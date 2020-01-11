 Сьогодні Меркель обговорить із Путіним Україну, Іран і Сирію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті німецького канцлера.

Зазначається, що переговори буде зосереджено на поточних міжнародних проблемах, зокрема на ситуаціях у Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні. Крім того, обговорюватимуться двосторонні питання. Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас супроводжуватиме канцлера в поїздці.

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