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 Політика України
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Все про:Іран (308) РНБО (625) розбиття (229) Касько (87)

 Триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до падіння літака в Ірані, - заступник генпрокурора Касько

Наразі триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до падіння літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані 8 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько під час наради Ради національної безпеки та оборони.

Як зазначається, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у суботу провів нараду з представниками органів сектору безпеки й оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Він пообіцяв, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати розслідування авіакатастрофи.

Зі свого боку, заступник генпрокурора Касько поінформував, що наразі триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до трагедії.

На нараді також йшлося про те, що зараз українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься в чорних скриньках літака Boeing 737 рейсу PS 752.

Читайте також: Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169369
 
 
 Топ коментарі
 
Я поражаюсь дебилизму этого зеленого стада...чес слово...
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Что тут квалифицировать? И зебилу понятно - Военное преступление!!! Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 5692
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Один из итогов этого расследования должен быть один--ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛЕ.
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Что тут квалифицировать? И зебилу понятно - Военное преступление!!! Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 5692
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нууу, так работать будет, где все ясно, а свыню когда на нары сопровождать будете?
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кацарылый если ты не в курсе свинья это обще призннанный бренд кацарылых во всем мире.
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вот видишь ты тоже догадался обиделся и начал обзываться
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Президент обещал, что в случае обстрелов на востоке армия вернется на позиции. Вернулись? И какова цена слова президента?
Многие в Украине вылили обильную порцию критики на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот несмотря на критическую ситуацию, в которой оказалось государство, отсутствовал в стране и не очень-то и спешил возвращаться.
Все забыли, что президента в момент его отсутствия в стране, всегда может подменить спикер Верховной Рады, это второе лицо в государстве.
Тем не менее, есть один нюанс: Главнокомандующего в Украине заменить не кем. Только он может принимать важные решения. И, если страна не воюет, то он может себе позволить отпуск, но при этом, имея под рукой связь и борт, чтобы в любую секунду среагировать, а Украина воюет. И там, откуда вывели войска, правильнее сказать, развели в одностороннем порядке, идут обстрелы.
Главнокомандующий слезно нам клялся и божился, что в случае обстрелов, наша армия вернется на позиции. Теперь самое время спросить: вернулись?
И какова цена слова президента?
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Даже капитан Гнездилов бы разобрался в этом деле.

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якщо би ***** йому дозволило би...

І хватить рекламувати касапські ролики! Не допомагай касапстану! Пінчук і бабабеня, рижамразь - тобі платять? Нє? Я знаю, що ні. Так не роби дурниць!
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Вообще-то сериал с Гнездиловым это чисто украинский проэкт телеканала ICTV
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Чогось не вірю... Дивився пару раз кінцівки перед "Свобода слова на ICTV" - нічого українського там не побачив.
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Цензору интересно будет....как никак дружбан куйло вовы(кличка повар)

Евгений Пригожин (известный бизнесмен, имя которого связывают с «ЧВК Вагнера») вчера был задержан в аэропорту Мюнхена, после его прибытия из Санкт-Петербурга в 11 часов утра.
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ты дывы...а русня его обыскалась,даже прикопали вроде месяца два как Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 2112
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Там правда Меркель сегодня сама в заложниках...
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Один из итогов этого расследования должен быть один--ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛЕ.
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З Богом
Почніть.
Преамбула Документу:
«Россія простачає свою зброю для розпалювання міжнародних конфліктів у різні регіони світу, такі як: Україна, Сирія, Іран...»
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Я поражаюсь дебилизму этого зеленого стада...чес слово...
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это просто твой небосвод хрустально ясен Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 6408
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Ты ..зебил..уже помолился с утра на портрет оманского осла??
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а ты, удмурд, на своего удмурдского Бога куйла ботоксного помолился? смотри не пропускай, а то таварищ лейтенант... старшой.. накажет Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 2596
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Это тот который из вашего зеленого стада? Бакланов? А когда ему и за что старшого дали? За Куршавель?
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а как они легко переобуваются, ощущение, что ни мозгов, ни амбиций, ни гордости, а только тина...
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ну нет уж , пора отличать зедебилов от зеслуг кремля
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Не в тему, но актуально =лохмаченко и усик какими бы чемпионами не были , и опять же благодаря Украине( бо їли українське сало та хліб,) Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 1879 не стоят и одного простого бойца на передовой. И за их сегодняшние высказывания и посты без всякого сожаления лишить гражданства и под сраку на кацапию.Правда и вся нынешняя власть под стать этим гнилым чемпионам.Печаль... Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько - Цензор.НЕТ 8457
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Потрібен закон про колаборантів...
Щоправда, не при ******** владі...
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почему крушению,а не уничтожению?аятолла признался и покаялся.
касько,он такой касько...
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Ситуация похожа нату котроя произошла над черным мрем когда укр.военные сбили рос.самолет летевший из Израиля Министра уволили и выплатили огромную компенсацию
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Первое, надо было сразу прекратить любое авиа сообщение с Ираном после его противостояния с США! Там война назревала каждую минуту! Или руководство авиалиний этого не знали? Оставить их безнаказанными - это значит, что они будут и дальше подвергать жизнь украинцев большой опасности!


Ну и по фактам - наш самолет, пишут, вылетел за ночь девятым по счету...
Задержался с вылетом на 50 минут, выгружая и загружая чей-то груз...
Ну и третье, немного отклонился от своего маршрута...Я думаю, все эти факторы и стали причиной в роковой ошибке при запуске ракеты!
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Какое немного отклонился от курса???? Пилот самолета это не водитель такси который куда захотет туда и поехал. Курс а равно как и занимаемый эшелон ему передает диспетчер, который сопровождает самолет. И если говорят что самолет отклонилчя от курса и вышел ра рамки воздушного коридора , который обозначен для гражданских судов( что маловироятно) то это в первую очередь вина диспетчера зоны аэропорта
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"вихід в світ" Каська свідчить про те, що ні Рябошапки, ні Баканова, ні Авакова досі в Україні нема. Відпочивають...
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А СБУ откроет справу об отсутствии главных членов РНБО в стране во время войны ? О лживой информации об отпуске Презика в Украине и обо всем остальном дерьме от него валившем последующие дни ? ОНО, глава СБУ уже не в Куршавеле?
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В Иране фактически идет война, противоборствующие стороны обстреливают друг друга, все в напряжении, все ждут очередного обстрела. Американские военнослужащие заблаговременно попрятались в бомбоубежищах. Иранские и американские пассажирские самолеты не летают. Военные самолеты тоже не летают, поскольку есть большая опасность быть сбитым. Но украинский беззащитный пассажирский самолет с полным салоном пассажиров послали в пекло, на верную смерть. Кто в Украине отслеживает безопасность полетов в горячих точках. Почему не запретили полет. Вот собрать бы всех этих чиновников и послать в пассажирском самолете, полетать над Ираном. Одной из причин преступных действий, точнее полного бездействия украинской власти, которые привели к крушению самолета в Иране, является, то, что не было запрета на полеты в небе Ирана.
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после расследования, дело передать в Барышевский суд. И хана Ирану
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А кваліфікацію злочинних які призвели до смерті людей потрібно в першу чергу починати з вищого керівництва країною і притягувати їх до кримінальної відповідальності
1 Президент України в момент трагедії літака знаходився безвісти відсутнім у країні Ніхто не знав де він ( то в Синьогорі то на лижному курорті , а потім знайшли його аж в країні Оман. Навіть після трагедії він повернувся в Україну аж через 12годин а не терміново) Все це для кваліфікації злочинних дій має говорити про те , що президент України Володимир Зеленський фактично самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків .А це для Верховної Ради України має стати вагомою підставою для усунення Зеленського від виконання ним обов'язків ним Президента України. ( Фактично Зеленський не керував країною)
2 В Україні були безвісти відсутнімицілий ряд високопосадовців
Голова комітету розвідки ( голова офісу Президента) Андрій Богдан
Голова Служби безпеки Іван Баканов
Міністр МВС Арсен Аваков.
Не зрозуміло хто ж на хазяйстві лишався??? А якщо війна??? Голова Верховної ради , голови парламеських фракцій. Не одного термінового засідання А тепер хто небудь поясніть мені, якщо це не є злочинна халатність то як по іншому має Касько кваліфікувати дії найвищих посадовців Держави ( вчорашніх клоунів) ????? Тільки саботаж і самоусунення від виконання своїх обов'язків.
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