 Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На 400-му км автодороги "Крим" водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сімох пасажирів, громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Megane.

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Унаслідок ДТП водій, пасажир Renault і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості.