EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1944  57
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) МАУ (110) Євген Дихне (1)

 Рейс із Тегерану не відклали через відсутність інформації про наявність загрози від іранської сторони, - МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не відклала рейс із Тегерану до Києва через відсутність інформації про наявність загрози від іранської сторони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент МАУ Євген Дихне на брифінгу а аеропорту "Бориспіль" у суботу.

"На момент вильоту з аеропорту "Бориспіль" жодної інформації про можливі загрози авіакомпанія не мала. На момент вильоту з аеропорту Тегерану абсолютно так само жодної інформації не було, і жодних рішень із боку відповідальних адміністрацій не було нам доведено", - сказав він.

Читайте також: Триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до падіння літака в Ірані, - заступник генпрокурора Касько

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Читайте також: Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169376
 
 
 Топ коментарі
 
Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza

Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?

вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Кого это волнует, кроме Раши? Что ты лепишь это сюда?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
МАУ затримала рейс на 30-40 хвилин через якісь свої причини і оператор іранської ЗРК не очікував побачити в небі український Боїнг, бо він мав пролетіти там за розкладом на 30-40 хвилин раніше! Операторам ЗРК про затримки рейсів МАУ не докладують! Фактично технічні проблеми МАУ і призвели до катастрофи! Якби рейс МАУ вилетів би за розкладом, його б не збили іранці!
 показати весь коментар
 
 
Фактично технічні проблеми МАУ і призвели до катастрофи!
-----------
Не согласен. Иран несет всю 100% ответственность за ракету, но МАУ могли отменить рейс в этот день на основании обострения обстановки. МАУ не в лесу живет, ***.
Жизнь пассажира - приоритет.
 показати весь коментар
 
 
Конечно жадность. Нотам америкозов о закрытии неба Ирана получили все.
 показати весь коментар
 
технически не должна быть задержка исправного самолета, значит его просто подставляли под ракеты. Это оправдание слабое и просто разведка отдыхала и просто все забили на угрозы Ирана и пр.
 показати весь коментар
 
 
Всі обставини вильоту рейсу МАУ з Тегерану мають бути ретельно досліджені! Чому затримували виліт рейс, з яких причин, як інформували операторів ЗРК про наявність цивільних рейсів в небі та їх затримки, хто інформував операторів ЗРК про пуск американської ракети в момент прольоту українського літака?
 показати весь коментар
 
По твоему оператор не видел что самолет взлетает со стороньі аеропорта?
Или тьі думаешь он не видел вторичньіх данньіх с транспондера на радаре?
 показати весь коментар
 
 
..а ещё все обстоятельства вылета лайнера в Тегеран днём ранее ..
 показати весь коментар
 
 
Придурок,как мау может задержать рейс. Шо ты из жопы говно вытягиваешь и на цензоре размещаешь?
 показати весь коментар
 
некуй вообще было лететь туда , зная , что там начались вооружённый конфликт... но видно бабло превыше всего...
 показати весь коментар
 
 
презЕдент в Омане, глава СБУ Баканов - в Куршевель, глава МВД Аваков в Италии снимает стрессы.....................б*ля и это В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ!
Праздники видите ли у них, КАНИКУЛЫ и они поехали отдыхать!
 показати весь коментар
 
 
Это у каких папередников ты видел. чтобы все руководство страны одновременно отсутствовало? Совсем уже забрехались зебилы.
 показати весь коментар
 
так у них шизофренія при владі, це нормально
 показати весь коментар
 
 
Кто-то тут иранцев называл бармалеями..Но признаться в трагической ошибке (надеюсь, что все же это было непредумышленно) может не каждый.. Кацапам этого не дано
 показати весь коментар
 
Признаться - это, когда сразу, а не через 3 дня сплошной брехни.
 показати весь коментар
 
Абдалла‏ @turkmendagz 9 часов назад

Иранцы вынуждены были признать очевидное, только после того как поняли, что у разведслужб Запада есть доказательства их вины. Надо отдать должное им. Они оказались более адекватными, чем их российские коллеги.
 показати весь коментар
 
 
Да были бы адекватными, не отбрехивались бы 3 дня, а сказали - разбираемся. А так яйца дверью прищемили - куда уже брехать?
 показати весь коментар
 
 
Признал Иран, потому что хоть немного совести и человечества имеют в отличие от террористической кацапии.
 показати весь коментар
 
- Слабаки, подумал Х...ло и приказал, на всякий случай, еще глубже закопать трупы боевого расчета Бука, сбившего рейс MH17.
 показати весь коментар
 
 
Какая нах информация нужна-новости читаете? Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ - Цензор.НЕТ 8518
 показати весь коментар
 
 
...обидел ты зелепузиков - писюанист регулярно отдыхает!
 показати весь коментар
 
Всего лишь несколько минут полета.
И вместо длинного - короткий путь.
Что было там, в горящем самолете? -
НЕ знаем. Но теперь - не в этом суть.

И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.

Быть может, кто-то вслух заплакал громко.
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребенка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.

Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно - кто в том виноват.

Их не вернуть. Оттуда - не приходят.
Живым остались слезы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть - конец иль вовсе не конец?

О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь - так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы -
И снова смерти жесткая рука.

Душа, душа где после смерти будет?
Куда ведет дорога - в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить к небесам последний взгляд.
 показати весь коментар
 
 
А кто расскажет почему был задержан до времени начала намаза?
 показати весь коментар
 
А своих мозгов нет !? .
Весь мир ожидает обмена ударами, а эти (нет слов) летят как все в порядке. Не ценят жизнь пассажира.
 показати весь коментар
 
 
Не просто пассажира, а своих сограждан. Они не выполняют свои обязанности.
 показати весь коментар
 
 
Как бы помогли твои мозги в этой ситуации!
Ни одна авиакомпания мира, кроме американских, не объявила о прекращении полетов.
Но у МАУ "мозгов нет", по твоим словам.
 показати весь коментар
 
малазия, сингапур, китай ещё до обстрела ракетами отменили.
 показати весь коментар
 
 
Бабломойський і його компанії цінують тільки гроші!
 показати весь коментар
 
 
идет военный конфликт, и странно почему никого не предупредили что тайно нанесут ракетный удар по военным базам.
 показати весь коментар
 
 
потому что тайно нанесут ракетный удар
 показати весь коментар
 
Почему рейс вылетел на час позже? В расписании 5-15, по факту 6-12. По сути Иран объявил войну в 2 часа ночи, обстреляв базы
 показати весь коментар
 
 
Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza

Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?

вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
 показати весь коментар
 
 
в случае реальной войны цены на нефть бы поднялись в два раза
 показати весь коментар
 
 
с каких делов? Иран на нефтерынке играет мизерную роль из за санкций.
 показати весь коментар
 
за ванек, абсолютно согласен. сегодня уровень образования и професионализма пал почти повсюду, а у вояк не того ни другого вообще никогда и небыло. кроме того, по любому ваньки "живые трупы" с момента получения военного билета. а уж в таких командировках, их нет уже с момента прибытие на место. обычные расходники без роду и племени. вот и эти, если они там в кунге были, то их сегодня уже точно вообще нет. дематерилизовались.
 показати весь коментар
 
 
Ат іранскай? А ат американскай вам, підарасам, нє дастатачна?
 показати весь коментар
 
в отличии от свинорусов, иранцы пусть не сразу, но все же нашли мужество признать за собой вину.
 показати весь коментар
 
 
Смотрел брифинг. Впечатление двоякое. С одной стороны, искреннее сочувствие руководства. С другой - когда спросили, какого хрена они туда вообще поперлись - стали резко в позу, что ни Иран, ни наше правительство им не запретили туда летать. Тогда вопрос. Вы что - лохи? У вас что-нет службы безопасности полетов и рисков? Не думаю. Даже у моей лоховской компании есть. Так мозги у вас там есть у кого-то? На один шаг вперед думать умеете или Коломойский думать запретил? В общем, создалось впечатление, что вся искренность из-за большого перепугу.
 показати весь коментар
 
 
ни одна авиакомпания не запретила своим самолетам летать в тегеран, из тех что регулярно выполняли рейсы( кроме американских, понятно почему). Какие претензии к МАУ?
 показати весь коментар
 
 
никто не задумался почему сбили именно украинский
самолёт /мы все случай негативные съедаем
и даем 501 последнее предупреждение /
должен быть адекватный ответ
 показати весь коментар
 
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Источник: https://censor.net.ua/n3168757

То есть, если бы наш самолёт вылетел точно по расписанию, трагедии бы не было? Видимо, да.
 показати весь коментар
 
Рейс не был отменен потому, что Коломойскому в лице МАУ хотелось срубить бабла на эвакуации украинским экипажем иностранных граждан! Из всех пассажиров на борту всего 2 (!!!) гражданина Украины! Остальные- транзитные! Что, стали оправдываться после проклён, которые сыпятся на вашу "горячую линию" от возмущенных людей? Что же Коломойский молчит? Не рассказывает, в какую сторону нужно "идти Украине"? Язык в одном месте застрял? Мрази бросили людей в зону вооруженного конфликта, отправили на смерть! Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ - Цензор.НЕТ 736 Молодых, красивых, перспективных..... РАДИ БАБОК!!! Чтобы вы ними подавились!!!
 показати весь коментар
 
 
Если по честному, то МАУ тупо демпинговала и зарабатывала бабло. И им пох было, что Штаты 3 января убили иранского генерала, а Иран объявил, что будет мстить. Хотя тут претензии не только к МАУ, но и к руководству страны, которое должно было запретить полеты в Иран уже 3 января. Но Зе, который в сериале так весело высмеивал *****-мальдивскую, сам полетел загорать в Оман. И насрать ему было на то, что мир стоял на грани серьезного военного конфликта.
 показати весь коментар
 
 
покажи мне хоть одну не американскую авиакомпанию, ранее выполнявшую рейсы в тегеран и запретившую делать это из-за конфликта сша и ирана?
 показати весь коментар
 
 
Вина РФ в том, что был сбит украинский "Бонг" очевидна, ЗРК "ТОР" производимый РФ и проданный Ирану имеет существенный недостаток, он "не видит" транспортеров гражданских самолётов иначе пуска ракет вообще не могло быть т.к. ставится запрет на пуск по гражданскому самолёту или это сознательно отключили.
 показати весь коментар
 
Самолет не должен был взлетать, тут очередной раз в разборках военные забывают про гражданских, как по мне СБУ должно было предупредить авиакомпании Украины об угрозе... Хотя уверен что такой обязанности у них просто нет... и это плохо.
 показати весь коментар
 
СБУ займалося відпочиванням тіла зєлєбаканова у Альпах. І прикриттям вештання і вирішування справ свого ляльковода тілом зєлєнського у чорних офшорах.
 показати весь коментар
 
Давайте будемо відвертими: рейс не був відкладений чи затриманий під час воєнних дій тому, що:
- прєзєдєнт таємно займався офшорними справами свого ляльковода,
- голова СБУ таємно відпочивав за кордоном,
відповідальним особам в країні намає інтересу займатись державними справами. Вони зайняті особовими справами. І це вже СИСТЕМА.
зєлєна "влада" це як нероба - зроби його примусово хазяїном - все прийде в занепад.
 показати весь коментар
 
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Источник: https://censor.net.ua/n3168757
 показати весь коментар
 
Зараз буде дуже багато об"єму інформації від МАУ, до МАУ, про МАУ, потів виправдовування від МАУ. Це буде робити ляльковод зєлєнського, щоб відтягнути увагу від своєї ляльки вкинутої у крісло президента України.

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору