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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) Турчинов (805)

 За збитий український "Боїнг" має відповідати не тільки керівництво Ірану, але і Росії, - Турчинов

Російська Федерація системно підтримує тероризм і в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав Олександр Турчинов.

"Сьогодні керівництво Ірану змушене було підтвердити свою відповідальність за вбивство пасажирів цивільного українського літака. Це страшна трагедія, яка не може залишитися без суворого покарання винних. Рідні і близькі загиблих потребують не тільки нашого співчуття, але, насамперед, справедливості. Це вже другий пасажирський "Боїнг", який за останній час знищується російською ракетою. І так само, як і у випадку з малазійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах намагалося не тільки підтримати Іран, як свого стратегічного партнера, але і дезінформувати міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії.

Україна мусить негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН з метою забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їхнього військового союзника - Російської Федерації, яка системно підтримує тероризм та в порушення міжнародних санкцій поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців і, можливо, надавала безпосередню допомогу під час підготовки ракетної атаки, що відбулася 8 січня".

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169359
 
   
 Топ коментарі
 
Для цього потрібно було негайно скликати совбез ООН.
Нагадати про вбивство пасажирів боінгу над Донбасом.
Вимагати покарання для рашки.
Але нашим керманичам відпочинок завадив.
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Для этого нужно как минимум две вещи: Кровавый Пастор на месте Данилова и Порох на месте бубочки.
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Забейся в будку псина кацапская...
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На тот момент зеленский был клованом, им остался до сих пор
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Когда начали вводить войска в Крым, на тот момент у власти был Янукович. И именно он призвал Рашу ввести войска. Учи матчасть и иди защищай страну, а не на диване лежи. Себе вопрос задай, что ты сделал, чтобы Крым не был взят.
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Это тот Янукович, который в Россию сбежал? Ну-ну.
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семьям погибших украинцев надо содрать шкуру как с ЗЕ, так и с ирана. Финансово! По сто лимонов баксов каждому родственнику погибшего. Хотя... людей не вернешь, НО финансово РАКОМ поставить как Украину(с ее дебилами, которые выбрали такого президента), так и этих уродов арабских. Этот идиот зеленский даже не соизволил СРАЗУ принять версию США, зато поверил агрессору паРаше и рарабским обезьянам с дубиной которую им дала раша. рф также ответственна за гибель этих людей, как иран и Украина.
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Я бы и Трампа к ответственности привлёк. Из-за предвыборных понтов этого придурка уже столько народа в Иране погибло.
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На кацапах уже тех самолетов висит что грязи на бомже. Они собственные дома взрывали для поднятия рейтинга пугабэ. Плевать им на всё.
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Для того чтобы это заявить надо иметь яйца. А у нас при власти стадо евнухов к сожалению
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Вот так надо хла
Это первый такой процесс в Германии: Суд в Гамбурге приговорил россиянина к семи годам заключения. За то, что мужчина поставлял российскому ОПК в обход санкций ЕС технологии для ракет, способных нести ядерное оружие.
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Кривавий Пастор вміє ватку підпалити!
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Гастролі «Русского мира». Українські артисти виступлять на російській Пісні року у Німеччині

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/
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После шабаша на российском ТВ и заявлений типа "вы все врете, Иран не сбивал Боинг" Москва предложила свои услуги по расследованию авиакатастрофы в Иране. Очевидно в Кремле явно озлоблены признанием Ирана своей ответственности за сбитый украинский Боинг.
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Так было же 5 лет чтобы Россия за все ответила. Не смогли, теперь дают советы Зеленскому все начиная с Порошенко...
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Так эти 5 лет расея усилиями Порошенка была нерукопожатна и под санкциями, под судами

А теперь Зюзя уже ************* с праздничками лично проздравляет. А по Украине всякие шавки расейские уже шастают. Прорвало...
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Рашу надо изолировать. Как получилось такое гнилое образование?!
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Ну , наконец-то .А то стал переживать , где кровавый пастор потерялся . Как там обменные пункты , работают ?
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все то так ...
но сектант турчинов должен сидеть в тюрьме
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..моё мнение осталось прежним - Моксель своИм оружием сознательно расстрелял украинский самолёт, без разницы, что это выглядит, что расстрел был сделан типа руками Ирана....
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При виде Пастора зеленая плесень и ватники синеют от злобы
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очередной пук от комсомольца балабола
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Все эти слова должен был озвучить президент Украины . Но у нас на месте президента сидит какая то шляпа . А может и не шляпа а слегка замаскированный путинофил онже рашколюб оманский .
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Осталось дождаться выстуления Тимошенко и Парубия . Без них картина не полная .
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