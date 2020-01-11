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Все про:Іран (308) Хаменеї (1)

 Аятолла Хаменеї висловив "глибоке співчуття" родинам загиблих у збитому Іраном українському пасажирському літаку

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок падіння літака українських авіаліній після того, як іранські військові визнали, що збили лайнер помилково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Хаменеї висловив "глибоке співчуття" і закликав Збройні сили Ірану "виявити ймовірні проблеми", щоб гарантувати, що подібна ситуація не трапиться знову.

Те, що сталося, Хаменеї назвав "болючим інцидентом".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169360
 
 
 Топ коментарі
 
Соболезнования и куйло всем всегда выражает.Лучше скажи,что кацапские операторы управляли Тор.Вот то будет бомба ...и Ирану головняков будет поменьше.
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Чалманосец оказался не таким дерьмом как гундяев😂
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К этому чуваку больше уважения чем к нашему Бубе ОМАНСКОМУ...
Да накосячили...
Да признаем...

Анаш царь Иа них не признает!)))
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Чалманосец оказался не таким дерьмом как гундяев😂
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Иран хочет сохранить лицо, на сколько это возможно, а Пукину пофиг.... Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 6982
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У них духовный лидер - Ятолла, у наших духовный лидер коломойский Зебил Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 4207
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Духовный лидер вобщето порошенко, я не видел чтобы дрочили на зеленского, а на пороха каждый второй на цензоре облизывается
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это еще не все пенсионеры увидели платежки за декабрь)
В Кр.Роге УЖЕ стоит вой пенсионеров и зебилов: при том что декабрь был ТЕПЛЕЕ ноября - счета за отопления в декабре вырсли на 65-75% Аятолла Хаменеї висловив "глибоке співчуття" родинам загиблих у збитому Іраном українському пасажирському літаку - Цензор.НЕТ 3394

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Деньгами выражать будет. Плюс испорченная на несколько лет карма страны.
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Разве у Ирана она не испорчена сесесером и паРашей?
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Соболезнования и куйло всем всегда выражает.Лучше скажи,что кацапские операторы управляли Тор.Вот то будет бомба ...и Ирану головняков будет поменьше.
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Є версія, що у пуйлостана був віддалений доступ до керування установки. Це пояснює, що із десятків літаків в небі вибраний був саме борт МАУ. Суд по МН17 на носі. От і крутяться болєзниє.
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Ну что они руку приложили у здравых мира сего сомнений нет.Но есть ещё одна очевидная причина.Этот Сулеймани сам был костью в горле у иранского высшего руководства,безграничная власть и самовольство.Своими руками никак,возможно просто договорняк.Смерть его для них праздник,а пышные похороны,ракеты по пустым объектам-пар его адептам выпустить.Многие в руководстве понимают,что бесконечные санкции приведут к обнищанию,гражданской и распаду,как в Сирии.Посмотрим пойдут ли зачистки в КСИР. Но то что Иран признал вину-это уже поступок.
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К этому чуваку больше уважения чем к нашему Бубе ОМАНСКОМУ...
Да накосячили...
Да признаем...

Анаш царь Иа них не признает!)))
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Ты читаешь 9, а тебя 3. Совсем не палишься ольгинский.
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В отличии от тебя...у меня нет чипа ФСБ в нике!)))
Ноги есть? Ходи от сель...
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в отличие от тебя,мы геракла платоновича знаем как минимум лет 5-6...а вас таких,на морозе-каждый день дюжина Аятолла Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" семьям погибших в сбитом Ираном украинском пассажирском самолете - Цензор.НЕТ 4207
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Интересно как петушки привяжут Зе в этой новости . Израильский куратор забавляется или дешевка из ольгинских.
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Чувствует урод, что попали стражи исламской революции. Читал где-то, что их уже начали арестовывать. Плохо, что такой ценой.
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іран мене дивує.людоїдський, авторитарний іран визнав свою провину за 3дні(не без дпомогои зах.країн). в той час як сша за збитий у 88 іранський А300 визнання за типу помилку зробили за 8років. і на рекорд іде раша. тож питання просте: хто більш чесніший- авторитарний іран, світоч демократії сша??? про рашу поки нічого
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Террористы корпуса стражей иранской революции взяли на себя ответственность за сбитый самолёт.
МАУ обвиняет также СБУ.
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Macfreeley‏ @macfreeley 10 янв.

Та плять, вийди до трибуни, обклади фуями цих піщаних щурів, подавай до суду, вимагай з них бабло, нафту, чи що в них там є. Розривай дипвідносини, шантажуй рижого дєда імпічментом і хай він рівняє цю помийку з землею, ну шо ти чвякаєш фуякаєш? писде...
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травля иранских студентов по нашим вузам обеспечена
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???
С какого ЗЕ?
Они отличные чуваки..в отличии от ЗЕфанатов
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Уменя дрожат коленки,мой товарищ дорогой. Ятебя поставлю к стенке ,а не я так хтось другой.
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