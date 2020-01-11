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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) Казанський Денис (142) Гужва (47)

 Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський

Головний редактор проросійського сайту "Страна" Ігор Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і відпрацьовував методичку російських пропагандистів.

Про це пише на сторінці у фейсбуці журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Гужва старався, відпрацьовував російську методичку, як міг. Але Іран завдав удару в спину", - пише Казанський.

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Главред проросійської Страны Гужва виправдовував Іран у справі Боїнга і критикував РНБО України, - Казанський 01

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Як повідомлялось, вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169357
 
 
 Топ коментарі
 
Гужва - гавномет. Общепризнанный факт. Других версий нет. Главред пророссийской "Страны" Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и критиковал СНБО Украины, - Казанский - Цензор.НЕТ 9080
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Придурочные порохоботы задрачивают зелеботов, а бойки и мертвечуки тем временем пилят ножки. Думайте!
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Всё верно, только педиоты родились такими, они не виноваты в своей ущербности.
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Поэтому они тебя в спам опускают, не любят руцкого запаха от неизвестно чего
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Гицель, угомонись, а то все все поймут, что ты ещё и шлимазл
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гы!!улыбнуло!!Главный редактор пророссийского сайта "Страна" Игорь Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и отрабатывал методичку российских пропагандистов Источник: https://censor.net.ua/n3169357 и что тут крамольного??единственное в чём его можно ,,обвинить" то только в том.что критиковал чего на самом деленет!!тоесть СНБО ещё можно добавить (как уже знаем)что и ,,правительство"в полном составе отсутствовало!!(нонсенс однако факт) Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський - Цензор.НЕТ 4557 Главред проросійської "Страны" Гужва виправдовував Іран у справі "Боїнга" і критикував РНБО України, - Казанський - Цензор.НЕТ 5422
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Караул! Это преследования ватной "свободы слова"!😮
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Агрессия России против других государств:
Азербайджан 1990
Грузия 1991
Литва 1991
Молдова 1992
Азербайджан 1992
Грузия 1992
Таджикистан 1992
Грузия и Ингушетия 1992
Чечня 1994
Дагестан 1994
Чечня 1999
Дагестан 1999
Грузия 2008
Украина 2014
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Извините,но ищу одного СТУКАЧА КЭГЭБИСТСКОГО под ником гавфаш,-нигде не могу найти! А ну-ка голос,СТУКАЧ-ПРЕДАТЕЛЬ!
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Когда будет уничтожена вся вражеская сеть пропагандистких СМИ в Украине?
В России работает хоть один телеканал освещающий события с украинской точки зрения?
Почему у нас работают каналы 112, ньюзван, зик, наш?
Почему не заблокировано интернет-издание срана юа, и ещё сотни пророссийских изданий?
Почему для граждан Украины не заблокирован петушарий в ютубе?
Вместо ликвидации вражеской информационно-диверсионной сети СМИ, Оманский Осел наоборот дает зеленый свет вражеской пропаганде, предлагая людям которые не поддались на вражескую пропаганду помириться с теми кто поддался на вражескую пропаганду, что само по себе является полным абсурдом.
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Треба було того Гужву з тубіками з відкритою формою в одній камері тримати..... а то откормили як борова а тепер воно лайно кидає на Украіну
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Слишком громко. По факту, он сказал, что нужны доказательства. Никаких версий он не привел, Иран не защищал, не утверждал, что "без всяких сомнений, это техническая неполадка или ошибка пилотов". Что сбили ракетой понятно было только для спецслужб, которые своими техническими возможностями могли зафиксировать пуск ракеты и ее подлет к самолету. Для всех остальных это могла быть только версия, вполне вероятная, учитывая ситуацию, но версия, а не факт.
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