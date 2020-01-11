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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) Бутусов Юрій (1184)

 Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Від кабіни пілотів вціліла верхня частина. Вона була пробита вражаючими елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на дані експертів української комісії в Тегерані.

"Перші кадри - деталі корпуса українського "Боїнга", пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор".

Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти наразі не вдалося. Очевидно, саме сюди влучила ракета. Від кабіни пілотів вціліла верхня частина. Вона була пробита вражаючими елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу.

Також виявлено паспорт громадянина Канади з пробоїнами, також схожими на вражаючі елементи", - написав Бутусов, зазначивши, що робота українських експертів триває.

Читайте також: Заява іранської влади підтвердила версію СБУ, що український літак був збитий ЗРК, - Баканов

Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 01
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 02
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 03
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 04
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 05
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 06
Деталі корпусу українського Боїнга пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК Тор 07

Читайте також: Ні на секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною кастрофи, - президент МАУ Дихне

Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169355
 
 
 Топ коментарі
 
Ну як же.. Масове вбивство і без кацапів ?
Такого не буває..
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Любая проблема в мире исходит из паРаши... 🥴☠️
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Ну як же.. Масове вбивство і без кацапів ?
Такого не буває..
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вашим находкам цены бы не было вчера... сегодня это похоже более на подтявкивание
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Не надо. Два дня всего исследуют. Голландцы MH17 исследовали месяц, чтобы разобраться.
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Та ну нах. Ещё вспомни сколько расследуют катастрофу с бортом Качинского.
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Голландцы MH17 исследовали месяц, чтобы разобраться.

А РФ извинилась и отдала виновников?
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Не хами. Без этих людей и признания в убийстве бы не было. Ушли бы в неосознанку, как и ипанутое кацапьё.
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Без заяв Трюдо і Трампа не було б зізнання іранців. А цих "експертів" навіть не пускали до обстеження ні місця катастрофи, ні до зібраних уламків.
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Ну Трюдо еще можно поверить, а вот заявы блеющего рыжего трамплина ни в какие рамки не влазят.
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Проте Іран зараз Трампа боїться. І з затягуванням визнання збиття літака збільшувалась імовірність того, що аятолу покарають усіма карами за "нєсознанку".
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Так сегодня и получилось потому что вчера нашли и козодёры поняли что уже не отвертятся!
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Признание произошло благодаря усилиям 5 западных стран. Если бы ни это - до сих пор бы трындели что не подтверждено. И улики бы уже припрятали по указке таежных друзей
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Верно! При чём всё это стало возможным благодаря хорошей современной технической базе у этих развитых стран, то есть спутники, радары и прочее. У Украины этого нет, посему, если бы не помощь этих стран, то Зеля и Ко сопли жевали бы до скончания веков. А учитывая патологическую и врождённую жадность власть имущих, уверен, по концове приняли бы пару чемоданов зелени от персов и спустили дело на тормозах.
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я думаю, що знайшли випадково. Випадково, тому що інші деталі, пошкоджені ракетою, відсутні. Тобто, приховані в іншому місці. А цей кусок металу іранці недогледіли і звалили в загальну купу. Де наші і знайшли.
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Deodar Revolution

иногда лучше жевать ...
не умничай эгсперт-скорострел ))) Деталі корпусу українського "Боїнга" пробиті вражаючими елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор" - Цензор.НЕТ 3571
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заступил на вахту, портянка? от тебя гуталином за км слышно
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заступил на вахту, портянка? от тебя гуталином за км слышно

Народ на полном пансионе от Вована и Барыги...
Для полной картины не хватает "видного" политика Царева и "писателя" Прилепина...
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"Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку.Источник: https://censor.net.ua/n3169352"
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Любая проблема в мире исходит из паРаши... 🥴☠️
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Кацапская ********* уничтожила уже четыре пассажирских самолёта.
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Ну если есть чем и не страшно - попробуй бомбить кацапов.
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Ще раз питаю. Ти кацап? Тебе бомбить? Чи борошна перекладу не дають відповісти влучно, як постріл з цибулі? Чи шлюб мозку не дає тобі змоги правильно зрозуміти написане мною?
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цей випадок красномовно продемонстрував, що іранським ісламо-фошиздам далеко до російських фашисто-фашистів
їм навіть на 3 дні не вистачило відмазок
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слабоваты...
опыта нет плеваться и громко орать - где ваши доказательства...ихтамнет и нестояло!
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Не Вася.Тут скорее наоборот.Все быстро просчитали и сделали правильные выводы.Понимают,что не на острове живут
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и тем не менее..рашка б до смерти орала что не приделах и ваще не понимает о чем это
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и тем не менее..рашка б до смерти орала что не приделах и ваще не понимает о чем это

Та да, а потом бы стращала,что солдаты РФ будут мыть ноги в Индийском океане...
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я говорил - не знаю как..но рашкин пятак...по любэ должен вылезть..вот просто смердит рашей
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там еще и оператор из их там нетов , наверняка сидел.
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с новым годом зедерьмо поздравило своего духовного наставника.
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Это игра Осла Оманского в стиле 95 квартала
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подавайте в суд и не забудьте вспомнить кто спонсор, а может и исполнитель убийства.
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Думаю якби особовий склад стрілюнів був кацапський іранці віднєкувались би до кінця світу
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Военные советники и наводчики кто они? Кто союзник Ирана? Кто поставлял в Иран ЗРК "Тор"? Ответ один - парашостан. С кем встречался припрезедент Осел Оманский? Кто курирует МИД Украины? Ответ другой агенты парашостана
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Вся нечисть расползается по планете из Кремля, ставки дьявола. Ботоксный главбес рулит.
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Хyцлo це наслідок.
Не було б його кацапи обрали би щось ще подібне.
Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.
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Вони ж хочуть собі в вожді тільки маньяків нашеталт Ульянова, Джугашвілі, *****.

Золотого Тамерлана онучата голі...
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Зеленському збрехати як два пальці об асфальт ((
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Зеленському збрехати як два пальці об асфальт ((

Но Барыга - кристальной чистоты человек!...
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Когось із впасажирів вирішили не випускати з країни. Ось і весь секрет полішинеля. Можливо скоро дізнаємося. Хтось з освітою в галузі ядерної фізики наприклад?
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а пам'ятаєте, як батько українського олігархату Кучма взяв на Україну провину за збиття арм'янського літака?
а вибрала його та сама малороська біомаса, що і Януковича, і бубочку
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На данный момент точно известно, что паРашкинские "Тор" и "Бук" способны сбивать пассажирские лайнеры...
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****** это гандон рухани.
какая ошибка?? самолет пассажирский он сигнал об этом падает для пво и ракет.
иранцев на хер с украины. разорвать отношения с этими подонками.
людей убили только из за прихоти отомстить трампу.
это они канадцев убили в ответ. но трамп это проглотит. да и мы тоже.
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Иран всунул нож в спину кремлю признав вину. Кто то сомневается что за пультами росийских ПВО сидели росийские инструктора и ихтамнеты?
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Теперь за ТОР-ами очередь стоять будет. Шутка ли с одной ракеты целый Боинг в труху.
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Займи лаптекопытный очередь к проктологу ,там твои мозги ,может прочистит...
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Зачем выкладывают фото члены экипажа
Ведь за ними легко тогда проследить, можно завербовать, или использовать втёмную
По фоткам легко создать социо портрет, и человек как на ладони
Кто знает что у кого в голове
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думаешь єто военная тайна фото єкипажа ?
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для шизиков да, для спец служб нет
По лайкам и друзья можно всю картину собрать практически любому
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А в особенности поражает теория о вербовке мёртвого человека. Курить переставай.
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где я написал о мёртвом человеке. Выходит экипаж, ты его сфоткал, и нашёл сразу в интернете кто есть кто, в каких гостиницах останавливаются и всё остальное. Спорный стрём, но трагедии наводят на разные мысли. Лучше пепепздеть
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Давай уточним, о фото какого экипажа ты ведешь речь? "Зачем выкладывают фото члены экипажа".
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Без Рферии в таких делах "некуда", они же и Турцию снабдили своими "ПВОее". ( ну это уже совсем другая история)
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Куршавельський баканов, підкреслив, що вони вважають, що помилка була не в "автоматичній системі" комплекса, це людський фактор. О як! Бо, якщо буде доведено "автоматичну помилку", то кацапам доведеться заплатити силу силенну грошей і за збитий Боінг, і за неякісний товар. Плюс, іміджеві втрати. Величезні. Знову зелені кацапів вигороджують
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Теперь будет следствие и будут подыматься данные от момента выпуска ракеты до ее пуска и поражения цели.Не зря фрау Меркель к карлику в понедельник летит.Два самолета за 6 лет это уже перебор.
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"Велікій Пу" примусив зізнатись у збитті літака, якщо б так не зробив світова спільнота накопала б, що ракету запускав підрозділ ВС РФ який заблукав у Ірані.
НА це був скерований Зебеня радниками Пу, ось чому він "клеїв блазня", хоча чому клеїв.

Він ще не придумав де був і як дістався України з Оману.
А саме головне що робив у Омані і чому там був у цей же час борт з РФії
Шпигунська історія якась .
"Студент - Міхаличу, як Юстас Алексу".
Замість "Слава Україні"
треба говорити "люди будьте уважні Україна у небезпеці!!!!!!!"
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Не, эти иранцы - какие-то недолугие! С расийских братьев не смогли взять пример - те все детали с пробоинами вырезали и уничтожили прежде чем комиссии передавать!
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Достаточно было увидеть кабину..... Что эксперты там делали пару дней?
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Ну, потому и признали, что ХРЕН спрячешь такое, конечно. Как и с малайским тоже... решето из фюзеляжа
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Тільки кацапська зброя не може відрізнити ракету від пасажирского літака.
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---- ни.........я !!!! это от горящего мотора и от ПРОПЕЛЛЕРА дырки !!!! с какой скоростью он крутится ????? вот и дырок НАДЕЛАЛ !!!
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фанатики очікували відповідь за обстріл ам.баз,
і щоб підставити і звинуватити Трампа, вбили цивільний борт,
їх було багато на вибір.
Вибрали літак країни, наближеної до Штатів.
Але Трамп просто не відповів, зупинив ескалацію..

почерк кдбешний
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