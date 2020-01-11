 Сьогодні Меркель обговорить із Путіним Україну, Іран і Сирію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті німецького канцлера.
Зазначається, що переговори буде зосереджено на поточних міжнародних проблемах, зокрема на ситуаціях у Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні. Крім того, обговорюватимуться двосторонні питання. Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас супроводжуватиме канцлера в поїздці.
(не можна так сокирно екстраполювати кацапські реалії на інші країни та нації)
Власти Беларуси готовятся приостановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Соответствующее постановление правительства уже написано.
"Топливная война" между Минском и Москвой набирает обороты. Власти Беларуси готовы на серьезный шаг - приостановку транзита "черной нефти" РФ за пределы страны.
Отмечается, что уже готово постановление белорусского правительства о приостановке транспортировки российской нефти через трубопровод "Дружба". Это будет ответом на шантаж Кремля.
Власти РФ, пытаясь убедить Минск охотнее интегрироваться в Союзное государство, подняло для Беларуси цены на сырую нефть, чем лишило многомиллиардных поступлений в бюджет.
В Минске отметили, что приостановкой транзита они попытаются компенсировать потери от действий Москвы и используют "Дружбу" для диверсификации поставок.
"Нефть дорогая. "Труба" сегодня самый дешевый транспорт. Надо работать по нему. Тогда может быть альтернатива по России", - подтвердил информацию другой источник.
Стоит отметить, что Лукашенко уже дал поручение найти замену российской нефти. Это вызвало болезненную реакцию в Москве.
Пропагандист РФ Егор Холмогоров начал намекать, что Кремль вскоре "найдет замену" белорусскому лидеру.
Важно также отметить, что по "Дружбе" российская нефть идет в Польшу, Словакию, Венгрию и Чехию.
Ежегодно по трубе прокачивается около 60 миллионов тонн "черного золота".
- Ты зачем ЗРК налево-направо кому попало даешь, лишенец?
*****:
- Ангела, ну хоть ты не поде*уй! Кстати, ты можешь сделать еще более обеспокоенное лицо?
А то у вас логика русских ублюдков! Америка поставляет в Украину, значит, и мы можем в "ДНР"!
2. Украине за время правления Обамы не продавали даже оборонительное оружие.
3. ,Как верно заметили ДНР не является суверенной страной. А российское оружие есть еще и в Южной Осетии и в Абхазии и в Приднестровье.
В Государственной Думе России раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который был сбит военными около Тегерана. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.
«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета», - пояснил он радиостанции «Говорит Москва».
Депутат подчеркнул, что произошедшее - это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно», - заключил депутат.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы. Записи черных ящиков сбитого украинского самолета отправят для расшифровки во Францию.
Поїхала розрулювати обсерон з північним потоком.
«Шикарний від» (с)