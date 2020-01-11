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Все про:аварія (275) залізниця (360) Кіровоградщина (182) Укрзалізниця (876)

 Через зіткнення автомотриси та вантажного поїзда на Кіровоградщині запізнюється низка пасажирських поїздів, - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про можливе запізнення пасажирських поїздів через транспортну аварію в Кіровоградській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"У суботу о 10:55 у районі залізничної станції "Щаслива" (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода з участю автомотриси і вантажного поїзда. Травмованих і потерпілих немає. Для ліквідації наслідків аварії задіяно відновний поїзд. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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Через зіткнення спізнюються наступні потяги: №738 Запоріжжя - Київ на 29 хвилин, №243 Дніпро - Івано-Франківськ на 1 годину 4 хвилини, №732 Київ - Запоріжжя на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправлення у зворотному напрямку із Запоріжжя в Київ становить 40 хвилин).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169370
 
 
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Розділення та приватизація Укрзалізниці призведе до того що такі аварії будуть на кожному кроці! Втрата Укрзалізницею контролю над тепловозними бригадами призведе до повного знищення безпеки руху!
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Скоро так і буде. Колійним господарством володіє одна приватна компанія, службою сигналізації і зв'язку - інша, рухомим складом вантажних перевезень - третя, контактною лінєю - четверта, моторвагонними депо - п'ята.
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в тайланде велосипед столкнулся с рикшей, лаовай опоздал в аэропорт. почему цензор не освещает это экстраординарное событие ?
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