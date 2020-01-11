 Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Тегерані. Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яку заплановано на 17:00 у суботу", - йдеться в повідомленні.
В Офісі президента поінформували, що Оперативний штаб при РНБО, створений за дорученням Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, від самого початку отримував всю необхідну інформацію.
"Нашим фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися і відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації, завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об'єктивно і в стислі терміни", - повідомили в ОП.
Зазначається, що наразі політичну частину роботи завершено і українські фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
1. Не володіє украінською
2. Відсутність логіки: якщо не обожнюєш недолуге непорозуміння на посаді Президента Украіни, то автоматично ти прихильник Порошенко. Це чому? Навіть якщо зараз «люди в чорному» зітруть пам'ять людства про Порошенко а самого Порошенко відправлять жити в іншу галактику, пан Зеленський від цьго не стане розумнішим та хоч в чомусь професіоналом крім гри членом на роялі
В 73/43%-них вже в лексиконі зявилося "предатель"!
Щоправда, не у всіх.
Зачекаємо...
мур, мур, мур
дякую, дякую, дякую
какая разніца, какая разніца, какая разніца
Деликатность и слуга вещь не совместимая.Паяц.
отсебятины не наговорил?
це 3,14ць..
И еще одно. В декабре на пожаре в Одессе погибли 16 человек (это больше, чем наших сограждан на этом самолете). Но почему то не было такого хайпа в СМИ, президент не обращался к нации, не было общегосударственного траура, и никто даже не ищет ответственных.
2 год ·
Напередодні індус, якого я знаю багато років і який живе далеко за межами нашої країни сказав: вже весь світ все знає, що український літак збив ракетою Іран. Що мені було відповісти? Кажу: а наш президент не знає, а ще - дзвонив і дякував Іран за співпрацю. А сьогодні, коли все ж таки Іран визнав свою провину Зе осмілів і «героїчно» зажадав від них компенсації. Будемо тепер чекати, коли путин визнає свою провину в агресії, щоб бубучка знову себе відчула героєм. Він же не лох ... Сумно ...
Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав», - переконаний Микола Величкович.
От ви всі тут такі на Кузьмука - броварського снайпєра кличете по персам ******* - а чи знали ви, шо його перед Новим роком З ПОЧЕСТЯМИ на пенцію відправили?!? - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b7XHUo-KimQ&feature=emb_logo
увесь світ визнає Нашого ПриЗедента Зелінського "найвеличнішим лідером **********", тіко "кляті наймити липкого Порошенка" називають наше Зе-сонечко ссикуном і дурноплигом...
У нас жертв поболее чем в самолёте будет.
За дві доби 7 поранених та 1 загиблий! В зоні твого відведення нашого війська посилилися бої.
Люди в шпиталі здають пораненим кров та самі закуповують ліки!
Це і твоя армія, гарант!
Твоя ж країна!
Нє?