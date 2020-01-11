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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) Гончарук_Олексій (438)

 Наші експерти продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із катастрофою українського літака в Ірані, - Гончарук

Уряд вважає визнання Іраном провини за збитий літак МАУ під Тегераном важливим кроком у процесі розслідування катастрофи лайнера, яке триває.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це важливий крок у процесі розслідування, яке досі триває. Наші експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних із трагедією", - написав прем'єр.

Він зазначив, що українські фахівці спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені чорні скриньки і місце зберігання частини фрагментів літака.

"Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800", - повідомив прем'єр.

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В уряді поінформували, що вже зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі і триває робота з ідентифікації тіл. "Сьогодні вранці електронна ДНК-формула спрямована нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані. Працюємо над тим, щоб завершити ідентифікацію і швидше провести репатріацію тіл загиблих громадян України", - йдеться в повідомленні.

Гончарук підкреслив, що Україна зробить все для розкриття всіх деталей трагедії та надасть підтримку сім'ям загиблих.

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Як повідомлялось, вранці 11 січня  Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Наші експерти продовжують пошук речових доказів, повязаних із катастрофою українського літака в Ірані, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169356
 
 
 Топ коментарі
 
И этот самокат вставил свои 5 копеек. Где ты раньше был, когда весь мир говорил о версиях, а вы языки в жопу засунули поджав хвосты оглядывались на Москву и говорили премьеру Канады - "нє нада спєкуляций"
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Украинский МИД принял к сведению признание Ирана в том, что это он сбил самолёт, но не отбрасывает пока и другие версии.
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И это чучело выступило.
Не смогло смолчать - раз весь зоопарк зеленый выступает, то и самокатчик должен!
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И этот самокат вставил свои 5 копеек. Где ты раньше был, когда весь мир говорил о версиях, а вы языки в жопу засунули поджав хвосты оглядывались на Москву и говорили премьеру Канады - "нє нада спєкуляций"
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Украинский МИД принял к сведению признание Ирана в том, что это он сбил самолёт, но не отбрасывает пока и другие версии.
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И это чучело выступило.
Не смогло смолчать - раз весь зоопарк зеленый выступает, то и самокатчик должен!
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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а этот на самокате каким боком к экспертам?
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Еще один запоздалый комментатор случившегося выбрался на авансцену.
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Господи, дав же ти зебілів на нашу голову... Ну, чим же ми перед тобою завинили?
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"с целью детального расследования причин и окончательного установления истины"
Скажіть цьому дебілу Гончаруку, що Іран вже назвав причину трагедії з літаком.
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- Вова -ху"ло?

- А который из них?

- А какая разница


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Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана. Его слова приводит агентство ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал он.
Генерал заявил также, что КСИР полностью признает ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.
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и "главный Ыкспэрд" феерически выкатил на самокате ...
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