 Заява іранської влади підтвердила версію СБУ, що український літак був збитий ЗРК, - Баканов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи - роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.