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Все про:Зеленський (4099) Франція (813) Макрон Емманюель (344)

 Зеленський телефоном обговорив із Макроном участь Франції в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував французькому колезі за співчуття у зв'язку з катастрофою літака в Ірані.

"Підтримка вашої держави дуже важлива для нас у цей трагічний час. Вдячний за готовність Франції допомогти нам у проведенні розслідування", - зазначив Зеленський.

Сторони відзначили, що таке швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок збитого літака.

Читайте також: Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента

Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині. Франція вже розпочала формальну процедуру відповідного міжнародного розслідування в ІКАО (Міжнародній організації цивільної авіації).

Президенти також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський поінформував Макрона про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна - Франція - Німеччина найближчим часом.

Читайте також: Французькі експерти братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

"Емманюель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169375
 
 
 Топ коментарі
 
господи, не лізьте вже...нічого не чіпайте
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Хуйлу осталось позвонить и нормалёк ... Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 1746
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Осторожней нужно быть Макрону с Господином Зеленским. От него одни беды. А то еще Франсу бросит его старушка Бриджит и уйдет к другому Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3983
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Значить інструкції від х...ла вже поступили.
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Осторожней нужно быть Макрону с Господином Зеленским. От него одни беды. А то еще Франсу бросит его старушка Бриджит и уйдет к другому Зеленский по телефону обсудил с Макроном участие Франции в расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3983
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С цим треба щось робити, коли Зеленський був у Паріжі загорівся Собор Паризької Богоматері, коли був в Японії, Японію накрив тайфун, після визиту в Судан помер султан Судану, основний час свого життя він перебуває в Україні, прикидуєте чим це грозить наші країні.
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как парх...я срака на вкус, бобик?
тебе нравится?
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господи, не лізьте вже...нічого не чіпайте
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Макрон - ты что, мой друг, так поспешил с поддержкой Ирана в его признании вины , Владимиру Вяликому это не понравится , он тебе сделает по попке ...
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О, так, Макрон нарозслідує. Ще фрау штазі зателефонуй, придурок.
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Слизняк.
Вместо того, что бы выступить и объявить что произошло, он только сопли по телефону распускает.
Уже Иран признал свою вину в гибели самолета, а этот баран "привлекает Францию к расследованию".
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А ,кстати, Макарон и Меркель вроде все время молчали , даже больше молчали чем наш прокремлевский осел
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А оно им надо. В каком-то Иране сбили самолет какого-то бангладеша. Я теперь еще президент бангладеша звонит. Зачем?
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я обсуждала эту тему с немцами и они цинично заявили, что самолеты падают и авто губит людей...мир остановился и это пугает...
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какая хорошая клиника.. даже интернетом, вижу, дают пользоваться
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Саркози сдал Грузию,а этот недо-наполеон Украину хочет развести.Не касаясь личного,но не просто так их называют бриты жабоедами.Всегда в политике как ужи были.Никакой веры им.
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А вот и новость подоспела соответствующая - В ГОСДУМЕ РАСКРИТИКОВАЛИ ИРАН ЗА ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ ВИНЫ
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что он может решить и что сказать? смешно читать о его коммуникации с другими президентами на фоне жуткого дилетантства зе
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..ну теперь я спокоен
Если эти два поца проведут расследование
то точно кого-то из Украинских патриотов посадят
Главное не опоздали
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самій главній патриот у нас Петя.. надо с него и начинать
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расскажи это трубе, бобик Зеленський телефоном обговорив із Макроном участь Франції в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 9428 - он уже попробовал...
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Вот это ему повод напомнить о себе, попиарится, так то его уже ни за что не считают, случайностью в мировой политике, а тут такой повод со всеми поговорить по телефону
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Сашко 25 няв‏ @vono_e_znovu 3 часа назад

давні друзі, просто нагадаю що саме Франція колись розпочала ядерну програму Ірану, і збудувала їм реактор, і це в країні де проблем з енергоносіями не буде ще 1000 років, і це без врахування сонця та іншого
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Мікрон в Україну через Оман чи через Іран полетить чи як?
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все подх.йдловники будут расследовать преступление х.йла...
цирк и клоуны.
только клоуны непонятно кто - танцующие или быдлоэлекторат?
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Макарон _путенский холуй, не следует нашим так называемым президентам с ним общаться если не хотят сами себя скомпроментировать
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о, если с говорить другом двух друзей, то всё плучиться, как, как вы могли выбрать себе президентом осла янелоха, кто вас так одурмалил, ведь украискии народ раньше не считался стадом баранов, но руководитель осёл, я на опе и слов не хватает.
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Так у Рюкзакяна британец розслідував,правда результати не сподобались,прийшлось петуШарія задіяти щоб лайно пережував та плюнув у натовп. Після французів лайномета Дубинського за діють?))
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А зачем приглашать французских специалистов для расшифровки черного ящика Боинга? Специалисты производителя не подходят, не могут справится, не хотят работать???
Непонятно, можно еще из Узбекистана специалистов пригласить, они тоже очень помогут...
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А это точно он обсуждал
Даже разговаривая с телесуфлёром, Зеленский находится в ступоре.

Зеленський телефоном обговорив із Макроном участь Франції в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 6018
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