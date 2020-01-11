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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308)

 Командувач аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде взяв на себе відповідальність за загибель українського літака

Командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я особисто беру на себе цілковиту відповідальність за те, що український літак було ненавмисно збито", - наводить агентство "Таснім" у твітері слова Хаджізаде.

Він заявив, що готовий понести будь-яке покарання за загибель людей.

"Про жахливу трагедію, що сталася з українським літаком, я дізнався, перебуваючи на заході країни, після завершення ракетної операції проти баз США. Коли я переконався, що це сталося, я побажав собі померти, бо краще б я помер, але не став свідком такої події. Ми все життя будемо відповідальні за смерть людей, і сьогодні наша честь виставлена перед Господом", - заявив він на пресконференції, відео якої оприлюднено у твітері. 

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"Розслідування події триватиме на найвищому рівні, інформацію буде доповнено, але заявляю, що наші шиї тонші за волосину, і ми визнаємо всю відповідальність, і готові підкоритися будь-якому рішенню, яке ухвалить керівництво", - сказав він.

За словами генерала, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і прийняв об'єкт, що наближався, за ракету.

"Оператор міг збити об'єкт, але міг і не робити цього, він мав лише 10 секунд на ухвалення рішення. Але для цього він мав отримати підтвердження. У цьому й полягає помилка оператора. Але в тих умовах стався збій у системі зв'язку, і він не зміг отримати підтвердження, і ухвалив це жахливе рішення. Ракету було випущено й літак було збито", - заявив іранський військовий.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169363
 
   
 Топ коментарі
 
принаймі признались, а не так як кацапофашисти
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Мужик. Респект.

Да,я зауважал иранских военных.Не ищут стрелочников!
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.....когда ПУЙЛО свои соболезнования высказал , Я сразу заподозрил НЕЛАДНОЕ !!!!
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Какой национальности был оператор, который пулял ракетами?
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Знав що збили з самого початку. Знав та мовчав. Мовчав бо не було намірів оприлюднити те що накоїли. З самого початку почалась недолуга брехня про пожежу в двигуні, про літак що бачив пожежу та інша нісенітниця про бортові регістратори. Тобто був чіткий намір керівництва Ірану уникнути відповідальності. Але стадо неосвічених баранів не врахувало що після гучних заяв керівництва Ірану про помсту американцям, іх краіну розглядали в мікроскоп всі без винятку розвідки світу, які мали такі технічні можливості. При такому рівні моніторингу просто не можливо приховати факт пуску ракет та списати все на технічні проблем з літаком. Знадобилось 3 дні, щоб під тиском фактів керівництво Ірану зізнались, що це іх провина.
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Разумеется, что добровольно не сознались бы, это вынужденный шаг, и знали все с первой же минуты катастрофы.
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он говорит шо оператор перепутал самолет с ракетой, пусть спецы скажут, это возможно или нет, отсюда и пойдет логика дальнейшего расследования, от этого зависит все.
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.....даже ИРАНЦАМ стало противно , от уговоров РУЦКИХ не признавать свою вину !!! МОРДОР должен быть УНИЧТОЖЕН !!!
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да он признал только потому что нужно выгородить иванов-ихтамнетов, которые сидели за пультом ракетного комплекса. ***** сказал "отмажте меня срочно"
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Иранцы признались в злодеянии. Кремль в злобе и ярости. Уровень подлости путинистов зашкаливает: они набросились на Иран из-за того, что он признал вину!
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согласно фантазиям свинорусов иранцы так вообще не сбивали украинский самолет, и вообще, это американцы сбили
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Знову якісь незрозумілі аерокосмічні війська.Ну просто пряма аналогія з кацапстаном,там також є ваздушна-касмічєскіе,які тільки те й можуть,що беззахисні міста бомбити...
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Ты забыл, что и в Штатах тоже создали такие войска!
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Сполучені Штати та кацапія,- це дві великі різниці.Ну і Іран,звісно. Також дуже велика космічна держава...
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Цікаво, як це стадо неосвічених баранів збиралось воювати з американцями, якщо вони так обісрались від страху, що почали стріляти в цивільний літак в районі головного аеропорту краіни. Таке враженя що вони зненацька побачили на радарі літак біля своєі столиці, та пустили ракету, навіть не задумуючись над тим, чому він летить не в Тегеран бомбити, а від Тегерану. Це все що треба знати про рівень кваліфікації іранських військових, іх здатності діяти в умовах високого стресу та тому як іх навчали російські інструктори.
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Круті у іранців касміческіє війська збивати цивільні літаки на висоті 2,416 м.
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Иранцы оказались умнее русских.... Не пошли путем отрицания МН17.....

Может все и обойдется для персов.... выплатят ущерб и компенсацию, и хотябы не будут выглядеть полными лжецами и злодеями, как Россия.... а их ирано-американские разборки останутся ирано-американскими разборками, а не разборками со всем Миром.....

А еще лучше для иранцев, если б оказалось, что этим РОССИЙСКИМ КОМПЛЕКСОМ ТОР, управляли русские.... Тогда бы большинство негатива за катастрофу упало бы вообще на Россию........
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Схоже, ці "реворюцйонери"-терористи-вихідці-з-низів-і-лана вже забовбали і власний уряд, і власні еліти (що залишились в живих після їхніх революційних масових страт), і навіть аятол. Ще ДО ТОГО, як був знищений Сулеймані, були заарештовані аж 34 "офіцера" цих "стражів". Передбачаю поширення цього процесу і на вищі ешелоні терористів...
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Может и так ....

В Иране сбили украинский самолет НАМЕРЕННО!

Иранцы в спешном порядке проводили срочную эвакуацию 75 специалистов-ядерщиков Канады из Ирана, так как ядерные объекты Ирана "неожиданно" подверглись НАПАДЕНИЮ.
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Це зайвий раз доводить що у кацапів нема нічого спільного з мужністю і гідністю,тому що досі не визнають що знищили малоазійський літак ,бо вони звичайні шакали.
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Задача кремлевских пропагандонов
усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не он сбил Боинг.
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Чёрный карлик, как всегда, не при делах.
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для меня ЛИЧНО , даже если ...... виновной будет росия --ПОЖИЗНЕННО !!!
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кацапам уже от МОЧИ глазёнки ПОВЫЕЛО , а они все твердят божья роса !!!
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А как происходило разрешение инцидента с самолетом над черным морем !!!
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аерокосм..
брати кацапів ці замасковані ІДІЛОВці
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Интересно, что за сообщение они получили о запуске ракеты?
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Дифирамбы посвящённые честности иранских военных от некоторых здешних комментаторов выглядят как минимум глупо!
О том, что расчет ПВО произвёл боевой пуск, докладывают наверх моментально. Для того, что бы понять куда попали, тоже необходимо совсем немного времени. Так что, ещё не догорели обломки самолёта, а высшее руководство Ирана уже прекрасно знало, что произошло. При этом, какие заявления звучали от властей? "Сам дурак! Пендосы провокаторы!..." Имей Иран хоть малейший шанс отпетлять, однозначно бы "включили мороз". Но здесь видимо всё уже было настолько очевидно, что враньё только усугубляло положение.
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Фамилия оператора: Иванов, Петров, Сидоров...... и т.д.
Какая?
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Это всё слова, ни один из высокопоставленных не подал в отставку.
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Коротше.Бла-бла-бла.Хотів застрелитися?Хтось за руку тримав?Чого не застрелився?Написав би посмертну записку,мовляв - моя провина,беру відповідальність....тощо і "кулю в лоб" чи скроню.А так-порожні слова.Хоча пацакським хенералам до нього....уууууу
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Мені просто от цікаво швидкість польоту ракети і цивільного борта, яка там кваліфікації тих операторів.
По друге непонятно літак набирав висоту в сторону від аеродрому, якщо вони попали на взльоті. Якщо вони стріляли коли він розвернувся, то його маршрут бачили і не могли не зрозуміти що це за літак.
Там стояв полк Торів вони діють спільно. Це не якись там одиночка.
На відео видно що тор стріляв в догонку тобто його пропустили, час для прийняття рішення був, він же пройшов всю зону наж ЗРК

В попередньому повідомленні Іранців вони його збили коли літак розвернувся назад, якщо так то чого літак втратив звязок на взльоті з аеропорта...
Щось не складається в їхній версії...
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Думаю що бабуїни, пропустили літак, поставили тор на автомат і пішли молитись, тому що небо чисте, а літак можливо втратив звязок через роботу засобів РЕБ а можливо просто російське г...но не навчено в автоматичному режимі і при РЕБ не стріляти в цивільні літаки...
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В московії траур. Усі порівнюють їх дії з іранцями. Плюс питання про системи, які неправильно ідентифікують, і зв'язок, який не працює - схоже, там була високотехнологічна продукція московського виробництва.
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На фоне происшедшего с катастрофой украинского "Боинга" и признанием Ирана своей вины в этом, никто и не заметил очевидного ЗРК "ТОР" "не видит" транспортеры гражданских самолётов иначе пуска ракет вообще не было бы ни в автоматическом ни в ручном режимах.
РФ в очередной раз выставила себя как государство неспособное делать качественную военную технику любых видов. Теперь в любой момент в странах, где в ПВО стоят ЗРК "ТОР" может быть сбит гражданский самолёт.
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В каждом государстве есть свой набор словесных клише. Поэтому честностью этот бред от командующего космическими (!!!) силами вряд ли можно назвать. Знает, что никто его не накажет, ибо у него алиби. Временно переведут куда-нибудь в лучшем случае.

Да и по словам кацапского создателя этого ТОРа оператор ЗРК никак не может спутать огромный пассажирский самолет с маленькой крылатой ракетой. А если так, то стреляли преднамеренно. Или кацапы врут, как обычно, и нужно запрашивать независимых экспертов по ПВО.
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Мда... дядько з яйцями, не те що російське ботексне ху@ло чи наша Шмаркля, яка боїться навіть визнати, що в Омані сраку гріла і в офшорі гроші ховала...
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В ихней фанатической вере что то есть, не то у "православных" братьев гундяевых... Вот потому и не могут их победить, ибо они за словом в карман не лезут, а русня эта, шваль из швали, и откуда эта деревня дураков 125млн. взялась. Как бельмо на планете.
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1. Зеленский все сделал правильно и разумно: организация штаба, наша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, наши специалисты нашли реальные доказательства, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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Руссо военные на порядки гнилые душонки, чем даже ужасные иранские.
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в отличии от свинорусов, иранцы пусть не сразу, но все же нашли мужество признать за собой вину.
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Людей очень жаль их не вернуть.
Но как бы то ни было- признание достойно мужика...
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Це різниця справжнього офіцера від кацапів які збили в 2014 роцінад Україною літак.
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Так Иран выдаст его украинскому правосудию?
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генерал Амир Али Хаджизаде сказал: «Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии»,
Когда Путин узнал, что его "ихтамнеты" сбили малайзийский Боинг777, он в 2 часа ночи сделал экстренное обращение к миру и обвинил Украину.То есть совершил второе еще более подлое и низкое преступление - обвинил невиновных.
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Только посмотрите на лицо этого Генерала,и сравните с лицами многих Украинских и Европейских политиков.Честь и достоинство живут в его глазах.Признать очевидное-"Мышебратия" так и не смогла.Честь и слава сильным Людям признавшим свои ошибки.
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Эти иранские военные хлопцы все на одно лицо как китайцы. По-моему это фотка ранее ликвидированного США генерала. Впрочем, Зеля в Омане тоже фоткался два раза с одним бедуином, только называл его по-разному - то это был замминистра, то зав оманского склада.
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Если этот офицер сказал слова "я хочу умереть" - обычно так и делают. Умерают, после признания. Любой, у которого есть честь и достоинство. Этот - пафосное созданье...Ничего он там не хотел.
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не понимаю, чем многие довольны? Они же упорно врали три дня , что не стреляли.....Или может военные не знали, что у них выпустили две ракеты?
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Я хоть и не перевариваю этих Иранских Бармалеев, но надо признать что в отличии от русни у них есть честь
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