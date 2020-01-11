 Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака в Ірані, - Пристайко

Про це глава МЗС повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду. Українські фахівці на місці трагедії зробили важливий внесок у встановлення справжніх причин і продовжують свою роботу в Ірані", - написав Пристайко.

Міністр також зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з главами МЗС країн-партнерів для того, щоб допомогти державам, які втратили своїх громадян у трагедії.

Читайте також: У разі якщо український літак в Ірані було збито, ми вимагатимемо покарання винних і компенсації, - Пристайко

"Уже зараз проводимо зустрічі з представниками посольств", - повідомив він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.