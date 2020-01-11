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Все про:дипломатія (400) Іран (308) Яременко Богдан (97)

 Яременко - послу Ірану: "Якось негарно виходить: визнаємо ненавмисне вбивство українців у заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною"

Посол Ірану в Україні має вшанувати жертв аварії літака МАУ в Тегерані і попросити вибачення у родин загиблих українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Вчора посол Ірану в Україні на одному з телеканалів не знайшов кращого заняття, ніж емоційно аналізувати мої пости у ФБ.

Сподіваюся, що сьогодні шановний колега сходить у всі телеканали України, щоб вшанувати жертв і попросити вибачення у родин загиблих українців.

А то якось негарно виходить: визнаємо ненавмисне вбивство українців у заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною.

Одним словом, якщо послу Ірану потрібні інші поради, як краще і ефективніше провести час в Україні, готовий йому допомогти. Можу і постами у ФБ", - написав він.

Читайте також: Іран визнав, що збив літак МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Президент Ірану Рухані попросив вибачення за збитий літак МАУ: "Непрощенна помилка"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169344
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что с вами ЗЕбильными клоунами никто не считается - вы политическое отребье!
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Некрасиво получается в рабочее время проституток на вечер выбирать на рабочем месте...
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В некоторой степени с вами согласен... Но только хотелось бы что бы вы отметили и "реакцию" и "заявления" самой заинтересованной стороны (Украины ).. Не кажется что с реакцией и анализом происшедшего ( в отличии от многих стран Запада) мы "запізнилися". Не то что бы сразу обвинить Иран, но после сообщения ряда стран ставить эту версию приоритетной, а не внятно блеять. Вот и сообщили "первым" те кто это и так уже знал и признал как факт.
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Это соплежуйство "как-то некрасиво получается" напоминает монолог Леонова из Обыкновенного чуда - "Когда при нём душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдётся"
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Не красиво,це коли депутати під час роботи повій домовляють,а коли збивають громадянський літак і не визнають провину,то є злочин.
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Яременко иди с бахданом или с кива й шпиливили делай, можете подрочить друг на друга, вы ж за это деньги в раде получаете.
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Надеюсь, что сегодня уважаемый коллега пройдется по всем телеканалам Украины, чтобы почтить жертв Источник: https://censor.net.ua/n3169344 Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 7564.
Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 4943 .Я вам не коллега .. Я люблю только свою жену , и не хожу по сайтам знакомств , выпрашивая анал у проституток ..! Яременко - послу Ирана: "Как-то некрасиво получается - признаем непредумышленное убийство украинцев в заявлениях для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной" - Цензор.НЕТ 681 .
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надо этого поца
любителя анала

командировать в Иран
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Не треба було яременку все ж таки писати про те, що він може порадити, чим зайнятись послу. Вийшло якось двозначно
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Лучше дай ему номера телефонов проституток, с которыми ты "общался". Вот он класно время проведет.
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За этот высер Чубаку нужно наградить банкой ваЗЕлина.
Шобы анал был без табу...
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Даёшь компенсации украинцам! Яременке - пышногрудых гурий... Побольше! Будет из них ледей делать.
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"А то как-то некрасиво получается Источник: https://censor.net.ua/n3169344 "
как будто в этом виноват иран )))
в зеркало не пробЫвали смотреть:::
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О, а ось і вельмишановний Табу Анальский озвався... Бійся, країна Іранія!
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Гадаю, мільйонів 200 від Ірану пану Коломойському спокутують провину Ірану?
Спостерігаємо як після виплати риторика Слуг народа різко поміняється.
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Господин Яременко, а кто в мире считает Вашу власть субъектной ?
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Яременко ! это ты между шлюхами выводы делаешь?
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Позорище неанальное должно было тихонько сложить депутатские полномочия и замазать рот дерьмом .
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нащот "провести время"-это ты зря...все пркрасно помнят как сам собирался время проводить
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