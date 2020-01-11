EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  4407  60
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (451) дипломатія (400) Іран (308) Зеркаль (230)

 Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль

Колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль пояснила, яким має бути алгоритм подальших дій України згідно із міжнародним правом після того, як Іран визнав, що збив український літак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Іран порушив кілька зобов'язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", - написала Зеркаль.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

б) припинити ці дії негайно;

в) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

г) забезпечити Україні цілковиту компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Зеркаль зазначила, що Україна мусить вимагати від Ірану переговорів із ним щодо цих порушень міжнародного права і правових наслідків, що випливають із них.

Читайте також: Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.

Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169378
 
   
 Топ коментарі
 
и кто это будет делать?зелохи?
 показати весь коментар
 
зелибобка, ты статью читало?
...
г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чомусь спочатку прочитав "переворота" Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4409
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я думав що ідіотські поради дає тільки порошенко, але бачу що не він один повен ідіотських ідей! Які переговори під час війни? Потрібно вивезти уламки літака в Україну для проведення експертиз та слідчих дій і вести своє розслідування і вимагати компенсацій від Ірану і встановлення всіх обставин пуску ракет по українському літаку і покарання винних!
 показати весь коментар
 
 
зелибобка, ты статью читало?
...
г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
 показати весь коментар
 
 
Где вас клонируют, кретинов, на криворожской помойке? "Потрібно вивезти уламки літака в Україну для проведення експертиз"))))))))) Вы ЗЕбилтьные нелохи хоть что то смотрите и читайте, кроме сериала Скоты и К-ал 95.
"Британский эксперт по авиационной безопасности Тодд Кертис рассказал Би-би-си, что в обычной практике расследование было бы совместным, и его проводили бы Иран (страна, где произошло крушение), Украина (страна, которой принадлежит самолет) и США (страна-производитель).
 показати весь коментар
 
 
переговоры нужно в сирии проводить и позвать для гарантии , росиян и ордловцев,омерику не будём...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Переговоров для чего ? Есть факт. И есть признание. Нужны не переговоры, а калькуляция убытков и компенсации погибших. Оплата их Ираном. Все.
 показати весь коментар
 
 
нужна подготовка к судебным искам в случае отказа ираном компенсации.и первый этап-переговоры.чего тут заумного?судья первый вопрос задаст-а вы от них требовали?
 показати весь коментар
 
 
Суды насколько мне известно лишь в их случаях,когда сторона ,противится.И если Иран сможет сам без оговорок компенсировать,то этим частично обелит себя в глазах мира. Зачем не давать ему это сделать ? Будет он благодарен,если ему сразу по башке,судом ?
 показати весь коментар
 
 
ты хотя бы заголовки читаешь? Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5836или сразу по клаве клацаешь?
 показати весь коментар
 
 
вот для всего этого и нужны переговоры и "бумага" с подписью Ирана на выходе
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Глупая баба. Какие гарантии может дать тебе тотолитарный режим ? Сегодня дал,завтра забрал и никому не сказал )) Чессно слово,я думал шо она умнее. От того ее видно и турнули за тупость.
 показати весь коментар
 
 
Для того щоб Іран оплатив всі збитки потрібно йому надати ту "калькуляцию убытков", і саме для цього потрібні переговори на яких обговорюються суми і процедура відшкодування збитків.
 показати весь коментар
 
 
Бубочка только квартал туда может послать, на большее не расщитывай - те.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Педро Мальдивского туда можно послать порешать. Но он не сргласиться, он же "царь".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дайте дуре сельодку..
 показати весь коментар
 
 
никто ее тебе не даст - не заработала.
 показати весь коментар
 
 
эта "дура" за свои выигранные процессы стоит у частных компаний сотни тысяч долларов, в отличие от тебя, ущербного
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
🤣🤣эти бывшие такие дебилы
 показати весь коментар
 
 
ну не нынешние ЗЕбилы, конечно.


на счету этих "дебилов Пороха" выигранные у раши процессы на миллиарды долларов
 показати весь коментар
 
 
тебе не достанутся, зубожилым и подохнешь. бабло в ОМАНЕ.
 показати весь коментар
 
 
ЗЄко-***** ще не "колишні", але квиток на Ростов випрошують давно.
 показати весь коментар
 
 
Ирина вы конечно мне импонируете но..
зачем метать бисер перед свиньями.
Зе команда Ваши рекомендации имела ввиду
У них мацковские методички действий
Или это просто пиар и Вы собрались в президенты??
 показати весь коментар
 
 
В офисе припрезедента нет специалистов по управлению, одни дебилы во власти, посмотрите на Пристайко - "на щастя погибло 11 украинцев", Баканов - отдых в Германии Крушавель, Осел Оманский встречается с умирающим султаном в Омани для Зедебилов 73%, кто там что будет требовать, это же малороссы
 показати весь коментар
 
 
Зеркаль, ты не прав[а]. Для того, чтобы выкатить такие предъявы, нужны доказательные выводы следственной комиссии. а "заявления" и "признания" не являются доказательством.
 показати весь коментар
 
 
"признание своей вины - царица доказательств"

Вышинский
 показати весь коментар
 
 
Колись давно, вважав цю жінку розумною...

Чи то відлучення від корита так впливає...
Чи одвічна істина державної служби: я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак...
 показати весь коментар
 
 
Вона і далі є розумною. Просто таким є міжнародний протокол у випадку подібних ситуацій. Адже Іран брав на себе міжнародні зобов'язання у сенсі безпечних пасажирських перельотів над своєю територією, інакше б над нею не літали міжнародні пасажирські рейси. Ці зобов'язання Іран грубо порушив, оце і є міжнародні протиправні дії. Так це називається мовою дипломатії. Гарантії того, що ці дії не повторяться, компенсації за ці дії слід обговорювати у форматі міжнародних перемовин з протоколюванням, бо саме на них висловлюється позиція держави з того чи іншого питання.
 показати весь коментар
 
 
На переговоры послать Зеленского. Может, руководство Ирана вымрет. Или затрясет.
 показати весь коментар
 
 
працюємо хлопці,петро олексійович казав шо получка 14 числа
 показати весь коментар
 
tZE inform‏ @tZEinform 5 мин.5 минут назад

Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана,

после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.

В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке.
 показати весь коментар
 
 
Как бы то ни было, ответственно всё равно государство Иран. И именно оно выплатит компенсацию. Не жду никаких кидков, не в той они ситуации.
 показати весь коментар
 
 
юрист международного права?или поговорить? Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5980
 показати весь коментар
 
вони тільки вбивць можуть віддати, а тут Зеркаль таке для них озвучила.
 показати весь коментар
 
 
Якби Лана Зеркаль працювала у МЗС, то може так і було б. Але ми були свідками, як бубочка проводив переговори з путіним, і якими були наслідки.
 показати весь коментар
 
 
Вот черти черножопые. Изначально ведь всё отрицали и зажимали чёрный ящ. Но у нас то чуть ли не сразу появились доказательства, что это была ракета. После чего иран пошёл на попятную, и типа признался. Но подозреваю там есть намного больше в чём признаваться. Без руки мордора здесь не обошлось, это стопудово.
 показати весь коментар
 
Давай Володька, побудь немного проститутом за Украину, попроси компенсации от Ирана!
Или ты крепкий на слова обзывать Украину проституткой только со сцены?
 показати весь коментар
 
Отчего же только это? А почему Зеркаль молчит о расследовании, которое Украина должна довести до конца, чтобы доказать расейский след в этом деле? Или соевый мародер предпочитает не беспокоить "делового партнера"? Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9368
 показати весь коментар
 
Я не знаю кто сможет требовать. Пока они, зеленые, в основном паясничают на международной арене. Вы думаете к ним кто серьезно относится? Клоуны...
 показати весь коментар
 
Не надо так пафосно!
Проще нужно: "Украине следует немедленно начать все необходимые в данном случае процедуры, а именно:
1........
2.........
3.........
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору