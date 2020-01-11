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Все про:обстріл (5867) Гуцуляк (74) найманці РФ (944) операція Об'єднаних сил (1953)

 Найманці РФ прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою та Пісками, - Міноборони

Найманці російсько-окупаційних військ упродовж нинішньої доби двічі прицільно обстріляли українські позиції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Станом на 12:00 ворог зробив 2 прицільні обстріли позицій наших захисників. За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - заявив спікер.

Він уточнив, що з опівночі від Лозового окупанти упродовж години вели обстріл Пісків, застосовуючи гранатомети і стрілецьку зброю.

А близько 5:30 від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120 мм по захисниках Красногорівки, додав Гуцуляк.

Читайте також: За добу на Донбасі поранено трьох українських воїнів, найманці РФ здійснили 13 обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169367
 
 
 Топ коментарі
 
Главное перестать стрелять, да, зебобы? Наемники РФ прицельно обстреляли позиции ВСУ под Красногоровкой и Песками, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3034
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Ну шо, уставшіє ат вайни? Може війська ще далі відведемо?
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Просто надо отвести войска до Львова...
Буба ОМАНСКИЙ
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А чего Сивоха с Зеленым не в окопах? Трындеть все умеют за хорошую зарплату и взятки от Коломойского.А как защищать страну так в Оман? Твари гыдотные, кацапские прихвостни.
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Принаймні добре, що ви прозріли.
Бо багато кому із Зе-виборців паркан сечі в очі продовжує діяти.
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Когда зелефилитик призывает думать, это звучит как оскорбление самого процесса мышления. Скажи ка мне болезненный, а каково положение Украины, в рейтинге коррупции, было в 2014 году? а какое стало в 2018 - ом? и какая динамика?
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Про корупцію чітко розписав Бабченко ще в період виборів. Читаємо ось цей фрагмент:

Коррупция, безусловно, бич современного мира. Она разъедает страну, разрушает государственные институты. Но. Я сейчас напишу очень непопулярную мысль. Но тем не менее.
Итак: коррупция не является сегодня главной проблемой Украины.
Коррумпированные страны могут существовать. Италия в пример. Где мафия срослась с государством так, что Украине и не снилось. Однако Италия, существующая так десятилетия, если не века, сохраняет при этом свой государственный суверенитет.
Почему?
По одной причине.
Потому что у неё нет полоумного соседа, нависающего с севера армадами танков и полностью поехавшего головой на величии.
И у неё есть время и возможности заниматься внутренними проблемами.
А не отражать агрессию полоумного соседа.
Это - основное условие.
Коррумпированные страны могут существовать.
Оккупированные - нет.
Главная проблема Украины сегодня - не коррупция. Главная проблема Украины сегодня - Россия.
И вот тут мы подходим к главному. К изменению риторики. К изменению вектора приложения усилий.
Посмотрите, как разговор о противодействии захватчику ушел из риторики почти всех кандидатов. Почитать плакаты - так никакой войны и нет. Проблемы с ценой на газ есть. Проблемы с воровством есть. Проблемы с нечестными людьми есть.
А проблем с войной - не-а, нету.
Ну, так, максимум, какие-то недоразумения, что ли. Которым можно уделить процентов десять эфирного и рекламного времени. Больше не стоит.
Всё, мы уже победили?
И война больше не стоит нашего внимания?
Давайте еще раз: «У населения страны-жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад».
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Как можно не замечать, что оба этих кандидата в той или иной степени - Тимошенко больше, Зеленский меньше - но озвучивают всю ту же самую линию «Враг не в Кремле»?
Враг - именно в Кремле.
Все остальное зависит только от осознания этого факта.
Из трех лидирующих кандидатов двое говорят про что угодно. Про газовый геноцид. Про тарифный голодомор. Про повышение пенсий. Про Будапештский меморандум. Про электронное голосование. Про шесть процентов. Про продажу земли, про барыг, олигархов, про что угодно - но не про войну. Давайте бороться с чем угодно, но не с Путиным.
Перенаправить вектор приложения общественного напряжения с противостояния внешней агрессии на внутренние проблемы - да это просто сладкий розовый сон любого захватчика.
Именно это сейчас и происходит. Война ушла из общественного обсуждения. Более того - войну уводят из общественного обсуждения сознательно. Порошенко убил своего брата в Молдове! Срочно, важнейшая новость, давайте обсуждать это.
Хаос в головах, хаос в общественном договоре, перенаправление агрессии с внешнего врага на внутреннего, замыливание основной повестки дня - скажите мне, что это не дословное исполнение плана товарища Загрудницкого.
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Д У М А Й -- те ))))))))))))))))
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
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А щас уже хоть на капельку уменьшилась при скоморохе? Или зепримат только чужие глаза умеет открывать, а свои зеленым говном заплыли?
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а коли вже я прочитаю... що ВСУ пріцільним вогнем пройшлась по позиціям найманців РФ ?
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когда будет Президент, а не препиз... прЮзЮдент
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були ліквідовані 12 найманців, ще 21 член незаконних формувань отримав поранення+1в/техн.
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Уже "обменяли все на всех", уже развели войска на трех участках, уже объявили об" полном прекращении огня"... А по факту что, ничего.. Да нет, о газе договорились и снятии претензий с РФ на 12 миллиардов.
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для зепредателя это главные приориреты, сдать поскорей страну и помочь оккупанту
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"Полное и безоговорочное прекращение огня" во всей красе. С 21 декабря вроде обещанное.
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они везде прицельно убивают. За каждый обстрел перекрывать кпп на месяц.
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Наемники, с@ка посадить их всех в один самолет, и что бы оператор пусковой установки еще раз ошибся, и не гибли больше люди.
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"По состоянию на 12:00 враг совершил 2 прицельных обстрела позиций наших защитников. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - заявил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3169367 Так виходить шо? Якщо нема,, бойових потєрь"..то відповідати не треба? На другий раз вони зроблять крекцію вогню....і знову 200 та 300 ті !!!На кожен обстріл треба відповідати...і не обов'язково в тому місті де він був
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Просто надо отвести войска до Львова...
Буба ОМАНСКИЙ
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До Ужгорода, че уж там... пасередине так пасередине...
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Почему Янелох/42г молчит? Каждый день раненые и погибшие. Ты, с...а обещало, что прекратишь войну. Ты, с..а, шло с этим на выборы. Ты нае...л всех своих избирателей. Наемники РФ прицельно обстреляли позиции ВСУ под Красногоровкой и Песками, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2048
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Избиратели нае...ли сами себя. Некоторые еще при рождении.
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Плохо видать Зеля поздравил Пуйло с Новым Годом... Нужно было на рояле сыграть ! 😂
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усы хла пишуть что не пускать черную вдову монику на 9 травня
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Ну шо, уставшіє ат вайни? Може війська ще далі відведемо?
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В тебе якісь є до мене питання? Заслжи убд як я в 2015 році, потім поспілкуємося. Добре?
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Главное что бы в Сивоху не попали,он там им пенсии несет как раз...
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6 пенсов сивохи не проходных через томожню попались при переходе в неустановленном месте.
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Обстріл нашіх позицій доказує,що в Україні проживає дійсно 75% дебілів.
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Дивно! Напальйончік наказав не стріляти, а вони не слухаються. Може їм пенсії підвищити та ще кілька мостів відновити, та вони подобрішають. Етажинашилюді.
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Осел Оманский не хочет объяснить как сочетаются его заявления о долгожданном мире с прилётами 120 миллиметровых мин?
Осел приказал отвести наши войска, отдал цемаха, беркутню и террористов, разрушил всю международную поддержку, сдал все по газу ради встречи в нормандском формате, которая привела к тому, что наши позиции обстреливают 120 мм.
Он или идиот эли кацапский диверсант.
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Столько методичек написали про биндэру, а вот как отличить гражданский самолет от военного не могут у хла
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То його люди по украінцях стріляють.
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Ну іііііііі.Наші що?Прицільно відповіли,ні?Чи просто "перестали стріляти"?От на кого розрахована ця інформація?А взагалі то "какая разница".
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Там наші вояки віддали трошке землі,контролюють майже усю взлетну полосу, ось рогаті і бикують.... смерть расіянським окупантам!!!!
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віддал помилка, віддали так правильно. Слава Героям України!!!
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На админгранице с Крымом задержали боевика, награжденного за захват штаба ВМС Украины
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