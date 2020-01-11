 Ні на секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною кастрофи, - президент МАУ Дихне

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент МАУ Євген Дихне написав на сторінці у фейсбуці в суботу вранці.
"Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", - написав президент МАУ.
Він також подякував за підтримку тим, хто поділяв цю позицію. "Спасибі всім тим, хто думає та аналізує, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці та дівчата. Найкращі", - додав Дихне.
Як повідомлялось, у суботу вранці Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
"Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав Рухані в суботу у твітері.
"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей", - зазначив президент Ірану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Но никто не отменял расследования и официальных выводов. Они и будут являться основными доказательствами. Заявления США, Канады, Австралии, Великобритании к делу не "пришьешь". Так понятно.
Луиза Чкалова @4kalova_luiza 8 минут назад
Ахаха. "Черный ящик МАУ расшифруют во Франции" А Франция каким боком? Очень сильно Ирану удружить хочет?
Гаишник достаёт алкотестер и спрашивает другого: дыхне или не дыхне
Водитель дайте права. Водитель даёт права. Гаишник читает: Дыхне
Шо то є кастрофа?
А это чистый воды популизм и пиар с его стороны
Ведь умный человек знает, что авиация, это международные нормы, проверки, ТО и т.д. которые и так всегда проводятся с подробными отчётами.. иначе наши самолёты никуда б не пускали.. такой вот преЗЕдент у нас..
1) Пяток Воздух - Земля ракет убивают две машины в Богдаде в районе международного аэропорта и аэропорт, полеты не становлены. Все ок!
2) 20-30 Балистических ракет стартуют и летят из Ирана в Ирак по базам США , но МАУ летит в это время в этом районе навстречу в Тегеран (???) с пассажирами. Где руководство МАУ ?? Где запрет на полеты?
3) В момент когда Иран ожидает ответку МАУ взлетает обратно с пассажирами навстречу ожидаемой ответке.
Почему Иран не закрыл воздушное пространство, а авиакомпании не прекратили полеты в зоне вооруженного ракетного конфликта?