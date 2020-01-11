 Катастрофа літака МАУ в Ірані: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян - не 63, а 57 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в п'ятницю заявив глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань.
"Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом на цьому рейсі було 138 пасажирів, які прямували в Канаду. З Києва, після прибуття з Тегерана, вони мали були вилетіти в Торонто.
Як повідомлялося, в четвер прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно зі свідченнями і даними розвідки, український літак в Ірані було збито зенітною ракетою. Чиновник зазначив, що це сталося, найімовірніше, випадково.
У суботу вранці офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але зовсім випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.
Как же стыдно, что у руля Украины такой президент... такое чувство было при Януковиче, хотя сегодня ещё немного противней от осознания того,что за этого "самого влиятельного" голосовали и на западной Украине, безмозглые любители сериалов
Росія плати компенсацію Ірану за іміджеві втрати!!!
Цензор заполонили рашистские троли.