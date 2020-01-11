 Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на дані експертів української комісії в Тегерані.

"Перші кадри - деталі корпуса українського "Боїнга", пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор".

Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти наразі не вдалося. Очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів вціліла верхня частина. Вона була пробита вражаючими елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу.

Також виявлено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на вражаючі елементи", - написав Бутусов, зазначивши, що робота українських експертів триває.

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Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.