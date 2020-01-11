 Рейс із Тегерану не відклали через відсутність інформації про наявність загрози від іранської сторони, - МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент МАУ Євген Дихне на брифінгу а аеропорту "Бориспіль" у суботу.

"На момент вильоту з аеропорту "Бориспіль" жодної інформації про можливі загрози авіакомпанія не мала. На момент вильоту з аеропорту Тегерану абсолютно так само жодної інформації не було, і жодних рішень із боку відповідальних адміністрацій не було нам доведено", - сказав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" іприйняв об'єкт, що наближався, за ракету.