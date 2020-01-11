 Наші експерти продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із катастрофою українського літака в Ірані, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це важливий крок у процесі розслідування, яке досі триває. Наші експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із трагедією", - написав прем'єр.
Він зазначив, що українські фахівці спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені чорні скриньки і місце зберігання частини фрагментів літака.
"Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800", - повідомив прем'єр.
В уряді поінформували, що вже зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі і триває робота з ідентифікації тіл. "Сьогодні вранці електронна ДНК-формула спрямована нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і швидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - йдеться в повідомленні.
Гончарук підкреслив, що Україна зробить все для розкриття всіх деталей трагедії та надасть підтримку сім'ям загиблих.
Як повідомлялось, вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.
"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Не смогло смолчать - раз весь зоопарк зеленый выступает, то и самокатчик должен!
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
Скажіть цьому дебілу Гончаруку, що Іран вже назвав причину трагедії з літаком.
- А который из них?
- А какая разница
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана. Его слова приводит агентство ISNA.
"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал он.
Генерал заявил также, что КСИР полностью признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.