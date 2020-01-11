 Аятола Хаменеї висловив "глибоке співчуття" родинам загиблих у збитому Іраном українському пасажирському літаку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Хаменеї висловив "глибоке співчуття" і закликав Збройні сили Ірану "виявити ймовірні проблеми", щоб гарантувати, що подібна ситуація не трапиться знову.
Те, що сталося, Хаменеї назвав "болючим інцидентом".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
иначе врезали бы такие санкции, что Иран загнали бы в каменный век (сейчас они на стадии средневековья)
Произошедшее Хаменеи назвал "болезненным инцидентом".
не дай бог эти фанатики-идиоты получат в руки ядерное оружие !
тогда "болезненным инцидентом" будет взрыв ядерной бомбы
коломойскийЗебил
Мычание зеленых ягнят
В Кр.Роге УЖЕ стоит вой пенсионеров и зебилов: при том что декабрь был ТЕПЛЕЕ ноября - счета за отопления в декабре вырсли на 65-75%
Вони ще будуть благати БАРЫГУ повернутись назад! Стоя на коленях...
Да накосячили...
Да признаем...
Анаш царь Иа них не признает!)))
Ноги есть? Ходи от сель...
МАУ обвиняет также СБУ.
С какого ЗЕ?
Они отличные чуваки..в отличии от ЗЕфанатов
https://www.facebook.com/100000411942385/videos/3045939425429759/