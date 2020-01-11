 Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я особисто беру на себе цілковиту відповідальність за те, що український літак було ненавмисно збито", - наводить агентство "Таснім" у твітері слова Хаджізаде.
Він заявив, що готовий понести будь-яке покарання за загибель людей.
"Про жахливу трагедію, що сталася з українським літаком, я дізнався, перебуваючи на заході країни, після завершення ракетної операції проти баз США. Коли я переконався, що це сталося, я побажав собі померти, бо краще б я помер, але не став свідком такої події. Ми все життя будемо відповідальні за смерть людей, і сьогодні наша честь виставлена перед Господом", - заявив він на пресконференції, відео якої оприлюднено у твітері.
"Розслідування події триватиме на найвищому рівні, інформацію буде доповнено, але заявляю, що наші шиї тонші за волосину, і ми визнаємо всю відповідальність, і готові підкоритися будь-якому рішенню, яке ухвалить керівництво", - сказав він.
За словами генерала, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.
"Оператор міг збити об'єкт, але міг і не робити цього, він мав лише 10 секунд на ухвалення рішення. Але для цього він мав отримати підтвердження. У цьому й полягає помилка оператора. Але в тих умовах стався збій у системі зв'язку, і він не зміг отримати підтвердження, і ухвалив це жахливе рішення. Ракету було випущено й літак було збито", - заявив іранський військовий.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
Может все и обойдется для персов.... выплатят ущерб и компенсацию, и хотябы не будут выглядеть полными лжецами и злодеями, как Россия.... а их ирано-американские разборки останутся ирано-американскими разборками, а не разборками со всем Миром.....
А еще лучше для иранцев, если б оказалось, что этим РОССИЙСКИМ КОМПЛЕКСОМ ТОР, управляли русские.... Тогда бы большинство негатива за катастрофу упало бы вообще на Россию........
В Иране сбили украинский самолет НАМЕРЕННО!
Иранцы в спешном порядке проводили срочную эвакуацию 75 специалистов-ядерщиков Канады из Ирана, так как ядерные объекты Ирана "неожиданно" подверглись НАПАДЕНИЮ.
усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не он сбил Боинг.
брати кацапів ці замасковані ІДІЛОВці
О том, что расчет ПВО произвёл боевой пуск, докладывают наверх моментально. Для того, что бы понять куда попали, тоже необходимо совсем немного времени. Так что, ещё не догорели обломки самолёта, а высшее руководство Ирана уже прекрасно знало, что произошло. При этом, какие заявления звучали от властей? "Сам дурак! Пендосы провокаторы!..." Имей Иран хоть малейший шанс отпетлять, однозначно бы "включили мороз". Но здесь видимо всё уже было настолько очевидно, что враньё только усугубляло положение.
Какая?
По друге непонятно літак набирав висоту в сторону від аеродрому, якщо вони попали на взльоті. Якщо вони стріляли коли він розвернувся, то його маршрут бачили і не могли не зрозуміти що це за літак.
Там стояв полк Торів вони діють спільно. Це не якись там одиночка.
На відео видно що тор стріляв в догонку тобто його пропустили, час для прийняття рішення був, він же пройшов всю зону наж ЗРК
В попередньому повідомленні Іранців вони його збили коли літак розвернувся назад, якщо так то чого літак втратив звязок на взльоті з аеропорта...
Щось не складається в їхній версії...
РФ в очередной раз выставила себя как государство неспособное делать качественную военную технику любых видов. Теперь в любой момент в странах, где в ПВО стоят ЗРК "ТОР" может быть сбит гражданский самолёт.
Да и по словам кацапского создателя этого ТОРа оператор ЗРК никак не может спутать огромный пассажирский самолет с маленькой крылатой ракетой. А если так, то стреляли преднамеренно. Или кацапы врут, как обычно, и нужно запрашивать независимых экспертов по ПВО.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
Но как бы то ни было- признание достойно мужика...
Когда Путин узнал, что его "ихтамнеты" сбили малайзийский Боинг777, он в 2 часа ночи сделал экстренное обращение к миру и обвинил Украину.То есть совершил второе еще более подлое и низкое преступление - обвинил невиновных.