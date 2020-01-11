 Наші експерти продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із катастрофою українського літака в Ірані, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важливий крок у процесі розслідування, яке досі триває. Наші експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із трагедією", - написав прем'єр.

Він зазначив, що українські фахівці спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені чорні скриньки і місце зберігання частини фрагментів літака.

"Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800", - повідомив прем'єр.

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В уряді поінформували, що вже зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі і триває робота з ідентифікації тіл. "Сьогодні вранці електронна ДНК-формула спрямована нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і швидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - йдеться в повідомленні.

Гончарук підкреслив, що Україна зробить все для розкриття всіх деталей трагедії та надасть підтримку сім'ям загиблих.

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Як повідомлялось, вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.