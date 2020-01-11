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Все про:журналістика (949) Львів (1144) Нацполіція (8799) свобода слова (209) погрози (278)

 "Будеш і далі писати - застрелимо": поліція відкрила справу через погрози львівському журналісту. ВIДЕО

Поліція Львівської області почала досудове розслідування за зверненням головного редактора львівського інтернет-видання, якому, за його словами, погрожували через професійну діяльність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомили в Департаменті комунікації обласної поліції.

"Слідчі Шевченківського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом звернення про погрози невідомих осіб на адресу головного редактора одного із львівських інформаційних ресурсів, які він пов’язує з професійною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує покарання - виправні роботи або позбавлення волі до трьох років.

Зазначається, що наразі поліція встановлює усі обставини події. Триває досудове розслідування.

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У львівському виданні "Корупція.Інфо" 10 січня з'явилася інформація про те, що близько 17:40 на їхнього головного редактора Дмитра Разумовського невідомі молодики в темному одязі з капюшонами намагалися скоїти напад.

"Він вийшов з офісної будівлі і йшов до своєї машини на автостоянку, як з усіх боків до нього почали наближатися агресивно налаштовані молоді люди, які спробували оточити його. Дмитро Разумовський в одного з нападників побачив пістолет, а в іншого - кийок", - пишуть у виданні.

Відтак Разумовський, як зазначають, вибіг на проїжджу частину і повернувся назад до офісної будівлі. Біля офісу він вийняв телефон і записав одного з нападників, який сказав йому: "Будеш і далі писати - застрелимо".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169381
 
   
 Топ коментарі
 
зелебобики обиделися на журналиста!
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Шо Буба Оманский по этому поводу в фесбуке настрочит? Срочно проверить летоспособность всех интернетизданий?
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вспоминается рассказ о вреде огурцов. слышал лет 40 назад.
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Це часом не той журналіст який топив проти "бариги"
Хто ж йому дохтур?
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Це Львів. Він проти "зільонава кловуна" топив. Це політичні репресіі почались. Кинь йому трохи грошей на картку.
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Обычно мусора и угрожают журналистам
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Славік вакарчук вже траур зареєстрував з тайланду?
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для своїх зєбілів і мальдівських нехай роскаже
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сходив подивився що то за інтернет-видання таке - смітник.
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Цікаво було б дізнатись, за кого голосував цей редактор львівського інтернет видання. Тішу себе тим, що помиляюсь, але крутиться думка що мабуть за бубочку.
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Всі облачітєлі корупції мають галасувати проти "бариги", інакше ніяк...
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Кому треба наїжати на галіму інтернет-помийницю ? https://korupciya.com/
Швидше всього,дядя трошки пісьнув від компанії місцевих гопніків.
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Найти гандонов и без суда и следствия застрелить! другим будет наука , таким же паскудам!
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Точно - учитывая то, что против Порошка голосовали именно из-за того, что он не собирался боротсья с коррупцией, то ваше перекручивание с ног на голову особенно комично.
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Шо поделать, жисть такая, комичная... и парламент комичный, и ********** изрядно комичный... с 1 апреля как началось, так и не заканчивается. У меня уже аллергия на поп-корн.
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Лучше бы у тебя на свою брехливость и перекручивание инфы с точностью до наоборот аллергия появилась.
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А что вы уверены что все 73% это такого рода бандиты? А может это процент из 27%?
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Ну, вирахувати того, хто погрожував зовсім не важко. Для цього треба лише запросити експерта з походки 😀
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Щось то смердить дешевим піаром від зЕлебобіка і головного борцуна з "баригою" (на жаль не Оманським ішачком) - дмитра разумовського.
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Данєцкіє у Львові або мєстниє внукі асвабадітєлєй голову піднєли.
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Ліс у Карпатах теж "данєцкіе" вирубають? А місячний пейзаж на Волині і Поліссі теж "данєцкіє"?
Чи все ж такі місцеві, серед яких теж немало бидла?
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Зебілів у Карпатах і на Волині та Поліссі вистачає.
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Що, знову повернувся даунбас? Як при Витьке шапкокраду?
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в нашей стране такого не может происходить))) не верю!
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"Коррупция.Инфо" топит за бубочку с закрытыми глазами...и не задарма.
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шляпа разыгранная самой прозеленой корупцией инфо при инфо поддержке бениного цензор нет
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