 Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Іран порушив кілька зобов'язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", - написала Зеркаль.
За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:
а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;
б) припинити ці дії негайно;
в) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;
г) забезпечити Україні цілковиту компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.
Зеркаль зазначила, що Україна мусить вимагати від Ірану переговорів із ним щодо цих порушень міжнародного права і правових наслідків, що випливають із них.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.
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г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.
Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
"Британский эксперт по авиационной безопасности Тодд Кертис рассказал Би-би-си, что в обычной практике расследование было бы совместным, и его проводили бы Иран (страна, где произошло крушение), Украина (страна, которой принадлежит самолет) и США (страна-производитель).
на счету этих "дебилов Пороха" выигранные у раши процессы на миллиарды долларов
зачем метать бисер перед свиньями.
Зе команда Ваши рекомендации имела ввиду
У них мацковские методички действий
Или это просто пиар и Вы собрались в президенты??
Вышинский
Чи то відлучення від корита так впливає...
Чи одвічна істина державної служби: я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак...
Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана,
после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.
В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке.
Или ты крепкий на слова обзывать Украину проституткой только со сцены?
Проще нужно: "Украине следует немедленно начать все необходимые в данном случае процедуры, а именно:
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