повторювали про іранську ракету російського виробництва, було видно, що Бубочка Оманський на боці Росі й Ірану.
фуйло в паніці, 9 травня судний день.
Гм.....
От неуважаемых партнёров из Расии?
ЭПР пассажирского самолета, варьируется от 70 до 100 кв.м.
Следовательно, спутать Боинг с Томагавком, маловероятно и не важно в какой проекции локатор подсветил цель.
А возможность достаточно точно идентифицировать тип цели (истребитель, бомбардировщик, ракета) появилась у радиолокаторов еще в 60-х годах прошлого века.
Или папуасы из Ирана, решили что США нанесли по ним удар при помощи ракеты "Сатурн" из лунной программы?
Почитайте заявы "типо дипломатов"
После пожара и хрен насос.Идиоты зеленые.
-Мне сказал по телефону президент Украины Зеленский . .
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или не хотел знать!
Boryslav Bereza, Jan 11 at 18:03
Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752
Он долго молчал про Боинг, не спешил в Украину - ему просто " какая разница" .
Почему Боинг загорелся и упал? -"Какая разница".""Какая разница " почему погибли люди-жалко кончено, но их уже нет"?
ЕГО цель на этот период "каникул" достигнута- офшор успешно посетил (внес-взял?), жену с тещей на курорт свозил, с кураторами- кремлядями встретился, оплату (аванс?) за услуги получил. Методичку с Медведчуком согласовал. А что вы ( украинцы) про это думаете - "какая разница"!
...а Зеля, просто вызвал огонь на себя...
Властям всё равно, какую «правду» говорить, и под кого ложиться - под Штаты, россию, Иран, или под кого скажут…
Национальный позор. Всё, что можно сказать про трагедию с украинским «боингом».(с)
Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является попадание ракеты, и повлияли на Иран.
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Источник: https://censor.net.ua/n3169386
Источник: https://censor.net.ua/n3169386Источник: https://censor.net.ua/n3169386
Все под контролем, панове (ссылка)