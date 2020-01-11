 Зеленський має зізнатися, що в Омані не було жодного візиту, - Величкович

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат із фракції "ЄС" Микола Величкович, коментуючи новину про смерть тяжкохворого султана Оману.

"Своєю смертю султан Оману мимоволі викрив брехню Зеленського про візит у цю країну, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити іноземних лідерів. У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся.

Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський мав вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав", - переконаний Величкович.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".