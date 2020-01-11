 Рейс із Тегерану не відклали через відсутність інформації про наявність загрози від іранської сторони, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент МАУ Євген Дихне на брифінгу а аеропорту "Бориспіль" у суботу.
"На момент вильоту з аеропорту "Бориспіль" жодної інформації про можливі загрози авіакомпанія не мала. На момент вильоту з аеропорту Тегерану абсолютно так само жодної інформації не було, і жодних рішень із боку відповідальних адміністрацій не було нам доведено", - сказав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.
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Не согласен. Иран несет всю 100% ответственность за ракету, но МАУ могли отменить рейс в этот день на основании обострения обстановки. МАУ не в лесу живет, ***.
Жизнь пассажира - приоритет.
Или тьі думаешь он не видел вторичньіх данньіх с транспондера на радаре?
Праздники видите ли у них, КАНИКУЛЫ и они поехали отдыхать!
Иранцы вынуждены были признать очевидное, только после того как поняли, что у разведслужб Запада есть доказательства их вины. Надо отдать должное им. Они оказались более адекватными, чем их российские коллеги.
И вместо длинного - короткий путь.
Что было там, в горящем самолете? -
НЕ знаем. Но теперь - не в этом суть.
И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.
Быть может, кто-то вслух заплакал громко.
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребенка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.
Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно - кто в том виноват.
Их не вернуть. Оттуда - не приходят.
Живым остались слезы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть - конец иль вовсе не конец?
О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь - так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы -
И снова смерти жесткая рука.
Душа, душа где после смерти будет?
Куда ведет дорога - в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить к небесам последний взгляд.
Весь мир ожидает обмена ударами, а эти (нет слов) летят как все в порядке. Не ценят жизнь пассажира.
Ни одна авиакомпания мира, кроме американских, не объявила о прекращении полетов.
Но у МАУ "мозгов нет", по твоим словам.
Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?
вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
самолёт /мы все случай негативные съедаем
и даем 501 последнее предупреждение /
должен быть адекватный ответ
Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Источник: https://censor.net.ua/n3168757
То есть, если бы наш самолёт вылетел точно по расписанию, трагедии бы не было? Видимо, да.
- прєзєдєнт таємно займався офшорними справами свого ляльковода,
- голова СБУ таємно відпочивав за кордоном,
відповідальним особам в країні намає інтересу займатись державними справами. Вони зайняті особовими справами. І це вже СИСТЕМА.
зєлєна "влада" це як нероба - зроби його примусово хазяїном - все прийде в занепад.