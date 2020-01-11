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 Заява іранської влади підтвердила версію СБУ, що український літак був збитий ЗРК, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що іранська влада підтвердили першу версію СБУ щодо причин катастрофи літака МАУ рейсу PS 752.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи - роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ні на секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною кастрофи, - президент МАУ Дихне

Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169350
 
 
 Топ коментарі
 
Вылезло чучело. Оно там в Куршавеле версии "отрабатывало" Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 8334
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Даже не вздумайте пускать зелебобу оманского на територию атомной станции, а то будет второй Чернобыль!!!! Заявление иранских властей подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК, - Баканов - Цензор.НЕТ 3913
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Просто жах...якась чорна вдовиця завелась...(куди не гляне-всюди катавасія-то імпічмент,то боїнг....кругом молоко кисне)султан Оману Кабус бен аль-Саїд. .. помер (тут не могло бути ніякого ..на блюдцеві...)
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Може б краще до Росії поїхав , а не до Оману ?
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Фух ! Ну наконец-то, сам Иран признал что это ракета ! Значит версия Бакланова совпадает ! А если - бы Иран отрицал пуск ракеты , версии у него до сих пор было бы две ?Весь мир говорил что это ракета, кроме Ирана и Кремля. Как-то по малански , ну да, кто-же рулит...
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Вася Бакланов, уже даже украинские дети в песочнице второй день вполне квалифицированно делают заключения о катастрофе, а ты, кур-щупалец штопаный, только на третий день раздуплилось о чём-то, продемонстрировав полную профнепригодность, как глава СБ УКРАИНЫ, а значит полностью удовлетворяющий зелёную Ылиту, как проФФесионал..
возможно, спустя какое-то время, всей вашей зекоманде награды и вручат, только, скорее всего, это будут представители Мокши..
73%-ные зебилы, не забывайте - всё происходящее - это, и ваши тоже, антиукраинские зашквары.. дебилы, ***
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Баканов ліпить дурню. Непрофесійно і жалюгідно. "Була в них така версія"..."ми так і думалі".
У цьому випадку краще мовчати. Обмежуй свого язика: "есперти продовжують роботу", "вимагаємо офіційних вибачень і врегулювання питань компенсації з боку влади Ірану", вислови співчуття родинам загиблих. Так ні, пнеться надати своїй персоні ваги: "Підтвердили нашу версію...".
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Оно хоть понимает, каким ничтожеством выглядит?
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Слышь ты урод! Чужие заслуги себе не присваивай!
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"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме"

А если он был в автоматическом режиме, тогда выходит виноват сам комплекс, и не рукожопые идиоты-разработчики ПО для него
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Цинізм, тупість, безпорадність та нікчемність ціх бовдурів і нездар зашкалює.
73% зелебобіків, ви цього хотіли, тоді ви точно такі.
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