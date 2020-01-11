 Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський

Про це пише на сторінці у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Гужва старався, відпрацьовував російську методичку, як міг. Але Іран завдав удару в спину", - пише Казанський.

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Як повідомлялось, вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.