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Все про:Зеленський (4099) Оман (17) Європейська Солідарність (209)

 Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович

Президент Володимир Зеленський має чесно зізнатися, що перебував в Омані не з метою переговорів на найвищому рівні, а на таємному відпочинку, який він хотів приховати від суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат із фракції "ЄС" Микола Величкович, коментуючи новину про смерть тяжкохворого султана Оману.

"Своєю смертю султан Оману мимоволі викрив брехню Зеленського про візит у цю країну, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити іноземних лідерів. У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся.

Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський мав вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав", - переконаний Величкович.

Читайте також: Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169368
 
   
 Топ коментарі
 
І про візит в москву теж цікаво.... хай розповість якщо є мужність.
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Зеленський так забрехався, що вже не може зупинитися.
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Президент 73% - х зелибобиков уверенно и быстро идет к импичменту, а его окружение к уголовным делам за сдачу национальных интересов и предательство.
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увы,Закон про импичмент Зебобики не приняли, хотя Зе обещал. Снять по импичменту Янелоха пока нельзя.
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Отдыхал- снова ложь. Бабло налом в офшоры оформлял и консультировался с кремлядями -как отбрехиваться за сбитый рашко-иранцами Боинг.-сложная работа, однако.
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Куда ватоуху приятнее молчание и блеяние зеленого короля-осла.
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то 'го запросили в Оман шоп ускоріть кончіну і облєгчіть страданія султана
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Ні. Зеленський літав терміново в Оман не для відпочинку, а для зустрічі з представниками Путіна.
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Зеленский в Омане не для тайного отдыха а поехал туда для тайных продажных переговоров с русским ******
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Та нееее, он туда летал для встречи с инопланетянами ...😜😂
Да кому нужен ваш ***** ? кстати (для кацапов) ***** пишется с маленькой буквы.
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Тоді доведеться зізнаватись, що справи були офшорні...
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Живущий только для себя (...) мертв для других. . /Публий Сир /
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Да, двойные стандарты такие двойные... Уже какая шавка из ПЕС желает отметится на отдыхе Зеленского в Омане, забывая о Педро-инкогнито в Испании и на Мальдивах. Ну отдыхал Зеля и что? Потом решил совместить приятное с полезным. Но о встрече с султаном никто не заявлял.
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А да отправил его 2января Коломойский на своем самолеты с баблом в офшоры и открыть счет отката за газ от хла.
Но что пошло нетак и кум хла его сдает в СМИ.
И тут пошли отмазки организовали лобби встречи с пастухами омана в столовой . В начале Мендель заявила что оно с султаном ведет встречу , но ее быстро убрали с поля инфы и выставили пастухов один другого лучше. Потом прошло что типа разборки( может зуб выбил Беня )плюс разборки в иране и за телом янелох42 летит уже по договоренке кум хла с его гарантиями с доставкой в Киев через масквабад со сливом нужной инфы для ФСБ и инструкциями для дальнейшего.
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ЗЕ должен признаться , что это он убил Кенеди !...😂
Что там соевые курят ?
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на таку лажу ловлять тільки москалів
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Заверещали шакалы Петины)).Значит Зеля все правильно делает.
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на таку лажу ловлять тільки москалів
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Даешь отдых в Омане! Все правильно! Красава чувак!
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Почитал прикукушеных порохоботов и понял почему мальдивская свинья проиграла выборы Понабирал офшорник идиотов в порохоботы Это ж надо придумать что маланский смехотунчик Ломанулся аж в Оман чтобы встретится там с х....ом Ну недоумки Да зеле за счастье встретится с х...ом а х...о всячески этих встреч избегает Если бы он смог с ним встретится то это для него была бы победаНо пока х..о его игнорирует Предложить он х...у ничего не может а неприятностей навешать и просьб Запросто
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Методички с кремля устарели дюже старые
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працюємо хлопці,петро олексійович казав шо получка 14 числа
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какая разница для москалив какого числа
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По унаследованной от Порохла Мальдивского доброй традиции ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь просто поехал в Оман топить свою электоральную поддержку именно в акватории Аравийского моря. А на кой велосипед изобретать?
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Шановні а цей літак не громовідвід від поїздки нашого зелі до Оман.щоб переключити українців на лііііііітак а не на призида,а допомогла йому у цьому рашка -підарашка
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Уже российский политолог говорит о встрече в Омане Зеленского с представителями РФ. Его давят на присоединение Украины к новому Союзному государству!
https://www.youtube.com/watch?v=HWF-M9UL2JY

с 27:01 - до осени Беларусь присоединится с Лукашенко или без него
с 28:45 - про встречу Зе в Омане с представителями РФ
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Зедебилье, новые методички поступили? Опять Порошенко виноват?
Суки, насколько же ваша, вами выбранная зелёная власть жаб болотных, боиться Порошенко, так же как и хозяин ваш-ху.ло .ь
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Людочка,ты что действительно так думаешь,да еще с такими эмоциями?Да кто боиться твоего Поросенко?Хоть одну партию,или фамилию назови.Что ты себе напридумывала,убогая?***** боится Поросенко?Этот долбанутый кацапский урод не то что Поросенка не боится,а ему вообще на всех нас%ать.
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И так было ясно, что это был тайный, частный "визит". С первых фото, которые попали на обозрение: где помимо прочих позировали "первая леди" в резиновых пляжных шлепках и толстуха, в которой узнали Зелину тёщу! Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович - Цензор.НЕТ 8683 Опять зашкварился Зелька! Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович - Цензор.НЕТ 8038
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А Саакашвили говорит что Зе летал в Оман ради инвестиций...
Кому верить? Не мог же Михо, светоч демократии, соврать?
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russkiy ukrainec Не тільки збрехати,Міхо ще може по дахам будинків бігати. Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович - Цензор.НЕТ 8319
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ПОРОШЕНКО ПРИДБАВ КВАРТИРУ ТАНКІСТУ, ЗВІЛЬНЕНОМУ ПІСЛЯ П'ЯТИ РОКІВ ПОЛОНУ У БОЙОВИКІВ.
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Если ты от жизни от такой устал, то вали обратно в свой е*учий квартал.
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Ничего не доказывайте зюзикам. Это всеравно , что о стенку горохом, как говорит народная мудрость.
Но шило вылезет из мешка не сегодня, так завтра и все узнают, какого Зюзя поперся в Оман и что там делал, с кем общался
Это только вопрос времени.
Другой вопрос - сколько вреда оно еще успеет принести государству.
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Может украинский лидер тайно посещал кремль, получал инструкции....
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