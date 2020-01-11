 Заява Ірану про те, що його військові збили літак, вимагає документального підтвердження, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне.
"Інформацію про людей, які не прибули на борт, ми не можемо зараз розголошувати, бо вона перебуває сьогодні в певних правових діях правоохоронних органів, які перевіряють можливість (теракту. - Ред.). Тому, що Іран сьогодні повідомив, ми ще не маємо документального підтвердження. Версія імовірного терористичного акту продовжує ще відпрацьовуватися правоохоронними органами. І ми з ними зустрічаємося, даємо відповідну інформацію, свідчення, що і як відбувалося, які пасажири коли і звідки летіли, коли вони прилетіли - з нами чи не з нами - в Тегеран, чому вони не з'явилися на борт. Всю інформацію, яка у нас є, ми віддали правоохоронним органам", - сказав Дихне.
Він зазначив, що саме тому МАУ не має права наразі давати подібні коментарі.
"Якщо ця версія буде прийнята правоохоронними органами як неспроможна, напевно, ця інформація буде доступна", - запевнив президент авіакомпанії.
Дихне також пояснив ситуацію, пов'язану із затримкою рейсу.
"Це була дуже проста штатна ситуація із затримки. На цьому рейсі була дуже велика кількість багажу і ручної поклажі. Тому командир корабля, визначивши злітну масу літака, побачивши невідповідність, прийняв рішення і дав команду розвантажити певну кількість багажу з багажника. З цим була пов'язана затримка рейсу", - сказав Дихне.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - то ракета.
Или это для тебя не аргумент?
-Не полінувався і витратив масу часу для того, щоб зробити вибірку з реакції Орди на Трагедію українського літака біля Тегерану. Правда, зробив вибірку лише з одного сайту Орди, публікації в якому не носять однозначно пропутінського «одобрям-с» - з сайту Newsland. (див. нижче). Але і на цьому сайті публікації про трагедію також носять брехливий, відверто антиамериканський і антиукраїнський характер.
Орда, як завжди, - бреше, юлить, відкидає вину від себе і її сателітів і намагається спихнути її на інших … Всі винні, а вона «пухнаста».
Але…
Нині уряд Ірану вже визнав, що український Boeing-737 був «випадково» збитий в Ірані двома ракетами ( Тор -1) російського виробництва. І світові ЗМІ поспішили пітвердити саме «випадковість» цієї трагедії… Але я наголошую на поспішність у визначенні саме «випадковості»…
А. Те що Іран бульдозерами терміново зачистив місце падіння Боїнга, а літак летів за курсом вказаним іранським диспетчером, ТРИ дні мовчав поки зізнався , свідчить про неоднозначність визначення «випадково»… А вести стрілянину в районі злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту можна тільки в самих важких обставинах. Лише тоді мали стріляти , коли уявна «загроза» прямувала б на Тегеран, а не відлітала з Тегерану… Причому з небойовою швидкістю цілі уявної загрози ( 900 км/год і вище), характерною для ******** зброї, - а в діапазоні 200- 400 км /год.
Б. Те що Орда не тільки продає зброю злочинним режимам, з якого потім вбивають невинних людей, але й в більшості випадків саме ординці цією зброєю і керують…. теж не дозволяє поспішності в однозначному твердженні про «випадковість». Бо збити літак, що вилетів зі свого столичного аеропорту, над своєю столицею ординськими ракетами без координації з тими ж військовими - неможливо. Значить ті військові були самовласними, а в іранській армії таке можливе? Значить збили саме ординці! На користь цієї гіпотези говорить і те, що ординські цивільні літаки, які вилітали в цей же час з того ж аеропорту не обстрілювалися і не обстрілюються й донині. Більше того - ординські ЗМІ (вже тепер) звинувачують Іран, що він не закрив повітряний простір, але ординські цивільні літаки численних ординських авіакомпаній (знаючи небезпеку) літають і сьогодні до Тегерану. Значить «випадковість» катастрофи для них як не загрожувала, так і не загрожує. Це означає лише одне - для операторів «Тор-1» існувала і існує нині чітка вибірковість при «виборі цілі».
-Тому скажу західним ЗМІ - в даному випадку випадковістю «не пахне».
-Пропаганда Орди облажалася і не знає, що придумати новеньке. Як завжди звалили все на «Омєріку». Блазні. Ординські авіакомпанії продовжують рейси в Тегеран - це засвідчує саме про ЗМОВУ Тегерану з Ордою…
Ось зазначена вище вибірка публікацій з сайту Newsland
-«В крушении самолета в Иране может быть замешан БПЛА США» ЗМІ Орди вони пишуть: - «В любом случае, как бы не сложилась ситуация, вину обязаны взять на себя «должны» владельцы и руководители авиакомпании. Они, зная накаленную обстановку в регионе, должны были запретить этот рейс. Многие компании уже сделали это». https://newsland.com/…/v-krushenii-samoleta-v-irane…/6990123
-«В Киеве не исключают, что украинский самолет столкнулся с американским дроном» https://newsland.com/…/v-kieve-ne-iskliuchaiut-chto…/6987200
-«Волков выслуживается на трагедии Boeing 737» https://newsland.com/…/volkov-vysluzhivaetsia-na-tr…/6987633
-« Непопулярная версия крушения украинского Boeing 737» newsland.com/…/nepopuliarnaia-versiia-krusheniia-uk…/6987719
-«Западная разведка назвала свою версию катастрофы украинского Боинга в Иране» newsland.com/…/zapadnaia-razvedka-nazvala-svoiu-ver…/6988122
-«Иранская авиакатастрофа…» https://newsland.com/…/iranskaia-aviakatastrofa-ska…/6988129
-«Российская «оппозиция» о трагедии Boeing-737: виноват Иран, а не США» https://newsland.com/…/rossiiskaia-oppozitsiia-o-tr…/6988147
-«Тор» хотят сделать козлом отпущения» https://newsland.com/…/tor-khotiat-sdelat-kozlom-ot…/6988544
-«США «умылись» на Ближнем Востоке - эксперт» https://newsland.com/…/ssha-umylis-na-blizhnem-vost…/6988591
-"Эксперт объяснил расхождение позиций США, Канады и Британии по авиакатастрофе в Иране". https://newsland.com/…/ekspert-obiasnil-raskhozhden…/6989175
-"Психологическая манипуляция США". Иран ответил западным лидерам» https://newsland.com/…/psikhologicheskaia-manipulia…/6989077
-«США используют Канаду для обвинений в адрес Ирана за сбитый «Боинг» https://newsland.com/…/ssha-ispolzuiut-kanadu-dlia-…/6989086
-«Эксперт назвал виновников трагедии в Иране» newsland.com/…/ekspert-nazval-vinovnikov-tragedii-v…/6989277
-«США пытаются откреститься от сбитого «Боинга» над Ираном»
«Виноваты США»: в Госдуме РФ раскритиковали Иран за признания своей вины в крушении Boeing
11 января,
Признание иранскими властями вины за крушение украинского Boeing в Тегеране вызвало критику со стороны российской Госдумы.
По словам заместителя председателя парламентского комитета по обороне Юрия Швыткина, ответственность за авиакатастрофу необходимо возложить на США.»
А не на торговців ТОРами.
Винуватим подякувати (іністерство тероризму ірану)
Главтерориста привітати
Я нічого не переплутав?
Клоуну замовлення зробіть: він вам мультик у 95-му кварталі зніме.
Треба за допомогою фактів розібратися, що там було насправді. А тоді вже буде видно чи заяви відповідають дійсності, чи ні. Цілком можливо, що да.
Але висновок потрібен базуватися на фактах. Бо ще вчора той самий ріт заявляв зовсім інше.
мол хотели очередной терракт против США совершить , а получилось , что убили 82 иранца и 7 украинских граждан .
Хто він?
Ну простой пример. Водитель попал в ДТП, получил финансовый ущерб. Авто застраховано. Разве ему страховая сразу выплатит деньги, даже если как бы все понятно и другой водитель сказал, да, это моя вина? Должно быть официальное заключение. Разница только во времени. Россияне при признают, поэтому так долго тянется, Иран, раз признает, быстрей будет официальное заключение.