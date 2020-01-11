 Через зіткнення автомотриси та вантажного поїзда на Кіровоградщині запізнюється низка пасажирських поїздів, - "Укрзалізниця"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"У суботу о 10:55 у районі залізничної станції "Щаслива" (Кіровоградська область) сталася транспортна пригода з участю автомотриси і вантажного поїзда. Травмованих і потерпілих немає. Для ліквідації наслідків аварії задіяно відновний поїзд. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ. ФОТО

Через зіткнення спізнюються наступні потяги: №738 Запоріжжя - Київ на 29 хвилин, №243 Дніпро - Івано-Франківськ на 1 годину 4 хвилини, №732 Київ - Запоріжжя на 1 годину 48 хвилин (орієнтовний час затримки цього поїзда на відправлення у зворотному напрямку із Запоріжжя в Київ становить 40 хвилин).