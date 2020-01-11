 Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сімох пасажирів, громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane.
Унаслідок ДТП водій, пасажир Renault і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Навіщо взагалі туди їздити українцям? Не розумію...
Украинский паспорт...это еще не показатель...что человек украинец...у малороса к сожалению точно такой же паспорт...
Ето показатель или есчо нет?
Взагалі забудьте. Бо зара війна , а потіп кацапія зникне
А чьи аккумуляторы присутствовали на строительстве керченского моста?
У 2013 році закладено будівництво третьої виробничої лінії фабрики у селі Косирьовка за 7 км від Липецька, однак у березні 2014 року роботи зі спорудження фабрики було призупинено.[1]
24 квітня 2015 року роботу фабрик у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт коштів компанії «Рошен» в Росії та обшуки офісних та виробничих приміщень компанії.[1]
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.[2]
На нарашку ездить - себя не уважать
Вот если военный самолет-вертолет упал, тогда да
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ.
Рука пород древесных,
Река дорог железных
Течет к нам из Орла,
Ла-ла, ла-ла.
(с)