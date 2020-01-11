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Все про:авіація (469) Іран (308) Пристайко (323)

 Польоти українських літаків до Ірану й Іраку заборонено до кінця розслідування, - Пристайко

До кінця розслідування катастрофи лайнера Міжнародних авіаліній України (МАУ) в Ірані національним перевізникам України заборонено здійснювати польоти в Іран та Ірак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час пресбрифінгу в Офісі президента України в п'ятницю сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми до кінця розслідування заборонили нашим національним перевізникам здійснювати польоти в Іран та Ірак", - сказав він.

Водночас міністр пояснив, що ця заборона не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану, оскільки вони все ще можуть скористатися послугами інших авіаліній.

"Ми не можемо закрити небо над чужою територією. Ми можемо це зробити тільки над нашою, ми це називаємо забороною нашим авіалініям здійснювати польоти до цієї точки. Водночас це навіть не означає, що українські громадяни не можуть дістатися до Ірану. Ми хотіли уникнути цієї помилки. З'являється безліч повідомлень, що Україна не дозволяє... Ми рекомендуємо зараз не здійснювати польотів. Якщо є необхідність, зокрема сімейна, людина бере і їде. Для цього є інші авіалінії, які літають спокійно до Тегерану", - пояснив Пристайко.

Читайте також: Українські експерти, які перебувають на місці катастрофи літака в Ірані, не підтверджують інформацію про використання бульдозерів, - Пристайко

Як повідомлялося, 9 грудня Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі  Ірану та Іраку після падіння літака Міжнародних авіаліній України (МАУ), повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Розпочинаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПАТ "Міжнародні авіалінії України". Також буде проведено додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав Гончарук на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

За його словами, ця заборона на перельоти розпочинається опівночі 9 січня 2020 року. Вона поширюється на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні.

Крім того, Гончарук повідомив, що вже розпочинається позапланова перевірка літаків Міжнародних авіаліній України.

У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

Читайте також: Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169347
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нарешті !
А чому раніше не заборонили ?
Всі були зайняті відпочинком ?
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Можно, снаряд два раза в один и тот же самолет не попадает , ой, то в воронку одну и туже не попадает) Хотя, какая разница?
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Та ладно, признали же вину, что сбили - теперь можно летать, хуже не будет Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8298
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Ну нарешті !
А чому раніше не заборонили ?
Всі були зайняті відпочинком ?
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Так в Дубай и прочие города тоже летать стремно теперь.
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Віслюк апокаліпсису

Через багато років ми дізнаємося, що насправді Зеленський не має аналогів в світі, тому що він не людина, а надсекретний бойовий корабель, закладений у радянські часи на Чорноморському Суднобудівному Заводі. Або робот-андроїд з "Зарі-Машпроекту".
Як "Адмірал Кузнєцов", кароч, або як ракетний крейсер "Україна". З аналогічними бойовими якостями до саботажу і проклять.
Головною помилкою росіян стосовно Адмірала Кузнєцова було сприймати його, як бойовий корабель, а не як кару небесну.
У нас стосовно Зеленського така сама проблема. Ми все ще сприймаємо його, як президента, а не як кару небесну.
Alex Noinets

Я не спец в магии, но вот тут задумался. Кажется только после визита в Эстонию, в этой прекрасной стране ничего не случилось. То ли потому что она наш искренний союзник (ударение на слове искренний), то ли смертоносную силу зеленского можно обезвредить откровенным троллингом. Велосипед в данном случае сработал как оберег.
Если зеленский съездит в маскву на день пабедабесия и зажмурит в итоге *****, то я прощу ему всьо и стану поклоняться как божеству хаоса.
Vadim Collins
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Пристайко, ты хоть понял, что сам сказал? Расследование может длиться еще год.
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Мямля Оманская и его кликка сегодня грозые как никогда!
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Понабрали зебилов по объявлениям.
Расследование может длится и год и два и пять и десять
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вислюк отдыхает, а самолет сбивают, на донбассе гибнут военные.
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Богуслаев поддерживает наступательные ресурсы Мацквы в рабочем состоянии.являясь монополистом в ремонте газотурбинного оборудования в военной сфере Орды.За 6 лет ему не пришили измены.
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Ранее он говорил что обломки самолёта не убирают бульдозером и место падениния надёжно охраняется. Звездобол короче ! 😕
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Султан Омана помер, необходимо и туда запретить полеты, потому что преемника нет, возможны разные перемены вплоть до переворота, работайте хоть в чем то на опережение.
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тю...они советы союзников Украины после третьего напоминания начинают всего лишь выслушивать.а уж шоб начать делать....

Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 621
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вопрос только вот в чем ! кто будет возмещать убытки игарьвалеричу Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2749 за чей счет вот это вот все!
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Пристайкин.., твои же подчинённые в Иране квакали через час после падения, что это тех.неисправность..., сборище дилетантов, вместе с министром.
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Не впускайте с отдыха этих "государственных мужей"
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А, чуть раньше запретить нельзя было...!? Пристайко, из тебя министр.., как из Зели президент.
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"Просо нужно перестать....... летать" ( Зеленский В.)
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Мали бути заборонені після ліквідації Сулеймані, зебіли пальцем зроблені...
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Этот пристайко или идиот, или... идиот с рождения.
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