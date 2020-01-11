 Триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до падіння літака в Ірані, - заступник генпрокурора Касько

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько під час наради Ради національної безпеки та оборони.

Як зазначається, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у суботу провів нараду з представниками органів сектору безпеки й оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Він пообіцяв, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати розслідування авіакатастрофи.

Зі свого боку, заступник генпрокурора Касько поінформував, що наразі триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до трагедії.

На нараді також йшлося про те, що зараз українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься в чорних скриньках літака Boeing 737 рейсу PS 752.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.