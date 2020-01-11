 Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат із фракції "ЄС" Микола Величкович, коментуючи новину про смерть тяжкохворого султана Оману.
"Своєю смертю султан Оману мимоволі викрив брехню Зеленського про візит у цю країну, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити іноземних лідерів. У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся.
Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський мав вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав", - переконаний Величкович.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
Да кому нужен ваш ***** ? кстати (для кацапов) ***** пишется с маленькой буквы.
Но что пошло нетак и кум хла его сдает в СМИ.
И тут пошли отмазки организовали лобби встречи с пастухами омана в столовой . В начале Мендель заявила что оно с султаном ведет встречу , но ее быстро убрали с поля инфы и выставили пастухов один другого лучше. Потом прошло что типа разборки( может зуб выбил Беня )плюс разборки в иране и за телом янелох42 летит уже по договоренке кум хла с его гарантиями с доставкой в Киев через масквабад со сливом нужной инфы для ФСБ и инструкциями для дальнейшего.
Что там соевые курят ?
https://www.youtube.com/watch?v=HWF-M9UL2JY
с 27:01 - до осени Беларусь присоединится с Лукашенко или без него
с 28:45 - про встречу Зе в Омане с представителями РФ
Суки, насколько же ваша, вами выбранная зелёная власть жаб болотных, боиться Порошенко, так же как и хозяин ваш-ху.ло .ь
Кому верить? Не мог же Михо, светоч демократии, соврать?
Но шило вылезет из мешка не сегодня, так завтра и все узнают, какого Зюзя поперся в Оман и что там делал, с кем общался
Это только вопрос времени.
Другой вопрос - сколько вреда оно еще успеет принести государству.