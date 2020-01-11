 Зеленський телефоном обговорив із Макроном участь Франції в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував французькому колезі за співчуття у зв'язку з катастрофою літака в Ірані.

"Підтримка вашої держави дуже важлива для нас у цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування", - зазначив Зеленський.

Сторони відзначили, що таке швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок збитого літака.

Читайте також: Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента

Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. Франція вже розпочала формальну процедуру відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Президенти також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський поінформував Макрона про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна - Франція - Німеччина найближчим часом.

Читайте також: Французькі експерти братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

"Емманюель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.