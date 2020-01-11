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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) МАУ (88)

 Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні "Боїнга"

Учора майже добу експерти української комісії в Тегерані розбиралися у звезених на майданчик фрагментах літака для якнайшвидшого встановлення причин авіакатастрофи.

Джерело в державній комісії розповіло Цензор.НЕТ про перебіг робіт:

"Вчора ми прослухали записи однієї чорної скриньки. У ній записано переговори пілотів із диспетчерським центром Тегерану. Стандартний радіообмін. Диспетчер дає команду вийти на ешелон 2500 метрів і прощається, командир корабля спокійно спілкується. Важливо було зрозуміти одне: жодних несправностей не було, екіпаж нічого не турбувало, диспетчер не попереджав про повітряну загрозу і про початок бойових дій. Після останньої команди запис обривається. Більше не було нічого. Жодних спроб вийти на зв'язок, жодних переговорів.

Найповніша інформація про політ має бути в другій чорній скринці. Але нам її обіцяли надати сьогодні, будемо дивитися вже разом із канадськими експертами. Вони прилетять зі своєю апаратурою.

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Ми взялися за відновлення фрагментів літака. Треба було визначити, як ці шматки металу, звалені у величезну купу, мають бути пов'язані між собою.

Інтрига зберігалася допізна. Річ у тому, що жодних пошкоджень на більшості деталей літака не було. Не було вибуху і пожежі ні в двигунах, ні на крилах. Не відкидаємо, що літак міг падати практично цілим. Не впадали в очі, на відміну від останків "Боїнга" МН-17, будь-які відразу помітні сліди ураження бойовими елементами на фюзеляжі і крилах. Багато пошкоджень на корпусі. Це результат падіння. Але після викладення всіх фрагментів літака стало очевидно, що не вистачає нижньої частини кабіни літака.

Серед уламків вдалося ідентифікувати фрагменти верхньої частини кабіни. І тут нарешті - знахідка. Приблизно о 22:00. На фрагменті кабіни ми виявили пробоїни вражаючих елементів бойової частини ракети, які прошили обшивку. Ми знайшли! У нас вперше з'явилися прямі докази в цій справі, які давали можливість довести, що стало причиною загибелі літака. Для нас це був переломний момент.

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Отже, ось що тепер ми розуміємо: російська зенітна ракета "Тор" вразила лайнер у нижню передню частину фюзеляжу, прямо під кабіною пілотів; пряме влучання - і кабіна спалахнула зсередини. Миттєво відключився транспондер літака, який подає сигнали про політ, миттєво зник зв'язок.

Наразі немає даних про те, чи одна, чи дві ракети заподіяли такі пошкодження. Не відкидаємо, що друга ракета також вразила фюзеляж знизу близько до першої. Але все це ще належить уточнити.

Ми продовжуємо роботу з викладення фрагментів літака до повного збору всіх уцілілих деталей.

Ми розраховуємо, що вже сьогодні отримаємо доступ до всіх даних об'єктивного контролю.

Щодо співпраці з іранськими колегами, то у нас складається враження, що ті, хто з нами контактує, щиро хочуть допомогти і самі розібратися, загалом проблем немає. Будемо сподіватися, що такий настрій і ділові контакти у нас збережуться і тепер".

Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні Боїнга 01
Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні Боїнга 02
Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні Боїнга 03
Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні Боїнга 04
Українські експерти в Тегерані виявили фрагменти пробоїн від вибуху зенітної ракети в кабіні Боїнга 05

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Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169352
 
 
 Топ коментарі
 
как только Иран признался, так сразу и обнаружили. а до этого и бульдозеры в упор не видели. мЭлЬкЫе наверно Украинские эксперты в Тегеране обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты в кабине "Боинга" - Цензор.НЕТ 6937
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Наоборот - после признания Ираном - наши эксперты резко прозрели. А Иран признал после заявлений США, Канады, Австралии и других стран.
Просто зекоМанда - сборище бесхребетных любителей анала.
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ИРАН СБИЛ САМОЛЁТ МАУ ПО ПРОСЬБЕ КРЕМЛЯ

...У политиков Ирана есть три базовых варианта с несколькими ответвлениями.

Первый, - согласиться с описанной схемой Трампа о случайно сбитом самолёте со всеми вытекающими из этого последствиями.

Второй, - ничего не признавать и ничего не менять. В этом случае Иран ещё больше погрузится в состояние жёсткой конфронтации и не только с США. Итогом тогда будет не плавная, а жёсткая трансформация режима и, возможно, распад Ирана.

Третий, - объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте. Для Тегерана третий вариант может оказаться самым оптимальным, - трансформации режима ему и в этом случае не избежать, но честности сопутствует вознаграждение. Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи....
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в самолете, если ты не в курсе, вместе с президентом.
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Я в курсе. Еще раз, я говорю о конкретном случае. Зачем ты мне сунешь аварию под Смоленском, где Россия, если была причастна, уничтожила все улики? Мне это не интересно!
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по твоему, сейчас если бы сторона была заинтересована и на ее территории случилось, уничтожить улики было бы проще простого, они отличаются от нас, тем что отвечают за свои слова, и это выше чем призрачный суд через десятилетия.
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Я уверен, что будет добровольная компенсация. Но по-мимо материальных, есть моральные, политические и т.п. обязательства. Для них, в том числе, и нужен суд.
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Ракеты по всей видимости было две. Об этом и разведка США сказала. После первого попадания пропала связь. Второе попадание заснял местный житель на телефон. Фотографии с повреждениями в первый же день гуляли по сети. Это точно эксперты?
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С теми фотографиями не так просто. Bellingcat заявил, что большинство "пробоин" это просто куски грязи, которые просто так выглядят на фотографии.
И на фотографиях были фрагменты крыла. А наши говорят о днище под кабиной.
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Куски грязи на летящем самолёте?.. Да, уж...
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Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/news/3169355/detali_korpusa_ukrainskogo_boinga_probitye_porajayuschimi_elementami_rossiyiskoyi_rakety_9m330_zrk_tor

Когда тебя воспитатель устанет бить по голове, продолжай сам, если куски грязи опровергают факты пробития корпуса ракетой.
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Речь шла о фотографиях опубликованных два дня назад. Ты совсем тормоз?
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Речь идёт о том, что наличие кусков грязи не опровергают и не ставят под сомнение наличие пробоин от ракеты. Только для зебов "наличие кусков грязи" является на порядки более важным, чем наличие пробоин для оправдания заявлений Вислюка Оманского.
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Сегодняшних нет. Потому что это действительно отверстия.
А речь шла об этом.
https://twitter.com/N_Waters89/status/1214904562689163267
Низкое разрешение слева -- дырки, мамой клянусь.
Кликни на высокое разрешение справа -- это камешки.
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Ты свои посты читаешь о большинстве, при котором есть и меньшинство, или только пишешь?
Я не собираюсь обсуждать куски грязи, т.к. есть пробоины, а это действительно важно, в отличие от кусков грязи..
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Если ракеты было две что скорей всего так и есть то всё сходится. Первая ракета попадает в днище кабины от чего пропадает связь. Самолёт продолжает лететь дальше и в него попадает вторая ракета. Попадание которое мы видели на видео. Там уже самолёт без связи и без маячка. Эти ракеты не пробивают корпус они взрывается возле цели. Ну и знающие люди писали что Тор стреляет парами, один боевой второй контрольный. Цель к тому же была крупной.
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Тор действительно стреляет парами. Цель не должна быть такой крупной. Тор ведь еще и противоракетная система.
И точно же стреляет, зараза.
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Грустный сарказм или дебилизм? Гражданское ВС - достойная цель для комплекса ПВО?
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Грустно это. А вообще это обсуждение ТТХ.
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В гражданского и с рогатки можно попасть.
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А на четвертые сутки, Зоркий глаз увидел, что в камере одной стены нет.
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ну после "признания- заявления" уже можно.... - "принципиальная" позиция приспособленцев флюгеров....- канада-амеры- австралия об этом заявили в первые часы...
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вже є навіть реконструкція атаки 2 ракетами комплекса ППО "Тор", яку вчора показали по ТВ в США.
Саме в цей час дристайкін мичав на прес-конференції про "недостатність інформації щодо збиття літака Іраном".
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Як по команді, Матір Божа яка це гидота ця політика, особливо у якій задіяні українські "фахівці"...
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А "експерти" в курсі, що ці пробоїни було видно на перших же фото і відео з місця падіння? І ще, вони в курсі, що Іранія признала вину і що їхні "експертиза" тепер просто не потрібна?
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Спроси у кацапов, они тоже выкладывали фото и реконструкции по м-17.
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Багато питань залишається:
- чому наше посольство виступило із заявою, що повністю виключається версія про теракт і збиття ракетою?
- чому наш літак затримали на більш ніж годину, не давали дозвіл на зліт?
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потому, что сначала разведки их полностью успокоили, что не ракета, а почему - скоро должно было состояться заявление Трампа о ракетной атаке ирана по базам, там жертв не было, тут были и Трамп бы себя неуютно чувствовал когда потом объяснял ненападение Америки на иран
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Це жах!Справжній ад,пережили ті,хто находився в самольоті.Земля ім пухом!Як же сумно,коли гинуть найкращі Украінські пілоти,і просто Украінці,які і так потерпають 6-й рік,від агресивноі війни кремлядськоі банди.Це чудовисько, хубло,ще висловлювало "співчуття"зеленському.От де цинічна,кровава мразина,яка вбила 15.000 Украінців,і продовжує це робити.Дуже,дуже сумно!
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А как на счет версии, что сбит именно украинский самолет, а ни какой другой.. ( случайность, ну вряд ли, это аэропорт столицы и вот именно попали в наш самолет.) А если спецслужбы Ирана и руководство одной "северной страны" решили провести спец операцию ( типа подрыва домов в своей стране для развязывания войны в одном горном регионе). Итак по полочкам. Иран решил нанести удар возмездия по базам США, и пусть они носили как оказалось больше постановочный характер, но факт все таки был.. без жертв кстати. ( таким образом Иран чист как новорожденный младенец). И тут две страны ждали что США даст ответку, пусть тоже театральную.., ну пару пусков в строну Ирана.. А тут опа на " кто то" сбивает украинский самолет.. На разбирательства может уйти уйма времени, а в такой закрытой стране как Иран и десятилетия. А пока все повесить на США и пусть доказывает обратное. А тут скоро " как то случайно" РФ нужно в Гааге держать ответ за сбитый ( тоже кстати украинский самолет над Донбассом).. А тут вот такой "нежданчик"... Но теперь официальная версия, что самолет сбит из за трагической "случайности", хотя РФ уже заявляла что иранские ПВО пытались сбить несуществующий американский дрон и т.д.
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похоже на ритуальную жертву, не утверждаю, но большая часть пассажиров нашего рейса была мусульмане إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ , а самолет с экипажем европейской страны, мог быть выбран для большего резонанса в мире.
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Колись спостерігав на перехресті стукнулись два авто.
Приїхали ГАЙци, давай фоткати, міряти, нюхати воділ.
Через деякий час підїхала крута тачка, зупинилась посеред дороги і з тієї вивалив РІШАЛО. Пройшовся навколо травмованих авто, поглянув на смугу гальмівну і ткнув пальцем в одного з водіїв - ТИ ВИНЕН. ГАЙци зразу зникли, а воділи все зрозуміли. Приїхали евакуатори і справа вирішена.
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Все просто чел много разбирал аварий и делал расчеты и проводил на компе.
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Самое удивительное:
"По сотрудничеству с иранскими коллегами - у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь".
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Кстати на фотках следы бульдозера явно.А говорили,что не было такого
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