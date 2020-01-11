 Польоти українських літаків до Ірану й Іраку заборонено до кінця розслідування, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час пресбрифінгу в Офісі президента України в п'ятницю сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
"Ми до кінця розслідування заборонили нашим національним перевізникам здійснювати польоти в Іран та Ірак", - сказав він.
Водночас міністр пояснив, що ця заборона не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану, оскільки вони все ще можуть скористатися послугами інших авіаліній.
"Ми не можемо закрити небо над чужою територією. Ми можемо це зробити тільки над нашою, ми це називаємо забороною нашим авіалініям здійснювати польоти до цієї точки. Водночас це навіть не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану. Ми хотіли уникнути цієї помилки. З'являється безліч повідомлень, що Україна не дозволяє... Ми рекомендуємо зараз не здійснювати польотів. Якщо є необхідність, зокрема сімейна, людина бере і їде. Для цього є інші авіалінії, які літають спокійно до Тегерану", - пояснив Пристайко.
Як повідомлялося, 9 грудня Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі Ірану та Іраку після падіння літака Міжнародних авіаліній України (МАУ), повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Розпочинаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПАТ "Міжнародні авіалінії України". Також буде проведено додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці у середу.
За його словами, ця заборона на перельоти розпочинається опівночі 9 січня 2020 року. Вона поширюється на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні.
Крім того, Гончарук повідомив, що вже розпочинається позапланова перевірка літаків Міжнародних авіаліній України.
У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.
А чому раніше не заборонили ?
Всі були зайняті відпочинком ?
Через багато років ми дізнаємося, що насправді Зеленський не має аналогів в світі, тому що він не людина, а надсекретний бойовий корабель, закладений у радянські часи на Чорноморському Суднобудівному Заводі. Або робот-андроїд з "Зарі-Машпроекту".
Як "Адмірал Кузнєцов", кароч, або як ракетний крейсер "Україна". З аналогічними бойовими якостями до саботажу і проклять.
Головною помилкою росіян стосовно Адмірала Кузнєцова було сприймати його, як бойовий корабель, а не як кару небесну.
У нас стосовно Зеленського така сама проблема. Ми все ще сприймаємо його, як президента, а не як кару небесну.
Alex Noinets
Я не спец в магии, но вот тут задумался. Кажется только после визита в Эстонию, в этой прекрасной стране ничего не случилось. То ли потому что она наш искренний союзник (ударение на слове искренний), то ли смертоносную силу зеленского можно обезвредить откровенным троллингом. Велосипед в данном случае сработал как оберег.
Если зеленский съездит в маскву на день пабедабесия и зажмурит в итоге *****, то я прощу ему всьо и стану поклоняться как божеству хаоса.
Vadim Collins
Расследование может длится и год и два и пять и десять