 Заява Ірану про те, що його військові збили літак, вимагає документального підтвердження, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне.

"Інформацію про людей, які не прибули на борт, ми не можемо зараз розголошувати, бо вона перебуває сьогодні в певних правових діях правоохоронних органів, які перевіряють можливість (теракту. - Ред.). Тому, що Іран сьогодні повідомив, ми ще не маємо документального підтвердження. Версія імовірного терористичного акту продовжує ще відпрацьовуватися правоохоронними органами. І ми з ними зустрічаємося, даємо відповідну інформацію, свідчення, що і як відбувалося, які пасажири коли і звідки летіли, коли вони прилетіли - з нами чи не з нами - в Тегеран, чому вони не з'явилися на борт. Всю інформацію, яка у нас є, ми віддали правоохоронним органам", - сказав Дихне.

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Він зазначив, що саме тому МАУ не має права наразі давати подібні коментарі.

"Якщо ця версія буде прийнята правоохоронними органами як неспроможна, напевно, ця інформація буде доступна", - запевнив президент авіакомпанії.

Дихне також пояснив ситуацію, пов'язану із затримкою рейсу.

"Це була дуже проста штатна ситуація із затримки. На цьому рейсі була дуже велика кількість багажу і ручної поклажі. Тому командир корабля, визначивши злітну масу літака, побачивши невідповідність, прийняв рішення і дав команду розвантажити певну кількість багажу з багажника. З цим була пов'язана затримка рейсу", - сказав Дихне.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - то ракета.