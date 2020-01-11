 Триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до падіння літака в Ірані, - заступник генпрокурора Касько

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько під час наради Ради національної безпеки та оборони.
Як зазначається, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у суботу провів нараду з представниками органів сектору безпеки й оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.
Він пообіцяв, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати розслідування авіакатастрофи.
Зі свого боку, заступник генпрокурора Касько поінформував, що наразі триває робота над кваліфікацією злочинних дій, які призвели до трагедії.
На нараді також йшлося про те, що зараз українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься в чорних скриньках літака Boeing 737 рейсу PS 752.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.
Многие в Украине вылили обильную порцию критики на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот несмотря на критическую ситуацию, в которой оказалось государство, отсутствовал в стране и не очень-то и спешил возвращаться.
Все забыли, что президента в момент его отсутствия в стране, всегда может подменить спикер Верховной Рады, это второе лицо в государстве.
Тем не менее, есть один нюанс: Главнокомандующего в Украине заменить не кем. Только он может принимать важные решения. И, если страна не воюет, то он может себе позволить отпуск, но при этом, имея под рукой связь и борт, чтобы в любую секунду среагировать, а Украина воюет. И там, откуда вывели войска, правильнее сказать, развели в одностороннем порядке, идут обстрелы.
Главнокомандующий слезно нам клялся и божился, что в случае обстрелов, наша армия вернется на позиции. Теперь самое время спросить: вернулись?
И какова цена слова президента?
І хватить рекламувати касапські ролики! Не допомагай касапстану! Пінчук і бабабеня, рижамразь - тобі платять? Нє? Я знаю, що ні. Так не роби дурниць!
Евгений Пригожин (известный бизнесмен, имя которого связывают с «ЧВК Вагнера») вчера был задержан в аэропорту Мюнхена, после его прибытия из Санкт-Петербурга в 11 часов утра.
Почніть.
Преамбула Документу:
«Россія простачає свою зброю для розпалювання міжнародних конфліктів у різні регіони світу, такі як: Україна, Сирія, Іран...»
Щоправда, не при ******** владі...
касько,он такой касько...
Ну и по фактам - наш самолет, пишут, вылетел за ночь девятым по счету...
Задержался с вылетом на 50 минут, выгружая и загружая чей-то груз...
Ну и третье, немного отклонился от своего маршрута...Я думаю, все эти факторы и стали причиной в роковой ошибке при запуске ракеты!
1 Президент України в момент трагедії літака знаходився безвісти відсутнім у країні Ніхто не знав де він ( то в Синьогорі то на лижному курорті , а потім знайшли його аж в країні Оман. Навіть після трагедії він повернувся в Україну аж через 12годин а не терміново) Все це для кваліфікації злочинних дій має говорити про те , що президент України Володимир Зеленський фактично самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків .А це для Верховної Ради України має стати вагомою підставою для усунення Зеленського від виконання ним обов'язків ним Президента України. ( Фактично Зеленський не керував країною)
2 В Україні були безвісти відсутнімицілий ряд високопосадовців
Голова комітету розвідки ( голова офісу Президента) Андрій Богдан
Голова Служби безпеки Іван Баканов
Міністр МВС Арсен Аваков.
Не зрозуміло хто ж на хазяйстві лишався??? А якщо війна??? Голова Верховної ради , голови парламеських фракцій. Не одного термінового засідання А тепер хто небудь поясніть мені, якщо це не є злочинна халатність то як по іншому має Касько кваліфікувати дії найвищих посадовців Держави ( вчорашніх клоунів) ????? Тільки саботаж і самоусунення від виконання своїх обов'язків.