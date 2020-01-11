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Все про:авіакатастрофа (451) МЗС (1999) Пристайко (323)

 Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака в Ірані, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що у встановленні істини щодо катастрофи літака Міжнародних авіаліній України в Ірані допомогла консолідація зусиль світової спільноти.

Про це глава МЗС повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду. Українські фахівці на місці трагедії зробили важливий внесок у встановлення справжніх причин і продовжують свою роботу в Ірані", - написав Пристайко.

Міністр також зазначив, що перебуває на постійному зв'язку з главами МЗС країн-партнерів для того, щоб допомогти державам, які втратили своїх громадян у трагедії.

Читайте також: У разі якщо український літак в Ірані було збито, ми вимагатимемо покарання винних і компенсації, - Пристайко

"Уже зараз проводимо зустрічі з представниками посольств", - повідомив він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169366
 
   
 Топ коментарі
 
Консолидация мирового сообщества таки убедила Ишака Оманского, что не двигатель в самолёте взорвался
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"На щастя, помер лише один султан Омана," - Вадим Пристайко

На щастя,в нас лише один Пристайко.
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Якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку…
Прикинув, а що було б, якби ми на останніх виборах обрали в президенти табуретку. Так, звичайну бездушну дерев'яну табуретку. Як ви думаєте, наскільки зовнішня та внутрішня політика держави від того змінилась би?

Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5018- Її точно так же продовжував би любити електорат, бо вона не краде.
- Її точно так же можна було би тихцем відперти кудись на моря, потім тиждень всією країною її шукати.
- З нею так само можна було би знімати примітивні відосики на унилому фоні, тупо поставивши її в центрі кадру. Зміст цих відосиків був би приблизно таким же.
- Вона точно так же видавала би в ефір купу незв'язного скрипу в залежності від того, хто з мимо пробігаючих між куршавелями працівників Офісу президента вирішив би нею скористатись.
- Її кадрова політика була би точно такою ж, оскільки для неї наявність у людей голови - факт не зовсім очевидний, вона усе своє життя мала справу з іншими частинами людського тіла, які продукують не інтелект, а більш приземлені людські потреби.
- Вона точно так же була би неспроможною вичитати на помилки увесь той брєд, який від її імені пишуть всякі малограмотні менделі у соцмережах.
- Вона б провела у парламент точно такий же набір недорогих меблів, зібраний десь по дешевим барахолкам.
- Вона б теж обіцяла всіх посадить.
- Навколо неї теж була б одна суцільна жопа.
- Вона була б точно такою ж смішною, вдаючи із себе комфортне елегантне крісло ручної роботи.
- З неї так само ніякої каші не звариш.

А ви бачите якусь різницю? ДОПОВНЮЙТЕ.(с)
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На щастя - Лозунг Пристайко, когда на щастя тебя дебила уберут с власти.
Баканов - отдых в Крушавели на щастя и утверждение что маловероятное попадание ракеты в украинский самолет. От таких специалистов и врагов украине не надо.
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как эти ************* гниды быстро кричат что уже фсё известно - следовательно реально за пультом сидели кацапы (намаз у иранцев) и сбили специально...
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