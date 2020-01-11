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 Катастрофа літака МАУ в Ірані: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян - не 63, а 57 осіб

Канадська влада уточнили кількість загиблих громадян своєї країни під час трагедії рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в Ірані - не 63, а 57 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в п'ятницю заявив глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань.

"Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом на цьому рейсі було 138 пасажирів, які прямували в Канаду. З Києва, після прибуття з Тегерана, вони мали були вилетіти в Торонто.

Як повідомлялося, в четвер прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно зі свідченнями і даними розвідки, український літак в Ірані було збито зенітною ракетою. Чиновник зазначив, що це сталося, найімовірніше, випадково.

У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

Читайте також: Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169345
 
 
 Топ коментарі
 
Как бы сказал зеленский: "какая разница?" Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада уточнила число своих погибших граждан - не 63, а 57 человек - Цензор.НЕТ 3218
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А что будем делать с идиотами из посольства Украины в Иране которые быстрее всех обвинили Украину в этой катастрофе??!!
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Когда государственник - премьер Канады говорил о вине Ирана, наш сцыкун с оглядкой на Путина просил Трюду "не спекулировать"
Как же стыдно, что у руля Украины такой президент... такое чувство было при Януковиче, хотя сегодня ещё немного противней от осознания того,что за этого "самого влиятельного" голосовали и на западной Украине, безмозглые любители сериалов
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Как бы сказал тупой Пристайко "к счастью всего-лишь 57 а не 63".
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он еще промямлил что нет никаких доказательств что Боинг сбили
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А что будем делать с идиотами из посольства Украины в Иране которые быстрее всех обвинили Украину в этой катастрофе??!!
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Оставить в Иране, пусть добираются домой на перекладных
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Слишком быстро Иран признался! Похоже, что ракетной установкой, сбившей украинский Боинг, управляли россияне. РФ вынуждена была подставить Иран. Русских ракетчиков отправят домой, потом найдут иранского стрелочника, осудят и казнят.
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ракетами управляли с учений в крыму где присутствовало само хйло
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Далекувато, аднака. Швидше за все там були іхтамнети.
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сейчас можно запустить любое изделие через спутник сделанное тобою с любой точки земли
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а бубочка оманский барыга и мародер делающий бизнес на крови хоть знает точное число украинцев или ему сейчас не до этого
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Когда государственник - премьер Канады говорил о вине Ирана, наш сцыкун с оглядкой на Путина просил Трюду "не спекулировать"
Как же стыдно, что у руля Украины такой президент... такое чувство было при Януковиче, хотя сегодня ещё немного противней от осознания того,что за этого "самого влиятельного" голосовали и на западной Украине, безмозглые любители сериалов
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Янукович по сравнению с зелибобой эталон порядочного человека
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и интеллектуала, очаровывающего изысканной вежливостью...
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Еті казльі мєшают нам жіть! (Зек єнакуєвський)
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и тем не менее... зачитывался Анной Ахметовой )))
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Як сказав Пристайко, міністр закордонних справ та неабиякий дипломат - нащастя загинуло лише 11 українців. Решта то таке..
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А міг би взагалі сказати, що загинули лише двоє, пілоти не рахуються, бо вони кожен день ризикують вилітаючи у небо
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мда..... росіяни явно не вміють навіть свій металобрухт обслуговувати... Думаю Ірану більше не треба росіян з таким обладнанням на свою територію впускати...
Росія плати компенсацію Ірану за іміджеві втрати!!!
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Щирі співчуття народу Канади і щира подяка Державі Канада і іншим -за примус до зізнання в злочині- і без " діалогу"
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на лента сру новый вброс Самолет был захвачен и летел курсом на ядерные объекты Ирана ждем продолжения
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Самальот набілі трупамі і атправілі на таран?
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А вот как кацапня реагирует на это событие...
Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада уточнила число своих погибших граждан - не 63, а 57 человек - Цензор.НЕТ 7179
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Твари... дохнуть будут , никто не пожалеет
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Где борьба с российской пропагандой
Цензор заполонили рашистские троли.
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Хто не хвалить Нелоха Оманійського, той рашистський троль.
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