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Все про:авіакатастрофа (451) Зеленський (4099) Іран (308) Офіс Президента (207)

 Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 грудня, звернеться до українців у зв'язку із ситуацією щодо збитого Іраном літака МАУ в Тегерані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У суботу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський звернеться до українського народу щодо ситуації зі збитим літаком МАУ в Тегерані. Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яку заплановано на 17:00 у суботу", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента поінформували, що Оперативний штаб при РНБО, створений за дорученням Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, від самого початку отримував всю необхідну інформацію.

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"Нашим фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися і відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації, завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об'єктивно і в стислі терміни", - повідомили в ОП.

Зазначається, що наразі політичну частину роботи завершено і українські фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

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Зеленський звернеться до українського народу у звязку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента 01
Зеленський звернеться до українського народу у звязку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169358
 
 
 Топ коментарі
 
Ни за одного преза Украины...включая даже ОВОЩА...не было так стыдно как за это недоразумение ОМАНСКОЕ!
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Уже неинтересно, нам уже все сообщили США, Австралия, Канада, Великобритания, Нидерланды и даже Иран.. ( остались только РФ и Зеленский)
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как тут не вспомнить "реальные дела" моники, в отличии от его болтовни:

Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3733
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О чём вы?! Тут в модераторах такой же контингент. Да и редакционная политика с регулярными репостами фейсбука Порошенко... Это и есть здешний порядок.)
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Типові ознаки дебіла - зебіла:
1. Не володіє украінською
2. Відсутність логіки: якщо не обожнюєш недолуге непорозуміння на посаді Президента Украіни, то автоматично ти прихильник Порошенко. Це чому? Навіть якщо зараз «люди в чорному» зітруть пам'ять людства про Порошенко а самого Порошенко відправлять жити в іншу галактику, пан Зеленський від цьго не стане розумнішим та хоч в чомусь професіоналом крім гри членом на роялі
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Лучше скажи зачем ты предатель Родины с кацапами встречался и о чем договаривался?
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Оооо!
В 73/43%-них вже в лексиконі зявилося "предатель"!
Щоправда, не у всіх.
Зачекаємо...
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Бубочка заигралась в преЗЁдента! Пора валить.
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это один из признаков шизофрении
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Ну наверно это политика администрации сайта и Бутусова. Побольше комментов == плюс в просмотрах.
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Да нет уже давно здесь комментов. Поток нечистот в перемешку с истерикой и экстремистскими призывами. И таки да, просто очевидно, что это политика администрации.
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ЭТО ЧМО ПРОТИВНО СЛУШАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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О, Бенин Бот проснулся - давно не было, что ПОЦ обрезанный, надо съеденную мацу отрабатывать - и весь Интернет ЗЕленым ГАВНОМ обливать????
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краткое изложение грядущего выступления

мур, мур, мур
дякую, дякую, дякую
какая разніца, какая разніца, какая разніца
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От пиариться на трагедии не надо це не перемога а уважительное отношение Ирана к горю
Деликатность и слуга вещь не совместимая.Паяц.
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надеюсь речь согласовал с мацквой?
отсебятины не наговорил?
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Зелебобка обосрался, а нехер дружить с ******.
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А это шо, будет Его обращение? Оно же без мозгов, и врёт как дышит! Шо напишут в Кремле - то и читает. Янелох криворожкий... Светоч украинского быдла.
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Ждем-с от пересидента решительных мер.....Немедленно ! 1)Повысить оклады зеленой администрации.2)Отправить Богдана в Таиланд для организации отдыха (сильно переволновались...) 3) Народу пообещать всяческие блага через 5-10 лет! Аминь.
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здоровенная статья в Бильде - с фотками Президентов многих стран,их мнениями,оценками,есть ВСЕ,кроме украинского,который даже не упомянут НИ РАЗУ..
це 3,14ць..
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Боже,це вже інша людина...хлопчик вмить став мужчиною...чи це старе фото?там з"явився ще один Ін (КНДР) наш.
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Это конечно ужасная трагедия. Но давайте честно признаем - это НЕ НАША трагедия. Погибшие - в основном граждане Ирана и Канады. А ответственность за то, что летают самолеты в Иран, Ирак, Сирию и другие горячие точки должна лежать на руководстве государства и на авиакомпаниях (которые в погоне за бабками тупо демпингуют и подставляют под обстрелы экипажи и пассажиров).
И еще одно. В декабре на пожаре в Одессе погибли 16 человек (это больше, чем наших сограждан на этом самолете). Но почему то не было такого хайпа в СМИ, президент не обращался к нации, не было общегосударственного траура, и никто даже не ищет ответственных.
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Насчет траура соглашусь - формально был объявлен (еще до того, как было установлено реальное количество жертв).
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Таке відчуття, що ви дописувач з Бурятіі...
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Олег Іваненко
2 год ·

Напередодні індус, якого я знаю багато років і який живе далеко за межами нашої країни сказав: вже весь світ все знає, що український літак збив ракетою Іран. Що мені було відповісти? Кажу: а наш президент не знає, а ще - дзвонив і дякував Іран за співпрацю. А сьогодні, коли все ж таки Іран визнав свою провину Зе осмілів і «героїчно» зажадав від них компенсації. Будемо тепер чекати, коли путин визнає свою провину в агресії, щоб бубучка знову себе відчула героєм. Він же не лох ... Сумно ...Зеленський звернеться до українського народу у зв'язку з визнанням Іраном провини за збитий літак МАУ, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8120
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«Своєю смертю султан Оману невільно викрив брехню Зеленського про візит до цієї країни, якою той прикривав свій таємний відпочинок. Ясно, що коли монарх був при смерті, а він хворів давно, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити закордонних лідерів. У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся.
Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав», - переконаний Микола Величкович.
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село Педоси́‏ @pedosy 8 янв.

От ви всі тут такі на Кузьмука - броварського снайпєра кличете по персам ******* - а чи знали ви, шо його перед Новим роком З ПОЧЕСТЯМИ на пенцію відправили?!? - https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=b7XHUo-KimQ&feature=emb_logo
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Вот так и должен работать настоящий президент- тихо, без лишнего пустословия. Отправил украинских экспертов-профессионалов,которые и обнаружили пробоины от взрыва ракеты в кабине пилота. Как результат- признание Ирана под тяжестью фактов. Не то что предыдущий пустобрёх, напиарился бы только, балаболил бы из каждого утюга, а результата как всегда- ноль.
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🙌🙌🙌
увесь світ визнає Нашого ПриЗедента Зелінського "найвеличнішим лідером **********", тіко "кляті наймити липкого Порошенка" називають наше Зе-сонечко ссикуном і дурноплигом...
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Петр Порошенко за пять месяцев на войну с Зеленским потратил больше денег, чем за пять лет на восстановление армии.
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Таку брехню могуть писать москалiки
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Зе, ну і урод ти... Разом зі своїм оточенням...
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А в связи с убитыми и ранеными на передовой за свой през период оно обратится не хочет? А отдельно пусть скажет сколько погибло после его мирных инициатив.
У нас жертв поболее чем в самолёте будет.
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Ото пісю кришкою роялю придавили. Хочеш вислюк правду принесу одну?
За дві доби 7 поранених та 1 загиблий! В зоні твого відведення нашого війська посилилися бої.
Люди в шпиталі здають пораненим кров та самі закуповують ліки!
Це і твоя армія, гарант!
Твоя ж країна!
Нє?
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