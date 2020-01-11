 Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на дані експертів української комісії в Тегерані.
"Перші кадри - деталі корпуса українського "Боїнга", пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор".
Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти наразі не вдалося. Очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів вціліла верхня частина. Вона була пробита вражаючими елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу.
Також виявлено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на вражаючі елементи", - написав Бутусов, зазначивши, що робота українських експертів триває.
Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.
"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Такого не буває..
А РФ извинилась и отдала виновников?
иногда лучше жевать ...
не умничай эгсперт-скорострел )))
Народ на полном пансионе от Вована и Барыги...
Для полной картины не хватает "видного" политика Царева и "писателя" Прилепина...
їм навіть на 3 дні не вистачило відмазок
опыта нет плеваться и громко орать - где ваши доказательства...ихтамнет и нестояло!
Та да, а потом бы стращала,что солдаты РФ будут мыть ноги в Индийском океане...
Буба Оманский...
Не було б його кацапи обрали би щось ще подібне.
Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.
Золотого Тамерлана онучата голі...
Но Барыга - кристальной чистоты человек!...
а вибрала його та сама малороська біомаса, що і Януковича, і бубочку
какая ошибка?? самолет пассажирский он сигнал об этом падает для пво и ракет.
иранцев на хер с украины. разорвать отношения с этими подонками.
людей убили только из за прихоти отомстить трампу.
это они канадцев убили в ответ. но трамп это проглотит. да и мы тоже.
Ведь за ними легко тогда проследить, можно завербовать, или использовать втёмную
По фоткам легко создать социо портрет, и человек как на ладони
Кто знает что у кого в голове
По лайкам и друзья можно всю картину собрать практически любому
НА це був скерований Зебеня радниками Пу, ось чому він "клеїв блазня", хоча чому клеїв.
Він ще не придумав де був і як дістався України з Оману.
А саме головне що робив у Омані і чому там був у цей же час борт з РФії
Шпигунська історія якась .
"Студент - Міхаличу, як Юстас Алексу".
Замість "Слава Україні"
треба говорити "люди будьте уважні Україна у небезпеці!!!!!!!"
і щоб підставити і звинуватити Трампа, вбили цивільний борт,
їх було багато на вибір.
Вибрали літак країни, наближеної до Штатів.
Але Трамп просто не відповів, зупинив ескалацію..
почерк кдбешний