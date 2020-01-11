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Все про:ДТП (2716) Росія (14704) українці (557)

 Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані

В Орловській області РФ у ДТП з участю українського мікроавтобуса загинули три людини, семеро зазнали травм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сімох пасажирів, громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane.

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Унаслідок ДТП водій, пасажир Renault і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169380
 
 
 Топ коментарі
 
Якого хєра вони туди пруться...
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А украинцы туда и не ездят...
Украинский паспорт...это еще не показатель...что человек украинец...у малороса к сожалению точно такой же паспорт...
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Забудьте, що існує (поки що) така країна, як Кацапія.
Навіщо взагалі туди їздити українцям? Не розумію...
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А украинцы туда и не ездят...
Украинский паспорт...это еще не показатель...что человек украинец...у малороса к сожалению точно такой же паспорт...
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Украинцы выбрали Зеленского или малоросы? Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані - Цензор.НЕТ 7544
Ето показатель или есчо нет?
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"Поки що" -зайве.
Взагалі забудьте. Бо зара війна , а потіп кацапія зникне
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То не украинцы, то обладатели украинских паспортов, не более. Отсюда-не жалко ни разу.
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На фабрику в липецк ехали
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Зачем? При Бубочке на АвтоЗазе российские Лады начали собирать. Там больше заработают. И Раше прибыли отстегнут.
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Гыыыы, а что богдан тогда собирал и собирает?
А чьи аккумуляторы присутствовали на строительстве керченского моста?
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Тем более, что

У 2013 році закладено будівництво третьої виробничої лінії фабрики у селі Косирьовка за 7 км від Липецька, однак у березні 2014 року роботи зі спорудження фабрики було призупинено.[1]
24 квітня 2015 року роботу фабрик у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт коштів компанії «Рошен» в Росії та обшуки офісних та виробничих приміщень компанії.[1]
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.[2]
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Ржаку написал. Давайисчо))))
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В орловской области? Даже приблизительно не знаю, где это. Такая глушь , откуда там граждане цивилизованной страны?

На нарашку ездить - себя не уважать
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Зачем нам эти новости? О тех "гражданах Украины", которым "всё равно" и которые попёрлись во время войны (!!!) в логово "мышебратьев"? Как-то абсолютно фиолетово.
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Тоже не понимаю смысла новостей с кацапии.
Вот если военный самолет-вертолет упал, тогда да
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то вже чисто кацапська справа, сподіваюсь українців крім малоросів не було
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Орловська область? Одразу згадується одне з топових оповідань жахів за останні роки (оригінальне таке поєднання, хоррор + сюр):
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ.

Рука пород древесных,
Река дорог железных
Течет к нам из Орла,
Ла-ла, ла-ла.
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Абсолютно позрен на этих ложных граждан Украины.
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Але Зеленський має висловити співчуття сім'ям своїх виборців.
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Пруться дебіли до козломордих, а потім обмінюй їх на злочинців що вбивали українців
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То не граждане Украины,а манкурты. Хотя и по Киеву подобных "граждан"- пруд пруди. Мертвечук с новинским подтвердят.
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